資金重回新興市場懷抱 便宜成了進場最好的理由

今年以來，新興市場算是「柳暗花明又一村」；過去一年，受到美國與中國之間政治風險干擾、英國脫歐不確定性、及中國經濟降溫等因素，資金陸續從新興市場撤出，股債價格同步走跌。從本益比角度，新興市場甚至有低估之嫌，相較長期平均低了 16%，便宜成了投資人買進最好的理由。

事實上，年初至今市場資金已再度集結，不論是美元計價、或當地貨幣計價的新興市場債券基金，皆呈現淨流入；股票方面表現同樣不遑多讓，包括拉丁美洲、歐非中東及亞太地區，今年來都鹹魚翻身，受到投資人青睞。資金重回新興市場懷抱，主要原因除了基本面不差、可能跌過頭外，美國聯準會升息接近尾聲，使美元走勢受到壓抑也是關鍵。

資金湧入新興市場資產



聯準會升息態度轉趨鴿派 美元不再強勢

先看基本面部分，新興市場老大哥中國，日前公布貿易數據，表現優於市場預期，此外包括菲律賓、印度等地 PMI(採購經理人指數)，也不如一般想像中差。尤其近日隨著中美關係回溫，先前慘遭修正的新興市場投資價值也逐漸浮現，成為這波資金持續流入很大的推力。

另一項因素，則與美元後市表現有關。一般來說，投資新興市場多半得看美元臉色；美元表現相對強勢，新興市場就會成為市場提款機，或主要拋售標的。反之美元走弱，市場資金又會再度重回新興市場。換言之，美元走勢與新興市場表現就像翹翹板，想要布局，就要先釐清未來美元方向。



另一項因素，則與美元後市表現有關。一般來說，投資新興市場多半得看美元臉色；美元表現相對強勢，新興市場就會成為市場提款機，或主要拋售標的。反之美元走弱，市場資金又會再度重回新興市場。換言之，美元走勢與新興市場表現就像翹翹板，想要布局，就要先釐清未來美元方向。



實質利差縮小壓制美元走勢

首先，美國聯準會對未來升息態度轉趨鴿派，為新興市場提供了絕佳的投資契機。最明顯的例子，是自從聯準會主席鮑威爾宣示，將對利率調整更有耐性後，即削弱了美元持續走強的理由，市場資金嗅覺敏銳，便積極湧入遭過分減碼的新興市場，彌補過去一年股、債市績效落後的局面。



其次，由於新興市場通膨控制良好，未進一步上揚，相較其他地區，新興市場實質利率顯得更具吸引力，成了偏好高殖利率族群的首選，在此情況下也有助於全球資金持續湧入，形成正向循環。當然，目前中美貿易談判進行順利，市場氣氛熱絡，避險需求減緩，美元要再大幅攀升，機率相當低。

鉅亨策略：評估風險屬性 三管齊下建立投資組合

甚至從長期角度分析，受到雙赤字影響，美元理應要走貶。據美國國會預算辦公室（CBO）資料顯示，2018 年度財政赤字預算金額高達 7820 億美元，較前一年度 2017 年增加 1160 億美元，增幅超過 17%，使得財政赤字對 GDP(國內生產總值) 比率上升至 3.9%，創下 2012 年以來新高 *。

經常帳赤字部分，儘管美國極力與中國協商、企圖改善貿易赤字問題，但短期來看效果相當有限。況且在川普減稅、及持續擴大財政支出下，雙赤字隱憂更將雪上加霜，美元已長期具備貶值壓力，逢低布局新興市場標的，才是今年投資主旋律。

偏好配息型基金的投資人，可留意法巴百利達全球新興市場精選債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)，隨著大環境變動，基金經理人將研判市場利率及匯率變化，彈性布局美元債及當地債，並搭配 CDS(信用違約交換)、IRS(利率交換)、遠期外匯與選擇權，使基金總報酬率達到最佳化效果。

另外，由於基金持債種類豐富多元，從公債到公司債均有配置，藉由動態管理，靈活調整策略，可進一步為基金創造超額報酬。

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註 ：資料來源為 BNPP AM，2018 年 9 月。



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MKT-2019-0208