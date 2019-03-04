〈車市〉和泰車雙品牌來勢汹 賓士、本田強打淡季行銷迎戰

最新公布的前 2 月新車掛牌台數年減近 15%，僅維持近 6.38 萬台的規模，不過和泰車 (2207-TW) 代理的 LEXUS 逆勢大幅成長 45%，今 (4) 日又發表車主高度矚目的大改款 RAV4，且售價最多一口氣降近 15 萬元，令其他車商壓力大增，台灣賓士為迎戰 LEXUS，宣布 3 月 Agility 星自選購車優惠幾乎涵蓋全車系，而國產車中的 SUV 霸主品牌台灣本田也指出，3 月入主包括 HONDA HR-V、CR-V 等車款優惠高達近 9 萬元。

台灣賓士指出，3 月針對 19 年式全車系加碼推出最高 40 期 0 利率分期優惠，其中，暢銷車款 GLC 是首次推出分期 0 利率優惠，而 18/19 年式 B-Class、CLA、CLA Shooting Brake、C-Class 還加贈 3 年保養套裝，是豪華進口車品牌在傳統淡季中少見的強力行銷。

台灣賓士強調，日前推出後獲得眾多車主好評的資融方案「Agility 星自選 購車優惠方案」也將延續，且幾乎全車系適用，力拚在第一季底前再衝出一波買氣。

台灣本田則表示，3 月旗下熱銷的 SUV 車款 HR-V、CR-V，以及 CITY、FIT 等均加入優惠專案，加上「貨物稅定額減徵新台幣 5 萬元」補助，優惠高達近 8-9 萬元。

從銷售數據來看，LEXUS 持續進逼賓士，賓士前 2 月總掛牌數 4759 台，在豪華車市中，市占率 35.7%，年減 1.3%，LEXUS 則為 3769 台，市占率 28.2%，年增 45%，且明顯拉開與 BMW 的差距；BMW 前 2 月掛牌數 2384 台，年減 7.4%，市占率 17.9%。

而 HONDA 前 2 月在總車市中維持排名第 4，掛牌數 4815 台，年減 24.7%，低於整體車市掛牌年減 14.8% 的水平。