出售薩德防空導彈系統給沙國 洛克希德馬丁獲9.46億美元訂金

美國國防部週一 (4 日) 宣布，五角大廈代表沙烏地阿拉伯王國向洛克希德．馬丁公司 (LMT-US) 支付 9.46 億美元的薩德 (THAAD) 導彈防禦系統訂金。

這筆鉅資是預計 150 億美元交易的第一筆金額。

據了解，沙烏地阿拉伯去年 11 月與美國簽署了一份關於洛克希德馬丁公司 THAAD 導彈系統的報價和要約通知書，作為邁向 150 億美元交易中的重要一步。

沙國官員與美國對等官員一起在 11 月 26 日簽署了重要的政府間協議，為出售 44 組 THAAD 發射器、導彈和相關設備鋪平了道路。

洛克希德．馬丁公司是五角大廈的頂級武器供應商，THAAD 或稱終端高空防禦系統，被視為美國在導彈防禦系統中的最尖端產品。

隨著面對殺害記者 Jamal Khashoggi 及其在葉門戰爭中的角度的批評，沙烏地阿拉伯面臨著這一事態的發展。與此同時，美國總統川普一再強調國防協議的重要性，以捍衛他在記者被殺之後堅持支持沙國王室的決定。沙國王儲 Mohammed bin Salman 否認知情有關這次襲擊事件，儘管據報導中央情報局的結論是他下令狙殺 Khashoggi。

沙烏地阿拉伯是美國最重要的戰略夥伴之一，也是美國國防公司的重要客戶。沙國是美國武器的最大買家，這個頭銜保護了沙國免受哈薩克戰爭和葉門戰爭的報復性制裁。

沙烏地阿拉伯和美國於 2016 年 12 月就 THAAD 進入正式討論。