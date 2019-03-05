〈台大校園徵才〉群創預計招募500名工程師 博士畢業起薪6.1萬元

台大校園徵才博覽會本周登場，群創 (3481-TW) 今 (5) 日公布招募計畫，預計招募 500 名工程師，徵才活動將陸續在台大、成大、清大、交大、中山、中央、台科大等學校舉辦，群創也提供高額薪資，大學畢業起薪 38000 元，博士畢業起薪更高達 61000 元，耕耘次世代顯示器技術。

群創指出，提供新鮮人優於同業的薪資待遇，大學畢業起薪 38000 元、碩士畢業 48000 元、博士畢業 61000 元，績效獎金另外視部門及個人表現而定。

群創指出，此次徵才目的是耕耘次世代顯示器技術，深化高科技技術涵養，透過整合舊廠，加值 3.5 代 LTPS 廠產能，投入感測器、 Mini LED 基板等應用，攻進新市場。

群創面對全球動盪局勢，去年第 4 季由盈轉虧，為了因應接下來到來的面板寒冬，開始進行營運轉型。

目前 8K、5G、AI 熱潮發燒，引領全球科技。群創朝包含 miniLED、3D 觸控感應、超高解析顯示 Super High Resolution Display 及多元應用如虛擬實境 VR 、電動車、工業互聯網等方向發展。除打造創新平台外，群創亦孵育新創事業與關鍵人才，推動『鬱金香計畫』鼓勵員工派駐歐洲，學習電動車及 5G 物聯網技術整合。群創技術開發中心協理韋忠光表示，新應用陸續有客戶上門， 目前兩座 3.5 代線、一座 4 代線，產能都接近滿載。

群創也認為，中國大陸 2020 年要完成全民指紋建檔作業，推升新一代更具安全性的指紋辨識市場需求，為了掌握「新製造」商機，積極培養大數據及 data scientist 專才，積極建構面板工業互聯網重要智能工程。