森鉅去年轉虧為盈 擬配發每股5.5元現金創次高

森鉅 (8942-TW)2018 年營運由虧轉盈，稅後純益 12.86 億元改寫歷史新高，每股純益 7.83 元，董事會決議配發每股現金股利 5.5 元，優於上一年以資本公積配發每股現金 3 元，法人估，今年可望步向復甦。

森鉅今 (6) 日盤前公布 2 月營收 3.61 億元，年增率 6.92%，累計前 2 月營收為 8.31 億元，年增 14.15%。

森鉅每股擬配現金股利 5.5 元，也創掛牌以來配發次高，股東會將於 5 月 28 日召開。

森鉅專注生產鋼塑複合板及鋁塑複合板，產品主要運用於貨櫃車車體、廠辦大樓外牆，及建築用金屬隔板，去年全年營收 47.22 億元，年增 5.46%，毛利率 37%，年增 4 個百分點，稅後純益 12.86 億元，也較 2017 年轉虧為盈，每股純益達 7.83 元。

森鉅 2017 年虧損，稅後虧損 3703 萬元，每股虧損 0.23 元，主要是當年第 3 季提列轉投資太陽能事業資產減損高達 7.7 億元，造成全年虧損，但 2018 年在產品價格走揚挹注下，獲利創新高。

森鉅主要生產基地位於台南歸仁、台南仁德及中國大陸的廣東江門等三地， 目前區域營收比重超過 80% 來自於美國，其餘包括台灣、中國則低於 20% 水準。

森鉅鋼塑複合板具備輕量、耐候、耐污、容易組裝等優勢，優於傳統的鋁、鋼板車體，並在美國貨櫃車板材市占率節節攀升，2016-2017 年美國貨櫃車需求下滑，但去年則開始回溫，並反映在森鉅營運上，受惠於產業榮景回升，推升業績走揚。