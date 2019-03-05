中美貿易止戈恐無法大幅提振全球成長 但新興市場還能再漲一些

中美貿易協議不可能扭轉全球成長放緩的趨勢，對全球股市也不會提供太多的推動力，但這不表示新興市場的漲勢已經完結。

週末報導指出，中美貿易協議已經進入最後階段。Capital Economics 經濟學家 Neil Shearing 週一報告指出，中美貿易戰止戈並非全球成長的萬靈丹，股市狀況也不會大幅改變，因為貿易戰落幕的發展已經大部分入價了。確實，iShares MSCI 新興市場指數 ETF (EEM-US) 在歷經去年 15% 跌幅後，今年迄今已上漲 9%。

相反而言，新興市場資產想要尋求動能必須看中國經濟，倘若中國政府給予一些經濟支撐，新興市場股市就能再進一步上漲。

畢竟，中美之間的關稅問題並非近幾個月全球貿易成長驟降的唯一原因，每個主要經濟體的貿易成長都出現急劇下降，甚至沒有遭關稅衝擊的貨物也受到影響，所以 Shearing 認為中美之間的貿易戰止戈也不可能扭轉全球貿易惡化的趨勢。

Shearing 指出，對貿易戰的恐懼可能已挫傷投資，倘若貿易戰停止，這一點可望回升，但其他許多政治部明確性仍持續存在，例如英國脫歐和意大利的問題，或者美國可能將貿易戰槍口轉向歐洲，以前全球成長前景普遍惡化。

有跡象顯示，部分新興市場也有惡化趨勢。

以巴西為例，去年 Jair Bolsonaro 當選總統所產生的樂觀情緒已經消退。Strategy Pavilion 分析師週一報告指出，政府的經濟改革計畫和預算赤字處理計畫短期內都不如預期。他們對巴西的經濟成長樂觀程度下降，並預期巴西貨幣里耳會擴大貶值，因為零售銷售和工業生產數據均顯示其經濟陷入困境。

由於印度春季大選在即，現在吸引投資的力道也下降。瑞信策略師週一報告指出，全球新興市場的 Long-only 投資者 (只買進並持有) 將其對印度的曝險自 24% 削減至 22%，為 2009 年 12 月以來市場相對最低的水位。自 2 月中旬以來，印度和巴基斯坦之間關係緊張，當時因恐怖份子以炸彈攻擊喀什米爾，造成 40 名印度軍方人員死亡。

但接著中國出現，當地的樂觀情緒與此前的貿易協議無關，而是當地經濟可望獲得決策者的協助，提振這近 30 年來成長都處於最低水準的經濟。

雖然中國數據顯示，其經濟也陷入困境，但分析師認為有一些改善跡象。Wolfe Research 投資組合策略師 Chris Senyek 報告指出，中國的信貸脈搏（信貸總額對 GDP 的成長率變化）轉正，這應可讓 GDP 成長超過今年 6.2% 的共識預期。Senyek 也將該數據形容為，未來十年中國成長最棒的前瞻指標。

HSBC 分析師 Ben Laidler 報告指出，中國經濟的改善應可進一步提振中國股市，尤其因為全球投資者對中國大盤仍處於減持，特別是在 MSCI 決定增加中國 A 股權重之後。

歐洲自選和工業股，以及亞洲科技股都將獲得提振，但雖然這些產業已經開始優於大盤，但他們的交易價格仍較廣泛指數大幅折價。

總結

貿易協議可能無法提振新興市場股市，也無法解決廣泛的全球經濟爭議，但是如國中國當局公布更多刺激經濟的措施，使其經濟更穩固，MSCI 新興市場指數近期內可能進一步上升，投資者可能會希望增加新興市場的曝險，只是選股時應該謹慎小心一些。