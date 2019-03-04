澳洲與印尼簽署自由貿易協定 促進雙邊投資

據報導，在經過近 9 年的談判協商後，印尼和澳洲兩國終於簽署了自由貿易協定，旨在加強兩國的經濟關係及投資貿易。

印尼和澳洲自 2010 年便開始進行協商，但期間屢次因外交關係緊張而停滯。今 (4) 日，印尼貿易部長 Enggartiasto Lukita 和澳洲貿易部長 Simon Birmingham 在雅加達簽署了這項協議，加強雙方在牛羊畜牧業、教育、汽車和小麥等領域的貿易和投資。聯合聲明中表示，兩國政府「將致力於加快協議生效的批准程序」。

在印尼與澳洲的雙邊協議當中，澳洲將取消所有來自印尼進口商品的關稅，而澳洲運送至印尼的商品 94% 的關稅也將逐步取消。這項協議受到澳洲農民的歡迎，他們希望能將更多的農產品運往東南亞最大的經濟體，並拓展至當地的製造業和服務業當中。

根據數據統計，2018 年雙邊貿易總額為 86 億美元。澳洲則稱印尼是該國第 13 大貿易夥伴。印尼工商會 (KADIN) 主席 Rosan Roeslani 表示，預計印尼的紡織和製鞋業將從協議中受益最多。

協議中不僅涵蓋了商品貨物的自由貿易，其中也還包括開放對印尼大學的投資。此外，澳洲也將能夠投資印尼當地的飯店、發電廠和採礦公司。

畜牧類方面，根據協議，澳洲將能在達成協議後免稅向印尼出口 575,000 頭牛。印尼同時也是澳洲小麥最大的賣家，在 2017 至 2018 年，澳洲向印度出口了 9.5 億澳元的小麥。而 2018 年牛肉出口額約為 8 億澳元，糖出口額為 1.81 億美元。

「今天絕對是印尼與澳洲關係中最亮眼的時刻之一，」Lukita 在自由貿易簽署的儀式上表示。 「印尼和澳洲絕對是必須攜手共同成長的重要戰略夥伴，這就是為什麼我們的雙邊關係對兩國都如此重要。」