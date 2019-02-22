傳中國禁止自澳進口煤炭 澳幣重挫 但分析師說影響有限

由於市場消息傳出中國打算在重要港口禁止從澳洲進口煤炭，澳幣兌美元匯率從 0.7200 以上大跌至 0.7100 以下。

《路透》週四 (21 日) 報導，中國大連海關自 2 月起禁止進口澳洲煤炭，並將「在 2019 年底前限制所有來源的煤炭進口量為 1200 萬噸」。它還指出，中國其他地區的主要港口將澳洲煤炭的清關時間延長至至少 40 天。

澳幣兌美元在週五 (22 日) 午盤約在 0.7092 美元附近交投，而各地煤炭股出現大跌，如礦商巨頭必和必拓 (BHP) (BHP-UK) 在倫敦交易的股價下跌 1.99%，澳洲 Whitehaven (WHC-AU) 一度下跌 0.66%，Yancoal (YAL-AU) 下跌 2.8%，New Hope Group (NHC-AU) 下挫 3.31%。

澳幣兌美元日線走勢圖 圖片來源：investing.com

澳洲國民銀行 (National Australia Bank) 市場首席經濟學家 Ivan Colhoun 在報告中表示，市場猜測週四的報導可能反映了近期澳、中兩國政治和貿易關係的緊張。他補充說，禁令只會影響澳洲煤炭出口的一小部分。

去年，澳洲以國家安全問題為由，禁止中國電信公司華為和中興通訊在該國銷售 5G 技術設備。最近，澳大利亞取消了一位著名中國商人的簽證。

Colhoun 指出，根據澳洲統計局的數據顯示，2018 年，該國出口約 3.86 億噸燃煤和焦煤；焦煤是鋼鐵生產的重要原料。根據統計，對中國的出口占總量的 22%，而大連港僅佔澳洲煤炭出口總量的 1.8%。

他說，「就只佔澳洲燃煤和焦煤出口總量的 1.8% 來說，大連禁令影響很小。但如果禁令擴大到所有澳洲煤炭出口到中國，那對煤炭市場來說將是一個很大的問題，但相對總出口而言也仍只佔一小部分。」他並補充說，本地生產商可以向全球其他市場銷售產品。

他說，如果禁令標誌著坎培拉與北京之間貿易和政治關係惡化的開始，它可能對國內經濟產生重大影響。