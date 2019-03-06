美元連五升 人民幣短期呈現回貶

鉅亨網編輯江泰傑 2019年3月6號12點50分

今 (6) 日，中國外匯管理局公布人民幣兌美元中間價報 6.7053，調貶 55 個基準點，前一個易日中間價為 6.6998。

近幾個交易日美元指數持續走升，今日凌晨美元指數收漲 0.2%，達 96.831，創下兩周高點，連五個交易日走升。美元走升主要因為美國服務業和新屋銷售數據意外強勁，紓緩市場對美國經濟的擔憂。

美元轉強，人民幣匯率出現回貶壓力，截至 11:50 分，離岸人民幣兌美元匯率貶值 230 個基準點，報 6.7265。

圖: 東方財富網, 離岸人民幣日線圖

在岸人民幣兌美元匯率則表現相對於離岸強勁，貶值 90 個基準點，報 6.7178。

圖: 東方財富網, 在岸人民幣日線圖

美系資產管理公司表示，儘管各界預估美元將見頂，但由於美國利率仍高於其他已開發國家，因此從利差角度來看歐元及日圓缺乏吸引力。不過，該機構仍認為這波美元上漲空間有限。

美元指數已來到 97 的關鍵壓力區，本周 Fed 紐約聯邦主席將發表談話，加上周五的非農就數據將公布，此將成為短期美元走勢的關鍵。

此外，中國人行公告指稱，目前銀行體系流動性處於偏高水準，即便中國人行在市場回收資金並不會影響銀行體系的穩定，因此今日不展開逆回購操作，將回收人民幣 600 億元。