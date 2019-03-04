〈車市〉前2月銷量年減近15% 前10大車商僅這家成長

2 月台灣新車掛牌統計今 (4) 日出爐，總掛牌數僅 19640 台，不僅較上月減少 55.5%，也較去年同期衰退 27.2%，前 10 大車商均呈現衰退；若排除 2 月有季節性因素，從累計前 2 月銷售數據來看，掛牌數 63783 台，仍是年減 14.8%，前 10 大品牌中，僅和泰車 (2207-TW) 代理的 LEXUS 較去年同期成長，且增幅高達 45%。

車市龍頭和泰車總經理蘇純興認為，「感覺買氣是還好」，不覺得太差，先觀察 3 月表現。

2 月銷售前 3 名依序為和泰車 2 月 TOYOTA(含 LEXUS) 銷量 5611 台，年減 18.7%，中華 (2204-TW) 三菱 2587 台，年減 17.8%，裕日車 (2207-TW)NISSAN(含 INFINITI)1747 台，年減 21.2%，

就前 2 月合併來看，僅總銷量排名第 6 的 LEXUS 和第 11 的三陽 (2206-TW)HYUNDAI 成長，分別銷出 3769 台、1805 台，年增 45%、4.7%，其中，LEXUS 成長幅度驚人，顯示其 SUV 銷售處在高熱度。

蘇純興說，2 月的狀況是 TOYOTA「沒車可交」，買氣看起來是還好，就看這個月車市表現如何，單看前 2 月表現沒有辦法說車市銷售是否真的走弱。