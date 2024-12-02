盧布狂貶至32個月低普丁試圖安撫市場 美媒：匯率暴跌對俄國是把雙面刃

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-12-02 10:04

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俄羅斯盧布兌美元 (USDRUB)上周三 (11 月 27 日) 走貶至烏克蘭戰爭爆發以來新低，俄國央行隨即宣布在年底前暫停所有外幣購買，同時積極拋售人民幣，俄國總統普丁則在上周四向人民喊話，目前沒有任何恐慌的理由。

針對盧布近來大幅走貶，普丁指出，貨幣暴跌除跟通膨有關外，還跟預算支出與油價有關，受到很多季節性因素的影響。普丁上周已簽署俄國 2025 年聯邦預算及 2026 至 2027 年聯邦預算計畫的法案。

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相關文件顯示，俄羅斯聯邦 2025 年預算收入預計將達到 40.296 兆盧布，支出將達到 41.469 兆盧布，2025 年預算赤字為 1.173 兆盧布。根據計畫，2026 年預算收入預計增至 41.841 兆盧布，2027 年增至 43.154 兆盧布，2026 年和 2027 年的支出將分別高達 44.022 兆和 45.915 兆盧布。

《美聯社》報導，盧布最近從今年 8 月的 1 美元兌 85 盧布的高點暴跌，背後有多種原因，包括俄羅斯最重要的出口產品石油的價格下跌。這對克里姆林宮來說是一把雙面刃。

近期一大關鍵原因可能是美國財政部 11 月 21 日宣佈對俄羅斯天然氣工業銀行實施制裁。由於該銀行是俄羅斯與歐洲開展僅剩的石油和天然氣貿易的管道，此次制裁阻斷了一項外國收入來源，增加盧布的壓力，市場也關注俄國能否以及何時找到應對的方法。

但盧布貶值對俄國來說並非全無好處，因其增加了以盧布計價的石油和天然氣出口收入。

Macro-Advisory 首席執行官 Chris Weafer 說，在俄國天然氣工業銀行 (Gazprombank) 遭制裁衝擊後，俄國央行正全力管理匯率。由於制裁原因，莫斯科證交所和其他交易所都沒有盧布的公開市場交易，因此盧布匯率由央行根據其對貿易需求的估計設定。

Weafer 說，俄國央行必須在通膨和預算問題之間進行權衡，設定最適合當前情況的匯率，其中一種方法可能是要求出口商將更多的外幣收入兌換成盧布。

俄國官員和分析人士則表示，新的制裁措施恐擾亂俄國與其他國家的貿易路線。