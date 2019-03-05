Fang holdings旗下金雞母「中指院」計劃赴美上市 潛在價值超過母公司市值

在搜房 (Fang holdings)(或稱房天下)(SFUN-US) 1 月底宣布，可能將旗下全資子公司中國指數研究院 (簡稱中指院) 分割，搜房已向 SEC 秘密遞交 (Confidential Filing) 中指院的上市發行申請，上市相關程序仍持續進行中。搜房表示，不排除在中國或全球其它股票交易所上市的可能性。

中國指數研究院評價

在搜房提出將分割中指院的消息公布後，業內法人已開始評估，中指院的實際價值。

中指院為搜房網旗下金雞母，主要業務為提供專業人士及客戶中國房地產相關資訊與分析工具等。而中指院所處產業進入門檻相對高，主要在於建立資料庫耗工費時。目前能提供類似服務的也只有中國易居的 E-House’s。不過，法人直指，中指院成立早於 E-House’s，並在該產業占據領頭羊地位。

因為中指院特殊的產業地位，國務院研究發展中心、中國房地產協會、中國房地產開發集團等中字頭的研究機構，均為中指院進行品牌背書。

整體而言，中指院業務長期穩定成長，競爭威脅少，及研究類型產業，並不會受到中國房地產景氣影響，所以法人強調，外資法人一般會給予較高的本益比 (P/E) 評價。

以目前市場平均預估本益比來看，搜房網 2019 年本益比為 7.5 倍，其他中國類似垂直型網站－「58 同城」2019 年本益比則為 21 倍、「汽車之家」2019 年本益比為 20.5 倍。因此，業內法人預估，一旦中指院分割上市後，可享有 15 倍至 25 倍的本益比評價。

接著利用情境分析法，以 Bloomberg 分析師針對搜房 2019 年營利平均預估 7000 萬美元為基礎，推估搜房核心業務 (不計算業外因素) 一年淨利約為 6000 萬美元。再將中指院占搜房淨利的 30%、50%、70%，結合 15 倍、20 倍、25 倍本益比計算，採取一般中間值 (50% 淨利比重、20 倍本益比)，可以推估中指院合理價值約 6 億美元。

資料來源: 法人提供

截至 3 月 5 日，搜房股價在美國收盤為每股 1.61 美元，市值約 7.2 億美元。在不計算其它資產價值下，光中指院的潛在價值已接近目前市值。市場分析，一旦中指院在 SEC 提交的文件轉為公開資訊後，搜房股價有機會出現一波漲勢。