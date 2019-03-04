最強10檔陸股ETF出列 所有陸股ETF完勝台股ETF

鉅亨網記者陳蕙綾台北 2019年3月4號17點5分

MSCI 調高 A 股權重，激勵陸股今 (2019) 年以來價漲量增，在新興市場中表現相當強勢，連動台股相關陸股 ETF 也漲勢驚人，其中有 3 檔陸股 ETF 今年以來漲幅已經超過 5 成，且表現最差的陸股 ETF 報酬率，也超越表現最好的台股 ETF，顯示陸股 ETF 今年以來完勝台股 ETF。

2018 年，中國股市在全球主要股市中表現最差，暴跌近 25%，但這樣的慘況在 MSCI 決定調高 A 股權重後，終於揮別陰霾。

尤其上證指數截至上周周線已經連 8 紅之後，因為 MSCI 於 3/1 如期宣佈將現有 A 股權重在 MSCI 全球基準指數中由 5% 提高至 20%，並於 2019 年 5 月、8 月和 11 月分三階段實施，此利多加持下，上證指數今天登上 3000 點大關。

隨著陸股表現亮眼且強勢吸金，今年以來統計至今 (4) 日，漲幅最強的前 10 檔陸股 ETF 中，漲幅超過 5 成的就達 3 檔，漲超過 3 成的也有 5 檔，躍居盤面交投主流。

在台股掛牌 (含加掛幣別) 的 22 檔陸股 ETF 中，除了三檔槓反商品 (元大滬深 300 反 1、國泰中國 A50 反 1、富邦上証反 1) 呈現負報酬外，其餘 19 檔全面正報酬。

其中尤以 2 倍陸股 ETF 表現最為突出，今年以來統計至今日，漲幅最強的前 10 檔陸股 ETF 中，3 檔漲幅超過 5 成的，都是 2 倍陸股 ETF，分別為：元大滬深 300 正 2 今年漲 57.4%、富邦上証正 2 今年漲 57.1%、國泰中國 A50 正 2 今年漲 56.3%，就連第 4 名也是 2 倍陸股 ETF──中信中國 50 正 2 今年漲 37.7%。

原型 ETF 中，則以富邦深 100 的 37.6% 表現最為突出；而且所有陸股 ETF 中，今年以來投報率最差的也有 16.8%。

對比同期間台股 ETF，投報率最好的是群益台灣加權正 2，今年以來漲幅 14.6%，顯示陸股 ETF 完勝所有台股 ETF。

展望陸股後市，陸股因為漲多，投資人如果此時要介入陸股 ETF，要記得適時逢高獲利了結，但調節過後，法人認為可以擇優逢低進場，日盛中國戰略 A 股基金經理人黃上修表示，由於 MSCI 指數作為全球重要指數之一，眾多基金以此指數作為追蹤標的，隨著 A 股納入因數提高，預期將持續吸引大量海外資金入場。

富蘭克林證券投顧分析，三月份能否延續漲勢將觀察中國利多政策規模、美中貿易協議進展，儘管中國經濟數據顯示其成長放緩，但該投顧認為中國不至於硬著陸，然而美中貿易爭端延長賽勢必增加中期市場的波動，因此，股票部位可留意受惠於人民幣升值、ＭSCI 資金行情與中國兩會政策利多的中華市場佈局機會。