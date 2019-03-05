2家國銀踩陸企地雷 中信銀曝險最高遭列「警示對象」

金管會今 (5) 日公布本國銀行截至 1 月底最新逾放情形，其中，台銀上海分行踩到崑山陸企地雷、中信銀對中科建的聯貸案也變逾放，兩家國銀踩雷，使得國銀大陸分行逾放比從去 (2018) 年 12 月底的 0.11%，攀升到 0.19%；其中，中信銀曝險比重最高，已被金管會列為「警示對象」。

截至 1 月底止，本國銀行放款總餘額新臺幣 28 兆 8400 億元，較上月底增加 3006 億元；逾期放款金額為 704 億元，較上月底的 684 億元、增加 20 億元，逾放比率則為 0.24%，與上月底相同，但比起去年同期 0.28%、減少 0.04 個百分點。

雖然整體國銀的逾放比跟上月底相同，但若是單看大陸分行的逾放比，則因為踩到陸企地雷而攀升，據統計，國銀大陸分行逾放比，從去年 12 月底的 0.11%，攀升到 0.19%。

其中，台銀上海分行踩到崑山陸企地雷，新增逾放金額 1.35 億元；中信銀對中科建的聯貸案也變逾放，因此逾放金額從去年 12 月的 2.01 億元，增加到 2.18 億元。

至於國銀對中國曝險比重，從前年底的 54% ，略降至去年底的 53%，曝險金額少 441 億元。

單看單一國銀對中國的曝險比重，至去年底，中信銀達 81%、曝險最高，依據金管會規定，曝險比重不得超過 1 倍，如果曝險占比超過 80%，就會被列為「警示對象」，也因此，中信銀已被列「警示對象」；北富銀曝險比重也已高達 75%，為曝險第 2 高國銀。

永豐銀則對中國曝險降溫最多，從前年底的 78% ，大幅降到去年底 66%，一年曝險金額減少 124 億元，主要是永豐銀去年開始強化風險控管，並積極布局新南向及其他市場，使得對中國曝險比重相對明顯減少。

金管會表示，截至 1 月底，本國銀行整體備抵呆帳占逾期放款的覆蓋率為 569.56%，雖較上月底 575.44%，減少 5.88 個百分點，惟整體備抵呆帳提列情形仍維持在歷史較高水準，應屬穩健。金管會將持續督促逾期放款相對較高的銀行採取積極作為，改善資產品質及財務結構。