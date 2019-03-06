紐約匯市—經濟數據支撐 美元走強至2週高點

週二 (5 日) 交易，在一些有支撐力的經濟數據公布後，美元守住正面領域交易。

2 月份 ISM 製造業指數 59.7，高於分析師估計的 57.5，也高於初值。

ICE 美元指數上升 0.2% 至 96.831。

美元登上 2 週高點

其他方面，英鎊兌美元從稍早跌勢反彈回來。外電報導稱，英國政府預期，英國檢察總長 Geoffrey Fox 和歐盟談判首席 Michel Barnier 的會面不會有任何突破性發展，引起稍早英鎊跌勢。

與此同時，英國央行表示，下週起將接受國內銀行的歐元借款，此為支撐英國金融系統的最新舉措。 隨後外電報導，英國央行主席 Mark Carney 在上議院發表證詞時指出，市場對英國利率的預期可能不夠高，此消息引領英鎊消弭稍早跌幅。

英鎊兌美元自今日低點 1.3098 美元回彈至 1.3173 美元，大致與週一持平。

週四 ECB 即將召開會議，此時歐元兌美元自 1.1340 美元下降至 1.1307 美元。

亞洲交易時間，中國公布一項略微悲觀的成長前景，今年的 GDP 年率成長預期在 6% 至 6.5%。同時，2 月份 Caixin 服務業採購經理人指數下降至 51.1，觸及 4 個月低點，也低於預期的 53.3。

Jefferies 外匯部門總監 Brad Bechtel 表示，「他們承諾維持人民幣在『均衡水準』，也承諾維持其穩定性。由於人民幣可能以某種形式包裹在貿易協議中，大眾可預期近期未來人民幣總量減少。」

Bechtel 預期離岸人民幣兌美元的匯率維持在 6.3 到 7 這一個範圍，「維持在 7 以下是市場關鍵，而守在 6.2 以上是中國經濟的關鍵。」

週二美元兌在岸人民幣 6.7074 元、離岸人民幣 6.7057 元，兩者與週一的匯率大致持平。

澳洲央行週二稍早維持關鍵利率不變，且決策者仍堅持經濟前景樂觀，澳元短暫上漲，午盤自盤中高點下降，澳元兌美元轉跌 0.07% 至 0.7087 美元。