愛買、HAPPY GO淡季罕見推行銷活動 遠百Q1添成長新動能

連鎖百貨業者遠百 (2903-TW) 金豬年節檔期業績開紅盤後，旗下連鎖量販店愛買最新宣布，為因應暖冬，今年首次推出暖冬出清活動，預計帶動業績成長 20%，同時，遠百運用遠東集團的資源，與 HAPPY GO 首次在農曆年後推出點數 2:1 超值兌換比例，藉此再搶一波 228 連假出遊商機，為第 1 季業績成長添新動能。

由於今年適逢暖冬，冬季服飾買氣平平，主計總處最新調查，部分冬季服飾售價較去年優惠，使 1 月成衣價格下跌 1.92%。

愛買進一步說明，受到暖冬的影響，今年冬季熱賣款皆是「微保暖」款式，如機車騎士防風外套、鋪棉外套等，為了趕在春季前衝刺最後一波銷售，至 3 月 12 日推出全館上千款服飾出清特賣 99 元起，今年更是首次推出冬季當季出清特賣和過季夏季款式特賣，下殺 1 折以下，長袖短袖一起賣，目標業績成長 20%。

除了量販店在年後衝刺淡季業績，遠百也運用集團資源，HAPPY GO 首次在農曆年後攜手集團遠東百貨、遠東 SOGO 百貨 (台北三館) 和遠企購物中心推出點數 2:1 超值兌換比例，也就是活動期間持卡單卡扣 200 點，即可兌換 100 元購物金或抵用券。

HAPPY GO 顧客經營事業部副總經理李明城指出， 從 2018 年的百貨周年慶超值點數兌換的消費者使用行為觀察發現，超值兌點不僅讓消費者消費行為更具黏著性，卡友消費次數也會因此高於整體平均 2 倍，而女性卡友為百貨公司推出超值兌點活動時的消費族群大宗，占比高達 83%，顯示女性卡友更為精打細算。

另外，遠百轉投資 SOGO 百貨台北店於也將於明日起推出「2019 春季化妝品節」，一口氣集結 8 大品牌推新品獨家首賣，力拚傳統淡季維持成長動能。