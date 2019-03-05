台版「餘額寶」正式來了 街口攜手國票華頓投信可望搶頭香

連結第三方支付與貨幣型基金的投資工具「餘額寶」，在中國相當夯，金管會今 (5) 日宣布，已同意投信投顧公會自律規範修正案，因此電子支付機構內的代收付款資金，確定可投資新台幣計價的貨幣型基金，投信業者與電支業者隨時可以開辦台版「餘額寶」；預期昨天宣布入主國票華頓投信 25% 股權的街口網絡，可望是台版「餘額寶」搶頭香業者。

金管會去年 4 月就已開放電子支付能買國內貨幣基金，當時就被外界視為台版「餘額寶」的鬆綁，而街口支付便是第一家獲得核准通過的電支機構，不過，因投信投顧公會必須配合修正自律規範，使得這項業務一直未能上路。

台版「餘額寶」明明還沒能上路，但街口支付去年 8 月 27 日卻「偷跑」，街口託付帳戶文宣中宣稱「保障年收益 1.2%-1.8%，高於定存利率」，此被視為台版「餘額寶」，此舉也讓金管會震怒，怒斥街口「儲值，不是存款，不能給利息」，最後台版餘額寶被勒令喊卡下架。

街口對於台版「餘額寶」一直充滿野心，昨天街口網絡宣布入股國票華頓投信 25% 股權，執行長胡亦嘉就是看上未來由國票華頓投信提供並銷售基金商品，街口支付則處理金流，藉此讓所有人以小額就能購買基金，此一入股案外界也認為是在為台版「餘額寶」鋪路。

金管會今天表示，已同意投信投顧公會自律規範修正案，修正案中新增投資人可以透過電支帳戶投資貨幣市場基金，業者不用另外申請，只要投信事業跟電支機構雙方談好，隨時可以開辦，也就是台版「餘額寶」正式上路。