〈車市〉大改款RAV4售價最多降逾14萬 和泰車估全年有望熱銷3萬台

由和泰車 (2207-TW) 代理進口的 TOYOTA 大改款 All New RAV4 今 (4) 日正式發表，和泰車總經理蘇純興指出，2 周來預接單超過 3000 台，預計全年銷售有望衝上 3 萬台，大幅優於上一代去年銷量 1.9 萬台，其中，HYBRID 旗艦 4WD 版本從預接單價 139 萬元一口氣降至建議售價 124.9 萬元，而入門款也從 96.9 萬元降至 92.5 萬元，搶客積極。

蘇純興透露，「上一代一直處在缺車狀態，這一代也會，上個月還跑到日本去要車，比較傷腦筋」，顯示新車買氣相當熱絡，而現在已經是「用進口車賣國產價 來對抗競爭」，不排除銷量接近即將發表的 Corolla Altis。

RAV4 自 2008 年導入台灣車市至今，累計銷售已超過 16 萬台，連續 8 年蟬聯同級距銷售冠軍，即便是去年改款前，仍拿下 SUV 級距第一。

蘇純興說，從預接單來看，2.0L 尊爵版最受消費者歡迎，不過，油電混和版本表現也相當亮眼，尤其 2.5L HYBRID 4WD 是從 139 萬元降至最新定價 124.9 萬元，預計未來將有約 30% 訂單是選擇 HYBRID 版本。

和泰車預估，RAV4 大改款後買氣將大增，去年銷出近 1.9 萬台，預計今年銷售量可衝上 3 萬台，屆時將是新高成績。

而和泰車也訂出相當具競爭力的價格，入門款從日前預接單 96.9 萬元降至 92.5 萬元，而最高價的 HYBRID 旗艦 4WD 版本更一口氣由 139 萬元降到 124.9 萬元。

和泰車說明，主要是因此次 RAV4 HYBRID 油耗表現符合政府標準，可獲得貨物稅 50% 的補助，使售價大幅降低。

另外，此次 All New RAV4 搭載 TOYOTA Drive+ Connect 智聯車載系統，搭配中華電信 4G 連網功能 (4WD 車型)，是品牌首見。