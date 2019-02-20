歹戲拖棚 高通籲美主管機關推翻法院判決 禁止部分iPhone進口

高通 (QCOM-US) 和蘋果 (AAPL-US) 之間的專利爭議沒完沒了。高通公司正敦促美國貿易監管機構撤銷法官裁決，並禁止部分蘋果 iPhone 進口。

高通公司正在尋求法院下達禁令，希望在雙方於 4 月中旬在聖地牙哥展專利授權做法審判之前，能對蘋果公司施予重擊。高通公司之前已多次透過小型訴訟向蘋果公司施加壓力，並且在德國和中國已贏得了對蘋果部分 iPhone 的銷售禁令，迫使蘋果只能在這些市場銷售帶有高通晶片的手機。

但任何禁止 iPhone 進口到美國的命令都可能都是短暫的，因為蘋果上週首次披露它已經找到了一個軟體修復更新程式，以避免侵犯高通公司的一項專利。蘋果要求監管機構提供長達 6 個月的時間來證明該修復工作有效。

高通公司於 2017 年在美國國際貿易委員會 (ITC) 提起訴訟，指控部分 iPhone 侵犯了高通公司的專利，以幫助智慧手機在不耗電的情況下順利運作。高通要求對裝置英特爾 (INTC-US) 晶片的一些舊款 iPhone 型號禁止進口。

ITC 行政法法官 Thomas Pender 9 月認定蘋果公司侵犯了該案中的一項專利，但拒絕發布禁令。他認為，對帶有英特爾晶片的 iPhone 實施禁令將使高通公司成為美國市場上有效壟斷通訊晶片的企業；通訊晶片能將智慧手機連接到無線數據網路。

Pender 的裁決指出，隨著未來幾年更快的 5G 網路上線，保持當代晶片市場的競爭符合公眾利益。

ITC 認定專利侵權但不禁止進口產品的案例很少見。全體 ITC 委員 12 月表示將審視 Pender 的決定，並在 3 月底之前決定是否維持或撤銷。

在 ITC 委員會決定之前上週稍晚公布的文件中，蘋果首次宣布它已經開發出一個軟體修復程式，以避免與高通公司的專利相衝突。蘋果表示，該公司是在被提告之後才發現修復程式序，並在「去年秋天」推出了新軟體。

但蘋果公司表示，需要 6 個月的時間才能確認該修復程式能夠滿足監管機構的要求並出售其現有庫存。如果委員會推翻法官的決定，蘋果公司要求全體委員會推遲任何可能的進口禁令。

在週五 (15 日) 稍晚公布的文件中，高通公司辯稱，蘋果公司公布的修復程式與 Pender 的判決相衝突，並且在蘋果發布其修復程式同時應該禁止使用英特爾晶片的手機。

高通公司寫道：「Pender 的判決是基於假設高通的專利將阻止蘋果公司多年無法使用英特爾作為供應商，並且即使沒有重新設計也是可行的。」「但在聽證會 7 個多月後，蘋果現在承認，所謂的傷害是完全可以避免的。」