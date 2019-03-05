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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧03月04日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00637L 元大滬深300正2      339421  
00677U 富邦VIX             134353  
00632R 元大台灣50反1       133202  
00633L 富邦上証正2          91080  
3037   欣興                 59865  
2408   南亞科               53443  
5876   上海商銀             53126  
2409   友達                 51108  
00655L 國泰中國A50正2       40715  
2330   台積電               39656  
2317   鴻海                 35967  
1605   華新                 35789  
2337   旺宏                 35673  
3481   群創                 35465  
2888   新光金               34961  
2886   兆豐金               34393  
3049   和鑫                 34120  
2882   國泰金               33691  
2891   中信金               33556  
2885   元大金               30314  
6278   台表科               30028  
3017   奇鋐                 28452  
2303   聯電                 27905  
2883   開發金               25909  
2887   台新金               25721  
2890   永豐金               24954  
6282   康舒                 24778  
00636  國泰中國A50          24544  
2892   第一金               24141  
2439   美律                 23825
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