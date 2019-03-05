台積電改季配息增融券回補次數 證交所：留意回補時間

台積電決議以「季配息」取代「年配息」，開啟上市櫃公司先例，由於季配息將使融券回補次數增加，證交所提醒投資人，每季配息的信用交易股票融券，必須按時回補，才能確保股息派發。

證交所今 (5) 日發布新聞稿說明，信用交易制度中，投資人融資買進股票做為券商擔保品，券商再以融資擔保品提供融券讓投資人賣出，根據現行規定，當上市櫃公司召開股東會，確定股利政策，融券投資人應在停止過戶第 6 個營業日前還券，以利授信機構編制過戶清冊，讓融資投資人行使股東權益。

過去因融券強制回補導致融券人無法繼續執行放空股票，證交所對此，相關制度已在 2016 年 5 月 1 日起簡化融券人轉為借券人，以保有放空部位的程序，得以將融券擔保品抵充借券擔保品，繼續執行其放空策略。

證交所表示，根據公司法規定，上市櫃公司必須每個會計年度終了後 6 個月內召開股東常會，以此時程推算，投資人可預期何時須融券回補，以分散回補時機, 避免產生所謂軋空情況。

證交所補充，目前規定臨時股東會無須融券回補，可避免有心人士任意召開臨時股東會，藉此濫用強制回補機制，以維護市場秩序穩定，建議投資人可到公開資訊觀測站，查詢上市公司股利派發頻率與時間等資訊。



