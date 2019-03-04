1月景氣燈號擺脫藍燈 惟領先、同時指標續跌

國發會今 (4) 日公布 1 月景氣對策信號綜合判斷分數為 20 分，較上月增加 4 分，燈號由藍燈轉呈黃藍燈，國發會說明，此應與今年春節落在 2 月初，相關經濟活動提前在 1 月反應有關，不過，領先指標和同時指標仍持續下跌，惟跌幅似逐漸縮小，未來仍須持續密切關注景氣變化。

1 月景氣信號 9 項構成項目中，貨幣總計數 M1B 由黃藍燈轉呈綠燈；機械及電機設備進口值由綠燈轉呈黃紅燈；批發、零售及餐飲業營業額由藍燈轉呈綠燈；其餘 6 項燈號不變。

另一方面，領先指標不含趨勢指數為 98.69，較上月下滑 0.56%，7 個構成項目經去除長期趨勢後，僅實質貨幣總計數 M1B 較上月上升。

同時指標不含趨勢指數為 98.48，較上月下滑 0.48%，7 個構成項目經去除長期趨勢後，僅 2 項較上月上升，包括實質機械及電機設備進口值、實質海關出口值。

展望未來，國發會認為，企業調薪積極，加上所得稅制優化和基本工資提高，有助增加國人可支配所得，提升消費能力，同時，政府補助住商汰換節電設備，並規劃淡季平日旅遊補助方案，也可望進一步刺激消費。

國內投資方面，政府推動「歡迎台商回台投資行動方案」，成效可望逐步顯現，且政府擴大公共支出，有助推升整體投資動能。

外需方面，由於 IHS Markit 預測今年全球景氣展望是近 3 年最低，加上智慧手機更換週期延長、全球半導體庫存調整等因素，將約制成長動能。

整體來看，國發會認為，雖美中貿易紛爭和緩、全球股市回升，仍須密切注意全球景氣、貿易保護、金融波動和地緣政治等不確定因素對國內景氣的可能影響。