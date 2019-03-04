228連假挹注 遠百檔期業績增三成

228 連續假期一放四天，遠百 (2903) 受惠男女童服飾、超市餐飲業績成長帶動，連假業績成長逾 30%，一掃第一季業績低迷，也為即將到來的母親節檔期注入一劑強心針。遠百表示，228 連續假期各大類皆表現不錯，其中業績排名績優的業種分別為精品成長 25%、超市餐飲成長逾 40%、化妝品成長 35%、男女童服飾逾 50%。分析業績成長的原因主要是因為 HAPPY GO「點點成金」扣 100 點兌換 200 元服飾抵用券帶動。



以各館業績來看，遠百指出，桃園店 228 四天連續假期因規畫滿千送百、信用卡促銷，加上推出扣 100 點換 200 抵用券加碼活動下有效帶動人潮，全館業績成長 4%。其中以化妝品、服飾、餐飲業種表現最佳，化妝成長 11%；而服飾則以女裝、運休表現最優，女裝成長 6% 以 UNIQLO 最為出色，成長 80%，運休則因年初的改裝加持下成長 57%，主要品牌大廠晉升旗艦店加上款式多樣，以 adidas 成長 72%、NIKE 成長 50% 最突出，主題餐廳則因連假親朋好友出遊帶動下獲得不錯迴響，成長 12%。



新竹遠百 228 連假期間，以各主題餐廳表現最為亮眼，較去年同期有 5 成成長，在連假前夕都有高達四成的訂位率；另外，因應經濟部能源局提供節能家電舊換新冷氣及冰箱的補助方案，本館還特別加再折 10% 的優惠及點數加贈活動，連假期間各相關專櫃都有不錯的詢問度。



此外，花蓮店 228 連假整體業績成長三成，專門大店 (UNIQLO/MUJI / 誠品生活) 帶動整體業績成長，其中表現較佳業種童裝商品成長約五成，大多為家長帶小朋友採購大型盒玩。

