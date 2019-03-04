〈台北國際工具機展〉上銀卓永財看好今年海外市場營運 日本市場力拚營收年增5成

「台北國際工具機展」今 (4) 日在四大展館同步登場，上銀集團 (2049-TW) 董事長卓永財對今年營運維持先前展望，認為第 2 季營運將優於第 1 季，下半年也會比上半年好，海外市場訂單持續熱絡，歐洲、美國與日本等海外市場今年營運看佳，日本市場力拚營收年增 5 成。此外，轉投資公司大銀微系統將於 4 月底送件申請上市。

展望今年，卓永財仍維持先前看法，認為第 2 季營運將會優於第 1 季，下半年表現也會比上半年好。近期海外市場訂單仍持續熱絡，德國工具機大廠技術長將於 3 月來台，與上銀洽談智慧螺桿訂單，可望於第 2 季末或第 3 季出貨，主要用於汽車生產線設備，也已接到日本四大車廠之一的泰國廠房生產線訂單。

海外市場佈局方面，卓永財指出，今年歐洲、美國與日本等市場營運表現都將相當不錯，在義大利市場市佔率持續擴大，應用廠商也持續增加，打入當地珠寶切割精品應用廠商，義大利市場今年前 2 個月營收已年增逾 3 成。

上銀日本市場去年營收約 80 億日圓，卓永財表示，近 2 個月將與 7 至 8 家日本半導體或 3C 產業廠商，簽訂設備或產品供貨合約，今年目標為日本市場營收年增逾 5 成，而由於日本市場需要較長時間醞釀，未來可望逐步放量，營運「後勁」可期。他也透露，上銀未來有機會在印度市場佈局，可望在當地設廠。

此外，上銀持股約 8% 的轉投資公司大銀微系統，已於去年 9 月底登錄興櫃，預計今年 4 月底送件申請上市。卓永財表示，大銀市場穩定成熟，營運也持續向上走揚，今年營收雙位數成長可期。