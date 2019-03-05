〈分析〉3個原因美元繼續強大 川普無法改變趨勢？

美國總統川普上週再次痛批聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell)，稱他過於熱愛升息，導致美元走強。川普談話過後，美元真的走貶了，但是時間很短。週一美元指數溫和走升，今年迄今美元指數已經上漲了 0.6%。

美國經濟數據並不算好，上週五公布的 ISM 製造業採購經理人指數，是近 3 年最低的，但也只讓美元小幅動盪了一下。《FXStreet》分析師 Yohay Elam 認為，有 3 個重要的理由，讓美元仍然表現得如此強勁。

首先，和其他國家相比，美國還是不錯的。

美國經濟儘管正在放緩，但第 4 季仍達到令人滿意的 2.6% 增長，好於預期。相較之下，中國的成長數字雖然好看得多，卻去年的表現是 28 年以來最低水準，反倒不能令人滿意。

放眼歐洲，過去 2 季的成長率僅有 0.2%，歐洲央行還沒有開始準備緊縮，可能就要再進一步放鬆。英國的情況類似，儘管脫歐的時間可能延後，但損害已經造成。新興市場國家似乎有所表現，但實際上美國還是帶頭大哥。

其次，對貿易協議的期望可能已經定價。

美中兩國的貿易協議尚未完成，但已經非常接近。有趣的是，在這種情況下，市場選擇購買美元做為避險。

Elam 指出，有一種解釋是，市場已經為此協議定價。談判的過程似乎顯示，川普有意求適度的交易，先避開雙方最無法取得共識的部分。如果雙方談出的協議，不包含智慧財產權或是執行層面細節，可能會被認為不夠好，又或者協議無法好到完全取消關稅，都會持續對全球經濟帶來壓力，帶來避險需求。

第三，聯準會仍然可能升息。

聯準會主席鮑爾重申他將「耐心」對待升息，還談判提前結束縮表的可能性，但同時間，他仍讚揚美國經濟的表現，比其他國家做得更好，特別是勞動力市場表現強勁。

總歸來說，鮑爾的「耐心」並沒有直接宣判升息周期結束，在年底前宣布升息並非不可能。

Elam 強調，由經濟、市場及央行的趨勢之下，美元為王的態勢不變，川普也就是個總統，無法改變國王的命運。