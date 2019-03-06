分析師不看好記憶體價格 美光EPS估將下滑

據 Susquehanna 分析師稱，內存晶片價格下跌將對美光 Micron (MU-US) 的利潤產生巨大的負面影響。

美光股價今年迄今已反彈超過 25%。該晶片製造商是 DRAM 和 NAND 記憶體的領導者之一。周二 (5 日) 股價收盤下跌 2.61% 至 39.99 美元。

美光股價趨勢圖

由於記憶體晶片價格持續下滑，Susquehanna 分析師 Mehdi Hosseini 對美光的股價感到悲觀。他周二寫道，我們「減少記憶體估算，以解決 DRAM/NAND 平均銷售價格走勢較低的趨勢。最近的行業檢查表明 (2019 年上半年) 的 DRAM 和 NAND 價格低於先前的預期」。

該分析師表示，較低的定價可能意味著該公司的利潤將低於今年華爾街的預期。因此， Hosseini 將美光的 2019 財年 EPS 預期從 6.59 美元下調至 6.40 美元。

周二，TrendForce 分析稱第一季 DRAM 價格可能會下降約 30%，而原先的預測為下降 25%。這將是自 2011 年以來最大季度跌幅。

Hosseini 將他的美光價格目標從 33 美元上調至 35 美元，比目前的水平低 13%。

與此同時，德意志銀行 (DB-US) 分析師 Sidney Ho 認為，2019 年後期，晶片需求的復甦可能會推動該公司獲得更好的盈利表現。他周一 (4 日) 重申了他對美光股票的「買入」評級和 48 美元的目標價格。