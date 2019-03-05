[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧03月04日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00637L 元大滬深300正2 339421 00677U 富邦VIX 134353 00632R 元大台灣50反1 133202 00633L 富邦上証正2 91080 3037 欣興 59865 2408 南亞科 53443 5876 上海商銀 53126 2409 友達 51108 00655L 國泰中國A50正2 40715 2330 台積電 39656 2317 鴻海 35967 1605 華新 35789 2337 旺宏 35673 3481 群創 35465 2888 新光金 34961 2886 兆豐金 34393 3049 和鑫 34120 2882 國泰金 33691 2891 中信金 33556 2885 元大金 30314 6278 台表科 30028 3017 奇鋐 28452 2303 聯電 27905 2883 開發金 25909 2887 台新金 25721 2890 永豐金 24954 6282 康舒 24778 00636 國泰中國A50 24544 2892 第一金 24141 2439 美律 23825
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名鉅亨台北資料中心
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