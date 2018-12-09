萬寶路菸企收購大麻商 同時考慮投資全美最大電子菸Juul

生產知名香菸品牌萬寶路 (Marlboro) 的 Altria Group (MO-US) 週五 (7 日) 表示已同意以 18 億美元的價格收購領先的大麻素公司 Cronos Group (CRON-US) 45% 的股份，這標誌著菸草公司終於必須加入這塊新世界的競爭行列。

據《CNBC》報導，Altria 還在考慮投資全美市占率最高的電子菸公司 Juul。知情人士表示，談判可能年底前就會完成。

捲菸銷售放緩，既有客戶轉向大麻和電子菸等其他娛樂性產品，或者有可能這樣做。不過，這些新興產業需要專業知識來應對監管障礙和資本投資。

Cronos CEO Mike Gorenstein 在聲明中表示，「Altria 投資的效益將使我們能夠更快地擴大我們的全球基礎設施和分銷足跡，同時增加對研發和品牌的投資，使我們的消費者產生共鳴。」

Gorenstein 指出，這也有助於「確保我們能夠接受政府監管」。

知情人士表示，Cronos 與 Altria 間的談判持續了一個多月。Altria 是 Cronos 考慮合作的幾個對象之一。

Gorenstein 說，Altria 對電子蒸發品 (vaping) 產品的專業知識吸引了 Cronos，認為有機會為該公司客製大麻蒸發器。

作為交易的一部分，Altria 有權在 5 年內以每股 19 美元的價格將其 Cronos 的持股增加到約 55%。相對上它也同意 Cronos 可靈活地從其他公司獲得投資，比如說，大型食品公司。

Cronos 總部位於多倫多，自 10 月起大麻已在全加拿大合法銷售。該公司沒有美國業務，因為大麻仍屬聯邦非法藥物，但在 33 個州和哥倫比亞特區合法。

Altria 還宣布計劃停產其 MarkTen 和 Green Smoke 電子菸產品及其 Verve 口服尼古丁，理由是這些產品的財務表現不佳，加上政府的監管限制加強。

該公司表示，計劃將其資源重新集中在更具吸引力的降低風險的菸草產品機會上。