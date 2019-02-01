遭批高投資低回報 全美最大菸商CEO努力釋疑

Altria (MO-US) 週四 (31 日) 努力安撫投資人，希望大家不要為它支付電子菸製造商 Juul 高額費用卻只取得少數股權而過度擔心。

這家菸草巨頭去年 12 月花了 128 億美元收購了電子菸市場領導品牌 Juul 35% 的股份，且未來 6 年持股比率必須維持不變。Juul 在幾年內從一家小型新創公司發展成為一家價值 380 億美元的企業。

這筆交易提供了 Altria 一些其既有核心捲菸業務無法實現的目標：成長。但投資人和分析師抱怨，身為美國最大的菸草公司和最暢銷的捲菸品牌萬寶路 (Marlboro) 的所有者，Altria 付出了過高的代價。此外，Juul 正陷入公關危機並面臨監管不確定性，因公共衛生官員對所謂的電子菸流行深感頭痛。

Altria CEO Howard Willard 週四試圖緩解這些擔憂，並在與分析師討論該公司第 4 季財報的電話中宣傳該交易的好處。他預先準備了很多好話來說明 Juul 的交易，並回答了無數相關問題。

他說，「當業務加上 Juul 已經具備的實質能力、對避免未成年人吸菸的專業知識，以及直接訴求成年吸菸者的能力時，我們認為前景十分確定，可為成人菸草消費者和我們的股東帶來長期利益。」

Willard 告訴分析師，Juul 2018 年的營收成長到超過 10 億美元，高於 2017 年的約 2 億美元。知情人士透露，去年的實際銷售額約為 15 億美元。

他表示，該公司估計 Juul 控制著電子菸市場總量的 34% 左右。尼爾森數據公司推估市占率超過 75%，但這個數字只包括便利商店，而未涵蓋其他零售商，如電子菸商店或網路商城。

Willard 表示，Altria 預計到 2023 年，美國的電子菸將以每年 15% 至 20% 的複合年增率成長。Juul 也在美國以外的 8 個市場上銷售，而 Altria 則未在海外銷售任何菸草產品。

Willard 表示，Juul 給予 Altria「快速提高在電子菸市場發言的份量」。

Altria 的投資對 Juul 來說充滿爭議。美國食品和藥物管理局 (FDA) 局長 Scott Gottlieb 指責青少年電子菸使用激增，他稱之為「流行病」。