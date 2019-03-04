[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/02/27 108/02/26 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 9.98020 9.97880 0.00140 0.01403 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 9.98020 9.97880 0.00140 0.01403 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.03030 10.02610 0.00420 0.04189 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.03030 10.02610 0.00420 0.04189 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀多元特別收益平衡基金 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.28910 10.28600 0.00310 0.03014 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.09690 10.09390 0.00300 0.02972 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.19920 10.19170 0.00750 0.07359 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.09570 10.08830 0.00740 0.07335 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 23.53000 23.66000 -0.13000 -0.54945 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 27.15000 27.18000 -0.03000 -0.11038 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.51510 9.51130 0.00380 0.03995 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.92910 9.92270 0.00640 0.06450 中國信託台灣活力基金 13.87000 13.88000 -0.01000 -0.07205 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.69000 8.71000 -0.02000 -0.22962 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.36000 9.38000 -0.02000 -0.21322 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.95160 9.94670 0.00490 0.04926 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.08180 9.07730 0.00450 0.04957 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.34870 10.34030 0.00840 0.08124 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.41290 9.40520 0.00770 0.08187 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.61040 10.55900 0.05140 0.48679 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.10140 9.05730 0.04410 0.48690 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.16840 11.18420 -0.01580 -0.14127 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.87680 9.89080 -0.01400 -0.14155 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 40.68850 40.59950 0.08900 0.21921 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 41.01810 40.87820 0.13990 0.34224 中國信託智能運動基金-台幣 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 中國信託智能運動基金-美元 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.64000 9.65000 -0.01000 -0.10363 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.51000 9.53000 -0.02000 -0.20986 中國信託華盈貨幣市場基金 11.01370 11.01350 0.00020 0.00182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.66880 9.65770 0.01110 0.11493 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.07950 9.06900 0.01050 0.11578 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.88670 9.87220 0.01450 0.14688 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.27860 9.26500 0.01360 0.14679 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.01000 11.02000 -0.01000 -0.09074 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.18000 11.19000 -0.01000 -0.08937 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.76000 10.77000 -0.01000 -0.09285 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 58.82000 58.54000 0.28000 0.47831 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 41.25590 41.13890 0.11700 0.28440 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 39.04580 38.99950 0.04630 0.11872 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 20.52000 20.80000 -0.28000 -1.34615 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.59420 11.59340 0.00080 0.00690 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.97430 10.98280 -0.00850 -0.07739 元大上證50基金 31.88000 31.65000 0.23000 0.72670 元大大中華TMT基金-人民幣 11.15000 11.30000 -0.15000 -1.32743 元大大中華TMT基金-新台幣 10.21000 10.35000 -0.14000 -1.35266 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.50000 13.59000 -0.09000 -0.66225 元大大中華價值指數基金-美元 13.00900 13.10100 -0.09200 -0.70224 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.52900 17.65900 -0.13000 -0.73617 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.47500 10.57600 -0.10100 -0.95499 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.34700 10.45500 -0.10800 -1.03300 元大中國平衡基金-人民幣 2.96000 2.97000 -0.01000 -0.33670 元大中國平衡基金-新台幣 13.57000 13.64000 -0.07000 -0.51320 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 48.24370 48.30850 -0.06480 -0.13414 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.62090 10.61710 0.00380 0.03579 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.73820 9.73470 0.00350 0.03595 元大中國機會債券基金-新台幣 10.03410 10.03830 -0.00420 -0.04184 元大巴西指數基金 7.14500 7.11000 0.03500 0.49226 元大巴菲特基金 25.05000 25.07000 -0.02000 -0.07978 元大日經225基金 27.15000 27.03000 0.12000 0.44395 元大台商收成基金 21.27000 21.29000 -0.02000 -0.09394 元大台灣50單日反向1倍基金 12.35000 12.37000 -0.02000 -0.16168 元大台灣50單日正向2倍基金 35.94000 35.87000 0.07000 0.19515 元大台灣中型100基金 30.94000 30.92000 0.02000 0.06468 元大台灣加權股價指數基金 24.44000 24.44300 -0.00300 -0.01227 元大台灣卓越50基金 77.91000 77.97000 -0.06000 -0.07695 元大台灣金融基金 17.22000 17.17000 0.05000 0.29121 元大台灣高股息低波動ETF基金 29.89000 29.83000 0.06000 0.20114 元大台灣高股息基金 26.09000 26.24000 -0.15000 -0.57165 元大台灣電子科技基金 33.46000 33.53000 -0.07000 -0.20877 元大全球ETF成長組合基金 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718 元大全球ETF穩健組合基金 14.52000 14.51000 0.01000 0.06892 元大全球人工智慧ETF基金 22.15000 22.28000 -0.13000 -0.58348 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.16000 13.19000 -0.03000 -0.22745 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.13000 9.16000 -0.03000 -0.32751 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.59000 12.61000 -0.02000 -0.15860 元大全球不動產證券化基金-美元 12.15500 12.18100 -0.02600 -0.21345 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.11000 9.17000 -0.06000 -0.65431 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.91000 6.96000 -0.05000 -0.71839 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.44000 8.44000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.56000 6.56000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-美元配息 8.72300 8.71900 0.00400 0.04588 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.63000 8.63000 0.00000 0.00000 元大全球新興市場精選組合基金 13.53000 13.58000 -0.05000 -0.36819 元大全球農業商機基金 16.54000 16.63000 -0.09000 -0.54119 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 9.78100 9.75000 0.03100 0.31795 元大印度指數基金 9.43300 9.48700 -0.05400 -0.56920 元大印度基金 11.85000 11.92000 -0.07000 -0.58725 元大多多基金 16.30000 16.40000 -0.10000 -0.60976 元大多福基金 50.34000 50.23000 0.11000 0.21899 元大亞太成長基金 8.57000 8.57000 0.00000 0.00000 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.99540 8.99710 -0.00170 -0.01889 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.28940 7.29080 -0.00140 -0.01920 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.24800 9.26300 -0.01500 -0.16193 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.43000 9.45000 -0.02000 -0.21164 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.89500 9.93600 -0.04100 -0.41264 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.25650 10.10790 0.14860 1.47014 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.13310 10.15330 -0.02020 -0.19895 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.13310 10.15330 -0.02020 -0.19895 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.10080 10.12410 -0.02330 -0.23014 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.10080 10.12410 -0.02330 -0.23014 元大卓越基金 42.28000 42.31000 -0.03000 -0.07091 元大店頭基金 8.02000 7.99000 0.03000 0.37547 元大泛歐成長基金 8.90000 8.86000 0.04000 0.45147 元大美元貨幣市場基金-美元 10.38440 10.38370 0.00070 0.00674 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.68910 9.69110 -0.00200 -0.02064 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.92350 31.90660 0.01690 0.05297 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.71090 38.51850 0.19240 0.49950 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.57420 18.65460 -0.08040 -0.43099 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.36370 19.19410 0.16960 0.88360 元大美國政府7至10年期債券基金 40.37940 40.25320 0.12620 0.31352 元大高科技基金 18.30000 18.28000 0.02000 0.10941 元大得利貨幣市場基金 16.29560 16.29540 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 12.01140 12.01120 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 12.21000 12.18000 0.03000 0.24631 元大華夏中小基金 7.09000 7.17000 -0.08000 -1.11576 元大新中國基金-人民幣 9.23000 9.34000 -0.11000 -1.17773 元大新中國基金-美元 8.89900 9.01600 -0.11700 -1.29769 元大新中國基金-新台幣 8.85000 8.96000 -0.11000 -1.22768 元大新主流基金 23.01000 23.09000 -0.08000 -0.34647 元大新東協平衡基金-美元 9.52100 9.55200 -0.03100 -0.32454 元大新東協平衡基金-新台幣 9.26000 9.30000 -0.04000 -0.43011 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.40090 10.36170 0.03920 0.37832 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.89400 9.86120 0.03280 0.33262 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.91520 10.88250 0.03270 0.30048 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.21610 9.18850 0.02760 0.30038 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.04880 10.04450 0.00430 0.04281 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.46530 9.46130 0.00400 0.04228 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.18750 10.18650 0.00100 0.00982 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.60240 9.60150 0.00090 0.00937 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.68150 9.67800 0.00350 0.03616 元大新興亞洲基金 11.12000 11.16000 -0.04000 -0.35842 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.38560 9.39870 -0.01310 -0.13938 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.91490 8.92740 -0.01250 -0.14002 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.62730 9.64390 -0.01660 -0.17213 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.15130 9.16710 -0.01580 -0.17236 元大萬泰貨幣市場基金 15.13830 15.13810 0.00020 0.00132 元大經貿基金 35.17000 35.08000 0.09000 0.25656 元大實質多重資產基金-人民幣 9.09000 9.11000 -0.02000 -0.21954 元大實質多重資產基金-美元 8.61000 8.62700 -0.01700 -0.19706 元大實質多重資產基金-新台幣 9.06000 9.09000 -0.03000 -0.33003 元大滬深300單日反向1倍基金 13.81000 13.88000 -0.07000 -0.50432 元大滬深300單日正向2倍基金 15.31000 15.14000 0.17000 1.12285 元大摩臺基金 36.42000 36.45000 -0.03000 -0.08230 元大標普500基金 26.00000 26.02000 -0.02000 -0.07686 元大標普500單日反向1倍基金 13.01000 12.98000 0.03000 0.23112 元大標普500單日正向2倍基金 32.35000 32.48000 -0.13000 -0.40025 元大標智滬深300基金 17.68000 17.73000 -0.05000 -0.28201 元大歐洲50基金 23.65000 23.58000 0.07000 0.29686 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.45660 9.42970 0.02690 0.28527 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.25280 10.25240 0.00040 0.00390 元大績效基金 47.99000 48.22000 -0.23000 -0.47698 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 14.78000 14.77000 0.01000 0.06770 日盛上選基金 31.77000 31.68000 0.09000 0.28409 日盛小而美基金 17.24000 17.25000 -0.01000 -0.05797 日盛中國內需動力基金 9.41000 9.55000 -0.14000 -1.46597 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.92270 11.93260 -0.00990 -0.08297 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.71830 9.72640 -0.00810 -0.08328 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.15330 12.16030 -0.00700 -0.05756 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.89990 9.90560 -0.00570 -0.05754 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.93390 10.94350 -0.00960 -0.08772 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.89000 8.89790 -0.00790 -0.08878 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.24000 10.41000 -0.17000 -1.63305 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.01000 10.18000 -0.17000 -1.66994 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.32000 10.50000 -0.18000 -1.71429 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.31000 10.40000 -0.09000 -0.86538 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.45000 10.54000 -0.09000 -0.85389 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.50000 10.60000 -0.10000 -0.94340 日盛日盛基金 12.66000 12.66000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(美元) 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.17000 9.17000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.68000 10.69000 -0.01000 -0.09355 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.25950 10.25080 0.00870 0.08487 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.36310 9.35510 0.00800 0.08551 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.01020 10.00490 0.00530 0.05297 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.13640 9.13150 0.00490 0.05366 日盛全球智能車基金(美元) 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.36000 10.39000 -0.03000 -0.28874 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.44000 2.44170 -0.00170 -0.06962 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.64210 1.64320 -0.00110 -0.06694 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.37600 0.37610 -0.00010 -0.02659 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25370 0.25380 -0.00010 -0.03940 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.39130 12.40130 -0.01000 -0.08064 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.22970 8.23630 -0.00660 -0.08013 日盛亞洲機會基金 6.76000 6.82000 -0.06000 -0.87977 日盛首選基金 16.43000 16.39000 0.04000 0.24405 日盛高科技基金 17.43000 17.47000 -0.04000 -0.22896 日盛貨幣市場基金 14.80660 14.80640 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 37.38000 37.43000 -0.05000 -0.13358 日盛精選五虎基金 34.93000 34.83000 0.10000 0.28711 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.52010 13.51990 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 30.01000 29.99000 0.02000 0.06669 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 11.58000 11.74000 -0.16000 -1.36286 台新MSCI中國基金 20.83000 20.94000 -0.11000 -0.52531 台新大眾貨幣市場基金 14.19710 14.19690 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.32750 10.32490 0.00260 0.02518 台新中美貨幣市場基金-美元 10.72030 10.72240 -0.00210 -0.01959 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.27990 10.28530 -0.00540 -0.05250 台新中國通基金 42.00000 42.05000 -0.05000 -0.11891 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.50120 0.50680 -0.00560 -1.10497 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 15.40400 15.57900 -0.17500 -1.12331 台新中國精選中小基金-美元 0.31320 0.31500 -0.00180 -0.57143 台新中國精選中小基金-新台幣 9.65000 9.71000 -0.06000 -0.61792 台新主流基金 22.73000 22.76000 -0.03000 -0.13181 台新北美收益資產證券化基金(A) 21.14000 21.17000 -0.03000 -0.14171 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.69060 0.69130 -0.00070 -0.10126 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.31000 15.33000 -0.02000 -0.13046 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49950 0.50000 -0.00050 -0.10000 台新台灣中小基金 32.71000 32.57000 0.14000 0.42984 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.77860 9.76220 0.01640 0.16799 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.30730 9.30680 0.00050 0.00537 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.74000 8.74000 0.00000 0.00000 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.58640 10.58580 0.00060 0.00567 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.88970 9.88870 0.00100 0.01011 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.89020 10.88910 0.00110 0.01010 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 台新印度基金 13.66000 13.75000 -0.09000 -0.65455 台新亞美短期債券基金 11.31850 11.31640 0.00210 0.01856 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.51980 8.52400 -0.00420 -0.04927 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28230 0.28230 0.00000 0.00000 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.20160 12.20760 -0.00600 -0.04915 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.39880 0.39890 -0.00010 -0.02507 台新真吉利貨幣市場基金 11.11410 11.11400 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 30.03630 30.03560 0.00070 0.00233 台新智慧生活基金-美元 10.25330 10.25590 -0.00260 -0.02535 台新智慧生活基金-新台幣 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.37930 8.38220 -0.00290 -0.03460 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.54980 8.55550 -0.00570 -0.06662 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.28160 9.28470 -0.00310 -0.03339 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.48030 9.48660 -0.00630 -0.06641 台新新興市場債券基金(A類型) 11.15450 11.15750 -0.00300 -0.02689 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35720 0.35710 0.00010 0.02800 台新新興市場債券基金(B類型) 8.09260 8.09470 -0.00210 -0.02594 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27300 0.27290 0.00010 0.03664 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.47000 5.50000 -0.03000 -0.54545 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 21.15000 21.13000 0.02000 0.09465 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產亞洲新富基金 19.69000 19.82000 -0.13000 -0.65590 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.59470 12.59450 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.26670 11.26580 0.00090 0.00799 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.28940 10.29740 -0.00800 -0.07769 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.11610 9.11410 0.00200 0.02194 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.57380 10.57160 0.00220 0.02081 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.89270 7.89740 -0.00470 -0.05951 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.21890 9.22440 -0.00550 -0.05962 永豐中小基金 50.91000 50.87000 0.04000 0.07863 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.72100 1.72060 0.00040 0.02325 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.34890 2.34830 0.00060 0.02555 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.02960 8.03430 -0.00470 -0.05850 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.63250 10.63870 -0.00620 -0.05828 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.64000 4.65000 -0.01000 -0.21505 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.34000 21.42000 -0.08000 -0.37348 永豐主流品牌基金 17.72000 17.64000 0.08000 0.45351 永豐永豐基金 33.02000 33.08000 -0.06000 -0.18138 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.23840 9.18030 0.05810 0.63288 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.55190 9.49190 0.06000 0.63212 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.09340 9.03800 0.05540 0.61297 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.40360 9.34630 0.05730 0.61308 永豐亞洲民生消費基金 11.82000 11.82000 0.00000 0.00000 永豐南非幣2021保本基金 13.66560 13.65100 0.01460 0.10695 永豐高科技基金 22.80000 22.77000 0.03000 0.13175 永豐貨幣市場基金 13.91510 13.91490 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.05940 2.05690 0.00250 0.12154 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.49630 2.49330 0.00300 0.12032 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.73290 7.73020 0.00270 0.03493 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.64340 10.63960 0.00380 0.03572 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.05400 7.05090 0.00310 0.04397 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.12720 11.12240 0.00480 0.04316 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.01000 10.12000 -0.11000 -1.08696 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.13000 8.22000 -0.09000 -1.09489 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.63000 18.86000 -0.23000 -1.21951 永豐臺灣加權ETF基金 51.43000 51.43000 0.00000 0.00000 永豐領航科技基金 37.22000 37.33000 -0.11000 -0.29467 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.96000 11.94000 0.02000 0.16750 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.45000 11.44000 0.01000 0.08741 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.56000 9.53000 0.03000 0.31480 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.51000 9.48000 0.03000 0.31646 永豐趨勢平衡基金 40.67000 40.73000 -0.06000 -0.14731 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.76820 11.76740 0.00080 0.00680 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.64040 9.64100 -0.00060 -0.00622 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.09880 10.09950 -0.00070 -0.00693 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.66200 9.66110 0.00090 0.00932 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.97780 9.97700 0.00080 0.00802 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.69240 9.69330 -0.00090 -0.00928 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.27940 10.28040 -0.00100 -0.00973 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.66770 9.66720 0.00050 0.00517 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.06800 10.06740 0.00060 0.00596 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.69000 10.76000 -0.07000 -0.65056 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.58000 9.66000 -0.08000 -0.82816 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.30000 10.38000 -0.08000 -0.77071 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.01000 14.20000 -0.19000 -1.33803 兆豐國際中國A股基金(台幣) 18.85000 19.13000 -0.28000 -1.46367 兆豐國際中國A股基金(美金) 18.81000 19.09000 -0.28000 -1.46674 兆豐國際生命科學基金 15.66000 15.70000 -0.04000 -0.25478 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.17770 10.19020 -0.01250 -0.12267 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.44800 10.45910 -0.01110 -0.10613 兆豐國際全球基金 30.64000 30.71000 -0.07000 -0.22794 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.39500 10.39430 0.00070 0.00673 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.04350 10.04530 -0.00180 -0.01792 兆豐國際國民基金 21.93000 21.96000 -0.03000 -0.13661 兆豐國際第一基金 12.82000 12.84000 -0.02000 -0.15576 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.26520 10.26320 0.00200 0.01949 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.97190 7.97040 0.00150 0.01882 兆豐國際萬全基金 20.23000 20.26000 -0.03000 -0.14808 兆豐國際電子基金 25.05000 25.12000 -0.07000 -0.27866 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 20.97000 21.00000 -0.03000 -0.14286 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.55000 16.56000 -0.01000 -0.06039 兆豐國際豐台灣基金 33.30000 33.34000 -0.04000 -0.11998 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.53250 12.53230 0.00020 0.00160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.32610 10.31890 0.00720 0.06977 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.18910 10.18590 0.00320 0.03142 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.31440 10.30770 0.00670 0.06500 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.22640 10.21920 0.00720 0.07046 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.28290 10.27960 0.00330 0.03210 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.24920 10.24260 0.00660 0.06444 合庫台灣基金 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461 合庫全球高收益債券基金A類型 11.26090 11.25170 0.00920 0.08177 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.24940 12.23810 0.01130 0.09233 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.91760 10.90560 0.01200 0.11004 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.69840 11.68440 0.01400 0.11982 合庫全球高收益債券基金B類型 8.01190 8.00530 0.00660 0.08245 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.36020 9.35010 0.01010 0.10802 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.96520 8.95530 0.00990 0.11055 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.78830 8.77800 0.01030 0.11734 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.16900 9.15880 0.01020 0.11137 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.29000 11.29000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 合庫全球新興市場基金 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.05000 9.06000 -0.01000 -0.11038 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000 合庫貨幣市場基金 10.15420 10.15400 0.00020 0.00197 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.67920 9.67210 0.00710 0.07341 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.91830 9.91120 0.00710 0.07164 合庫新興多重收益基金A類型 10.17530 10.17100 0.00430 0.04228 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.70860 11.70070 0.00790 0.06752 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 14.39200 14.38150 0.01050 0.07301 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.66200 8.65510 0.00690 0.07972 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.42340 9.41630 0.00710 0.07540 合庫新興多重收益基金B類型 7.80300 7.79980 0.00320 0.04103 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.66950 8.66300 0.00650 0.07503 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.28630 10.28020 0.00610 0.05934 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.55000 9.56000 -0.01000 -0.10460 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 安本標準兩岸價值基金 人民幣 10.94000 11.02000 -0.08000 -0.72595 安本標準兩岸價值基金 美元 11.06000 11.14000 -0.08000 -0.71813 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.14000 11.23000 -0.09000 -0.80142 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.13640 11.13560 0.00080 0.00718 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.30800 10.31200 -0.00400 -0.03879 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.14430 10.15140 -0.00710 -0.06994 安聯中國東協基金 15.77000 15.80000 -0.03000 -0.18987 安聯中國策略基金-美元 11.35000 11.57000 -0.22000 -1.90147 安聯中國策略基金-新臺幣 14.68000 14.98000 -0.30000 -2.00267 安聯中華新思路基金-人民幣 13.70000 13.83000 -0.13000 -0.93999 安聯中華新思路基金-美元 13.09000 13.23000 -0.14000 -1.05820 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.27000 12.40000 -0.13000 -1.04839 安聯台灣大壩基金 28.42000 28.36000 0.06000 0.21157 安聯台灣科技基金 46.53000 46.52000 0.01000 0.02150 安聯台灣貨幣市場基金 12.52290 12.52270 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 31.29000 31.25000 0.04000 0.12800 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.32150 10.30800 0.01350 0.13097 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.23780 15.21780 0.02000 0.13143 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.58860 9.60010 -0.01150 -0.11979 安聯四季成長組合基金-美元 11.18000 11.19000 -0.01000 -0.08937 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.44000 11.45000 -0.01000 -0.08734 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.62430 12.61620 0.00810 0.06420 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.33850 10.32820 0.01030 0.09973 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.38770 12.37630 0.01140 0.09211 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.33460 9.37510 -0.04050 -0.43200 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.25420 9.28510 -0.03090 -0.33279 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.86580 8.89490 -0.02910 -0.32715 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.25000 11.25000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.15000 11.14000 0.01000 0.08977 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.36000 9.38000 -0.02000 -0.21322 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.06000 11.06000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.64000 9.67000 -0.03000 -0.31024 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.21000 9.25000 -0.04000 -0.43243 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.05940 12.05300 0.00640 0.05310 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.96600 10.95720 0.00880 0.08031 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.60330 10.59480 0.00850 0.08023 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.54430 8.59270 -0.04840 -0.56327 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.39500 8.43270 -0.03770 -0.44707 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.09100 8.12740 -0.03640 -0.44787 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.06010 10.05200 0.00810 0.08058 安聯全球人口趨勢基金 11.65000 11.67000 -0.02000 -0.17138 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.50000 9.53000 -0.03000 -0.31480 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.68000 35.82000 -0.14000 -0.39084 安聯全球油礦金趨勢基金 8.08000 8.09000 -0.01000 -0.12361 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.10070 12.09600 0.00470 0.03886 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.34260 10.36200 -0.01940 -0.18722 安聯全球新興市場基金 17.55000 17.53000 0.02000 0.11409 安聯全球農金趨勢基金 9.02000 9.05000 -0.03000 -0.33149 安聯全球綠能趨勢基金 8.71000 8.73000 -0.02000 -0.22910 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.76000 10.86000 -0.10000 -0.92081 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.99000 11.06000 -0.07000 -0.63291 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.49000 10.50000 -0.01000 -0.09524 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.69000 9.79000 -0.10000 -1.02145 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.65000 9.72000 -0.07000 -0.72016 安聯亞洲動態策略基金 21.92000 22.02000 -0.10000 -0.45413 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.32480 10.32290 0.00190 0.01841 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.97000 9.96820 0.00180 0.01806 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 86.31300 86.29750 0.01550 0.01796 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.87310 12.87400 -0.00090 -0.00699 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.28320 66.26460 0.01860 0.02807 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.79100 9.79170 -0.00070 -0.00715 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.65350 2.65280 0.00070 0.02639 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.82670 10.83500 -0.00830 -0.07660 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.20990 2.20760 0.00230 0.10419 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.88690 8.89370 -0.00680 -0.07646 宏利台灣動力基金 28.70000 28.77000 -0.07000 -0.24331 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.96880 9.97970 -0.01090 -0.10922 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.75680 9.77080 -0.01400 -0.14328 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.67310 7.68140 -0.00830 -0.10805 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.61990 7.63080 -0.01090 -0.14284 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.89000 10.90000 -0.01000 -0.09174 宏利全球債券組合基金 13.21230 13.20130 0.01100 0.08333 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.86860 2.86770 0.00090 0.03138 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.98200 11.98280 -0.00080 -0.00668 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.75130 8.75180 -0.00050 -0.00571 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.41120 2.40700 0.00420 0.17449 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.09820 11.09910 -0.00090 -0.00811 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.35690 3.35410 0.00280 0.08348 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53670 0.53620 0.00050 0.09325 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.37000 15.36000 0.01000 0.06510 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.96640 11.95030 0.01610 0.13472 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.60810 10.59420 0.01390 0.13120 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.19440 10.18450 0.00990 0.09721 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.76450 8.75270 0.01180 0.13482 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.38870 8.37760 0.01110 0.13250 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.24500 8.23710 0.00790 0.09591 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.21770 8.20630 0.01140 0.13892 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.86890 2.86850 0.00040 0.01394 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41640 0.41640 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.55220 12.55560 -0.00340 -0.02708 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.94930 0.94920 0.00010 0.01054 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.39580 7.39800 -0.00220 -0.02974 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.05660 2.05630 0.00030 0.01459 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29660 0.29660 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.02820 9.03090 -0.00270 -0.02990 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32870 0.32860 0.00010 0.03043 宏利萬利貨幣市場基金 13.66730 13.66720 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.57000 2.58000 -0.01000 -0.38760 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.57000 11.64000 -0.07000 -0.60137 宏利臺灣股息收益基金 24.22000 24.35000 -0.13000 -0.53388 宏利澳幣保本基金 12.40500 12.40640 -0.00140 -0.01128 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.58000 9.58000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.98000 10.97000 0.01000 0.09116 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.01000 11.03000 -0.02000 -0.18132 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.88000 10.92000 -0.04000 -0.36630 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.86000 9.90000 -0.04000 -0.40404 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.94000 11.98000 -0.04000 -0.33389 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.90240 9.89830 0.00410 0.04142 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.43600 9.43670 -0.00070 -0.00742 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.86120 8.86480 -0.00360 -0.04061 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.88120 10.88570 -0.00450 -0.04134 貝萊德亞美利加收益基金 9.15000 9.14000 0.01000 0.10941 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.52000 9.54000 -0.02000 -0.20964 貝萊德新台幣基金 12.95320 12.95310 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 25.43000 25.46000 -0.03000 -0.11783 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.42130 11.42390 -0.00260 -0.02276 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.24530 10.26780 -0.02250 -0.21913 保德信大中華基金-人民幣 9.71000 9.77000 -0.06000 -0.61412 保德信大中華基金-美元 9.85000 9.93000 -0.08000 -0.80564 保德信大中華基金-新台幣 29.26000 29.49000 -0.23000 -0.77993 保德信中小型股基金 45.67000 45.51000 0.16000 0.35157 保德信中國中小基金-人民幣 8.85000 8.93000 -0.08000 -0.89586 保德信中國中小基金-美元 8.76000 8.86000 -0.10000 -1.12867 保德信中國中小基金-新臺幣 8.44000 8.54000 -0.10000 -1.17096 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.61890 9.69380 -0.07490 -0.77266 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.66050 9.73540 -0.07490 -0.76936 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.72710 9.80190 -0.07480 -0.76312 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.65990 10.74180 -0.08190 -0.76244 保德信中國品牌基金-人民幣 9.69000 9.87000 -0.18000 -1.82371 保德信中國品牌基金-美元 9.59000 9.77000 -0.18000 -1.84237 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.38000 10.57000 -0.19000 -1.79754 保德信台商全方位基金 34.15000 34.00000 0.15000 0.44118 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.76000 27.91000 -0.15000 -0.53744 保德信全球消費商機基金 17.99000 17.97000 0.02000 0.11130 保德信全球基礎建設基金 12.66000 12.69000 -0.03000 -0.23641 保德信全球資源基金 7.55000 7.54000 0.01000 0.13263 保德信全球醫療生化基金-美元 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.39000 33.43000 -0.04000 -0.11965 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.29330 10.32080 -0.02750 -0.26645 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.41730 10.44520 -0.02790 -0.26711 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.24760 10.27840 -0.03080 -0.29966 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.37100 10.40220 -0.03120 -0.29994 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.54710 9.53520 0.01190 0.12480 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.55010 10.53710 0.01300 0.12337 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.04650 9.03830 0.00820 0.09073 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.98250 9.97340 0.00910 0.09124 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.01050 8.00310 0.00740 0.09246 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.89900 10.88890 0.01010 0.09276 保德信亞太基金 20.80000 20.90000 -0.10000 -0.47847 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.50340 8.50180 0.00160 0.01882 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.55210 11.55010 0.00200 0.01732 保德信店頭市場基金 33.00000 32.83000 0.17000 0.51782 保德信拉丁美洲基金 7.58000 7.60000 -0.02000 -0.26316 保德信金平衡基金 29.24000 29.20000 0.04000 0.13699 保德信金滿意基金 41.78000 41.53000 0.25000 0.60197 保德信科技島基金 25.86000 25.77000 0.09000 0.34924 保德信高成長基金 91.19000 90.65000 0.54000 0.59570 保德信第一基金 24.68000 24.59000 0.09000 0.36600 保德信貨幣市場基金 15.80800 15.80780 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.50020 10.48840 0.01180 0.11251 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.65550 10.64690 0.00860 0.08077 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.76020 10.74670 0.01350 0.12562 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.22410 10.21460 0.00950 0.09300 保德信新世紀基金 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.96680 7.95940 0.00740 0.09297 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.10320 11.09290 0.01030 0.09285 保德信新興趨勢組合基金 11.14000 11.17000 -0.03000 -0.26858 保德信瑞騰基金 15.58590 15.58570 0.00020 0.00128 保德信歐洲組合基金 10.00000 9.94000 0.06000 0.60362 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.86910 9.86560 0.00350 0.03548 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.26890 10.26520 0.00370 0.03604 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.77840 9.77920 -0.00080 -0.00818 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.99460 9.99520 -0.00060 -0.00600 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.88110 9.87650 0.00460 0.04658 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.15530 10.15060 0.00470 0.04630 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.79500 9.79200 0.00300 0.03064 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.00640 10.00330 0.00310 0.03099 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.24580 10.24660 -0.00080 -0.00781 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.23000 10.22640 0.00360 0.03520 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.35980 10.35620 0.00360 0.03476 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.12810 10.12390 0.00420 0.04149 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.24090 10.23630 0.00460 0.04494 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.08860 10.08490 0.00370 0.03669 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.36910 10.36340 0.00570 0.05500 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.98320 9.97910 0.00410 0.04109 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.18270 10.17860 0.00410 0.04028 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.92830 9.91620 0.01210 0.12202 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.77360 9.76500 0.00860 0.08807 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.23550 10.22790 0.00760 0.07431 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.36060 10.35270 0.00790 0.07631 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.35930 10.35100 0.00830 0.08019 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.63890 10.63040 0.00850 0.07996 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.21910 10.21120 0.00790 0.07737 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.32360 10.31570 0.00790 0.07658 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.07630 10.06470 0.01160 0.11525 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.14050 10.12830 0.01220 0.12045 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.08100 10.07210 0.00890 0.08836 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.95170 1.95100 0.00070 0.03588 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.73860 2.73770 0.00090 0.03287 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29760 0.29780 -0.00020 -0.06716 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45220 0.45240 -0.00020 -0.04421 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.45820 8.46650 -0.00830 -0.09803 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.08220 12.09350 -0.01130 -0.09344 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.51610 9.50880 0.00730 0.07677 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.88610 11.87670 0.00940 0.07915 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.71260 8.71290 -0.00030 -0.00344 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.93510 10.93540 -0.00030 -0.00274 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.52140 10.51350 0.00790 0.07514 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.36470 10.36120 0.00350 0.03378 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 18.22000 18.18000 0.04000 0.22002 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4191.00000 4179.64000 11.36000 0.27179 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.22700 10.22430 0.00270 0.02641 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.96000 10.95710 0.00290 0.02647 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.09690 10.09840 -0.00150 -0.01485 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.88320 9.88060 0.00260 0.02631 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.34950 10.34680 0.00270 0.02610 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.83910 9.84090 -0.00180 -0.01829 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.12780 10.12920 -0.00140 -0.01382 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.20290 10.18560 0.01730 0.16985 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.12650 6.12700 -0.00050 -0.00816 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.89770 10.89860 -0.00090 -0.00826 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.79450 10.81500 -0.02050 -0.18955 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.88950 11.90940 -0.01990 -0.16709 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.07960 11.09700 -0.01740 -0.15680 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.43440 9.45220 -0.01780 -0.18832 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.84660 9.86310 -0.01650 -0.16729 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.69160 9.70680 -0.01520 -0.15659 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.82380 10.84430 -0.02050 -0.18904 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.38530 11.40430 -0.01900 -0.16660 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.34990 11.36770 -0.01780 -0.15658 柏瑞五國金勢力建設基金 7.09000 7.04000 0.05000 0.71023 柏瑞巨人基金 12.05000 12.05000 0.00000 0.00000 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柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.61050 9.59350 0.01700 0.17720 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.02290 11.02400 -0.00110 -0.00998 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.32810 12.32600 0.00210 0.01704 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.70380 11.70110 0.00270 0.02307 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.03480 9.03560 -0.00080 -0.00885 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.73260 9.73090 0.00170 0.01747 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.65090 9.64870 0.00220 0.02280 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.72600 10.72710 -0.00110 -0.01025 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.47910 11.47710 0.00200 0.01743 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.30660 11.30410 0.00250 0.02212 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.03500 9.03580 -0.00080 -0.00885 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.73300 9.73130 0.00170 0.01747 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.65140 9.64920 0.00220 0.02280 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.28000 13.33000 -0.05000 -0.37509 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.13000 14.18000 -0.05000 -0.35261 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.29000 9.33000 -0.04000 -0.42872 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.63000 8.66000 -0.03000 -0.34642 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.47000 9.50000 -0.03000 -0.31579 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.38000 11.43000 -0.05000 -0.43745 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.34000 11.38000 -0.04000 -0.35149 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.65000 11.69000 -0.04000 -0.34217 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.23000 13.24000 -0.01000 -0.07553 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.46000 13.47000 -0.01000 -0.07424 柏瑞拉丁美洲基金 10.66000 10.63000 0.03000 0.28222 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.55400 11.54140 0.01260 0.10917 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.43550 7.42730 0.00820 0.11040 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.01000 11.01000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.37000 9.36000 0.01000 0.10684 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 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7.05310 7.05250 0.00060 0.00851 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.81880 8.81560 0.00320 0.03630 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.47190 9.46790 0.00400 0.04225 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.51140 10.51060 0.00080 0.00761 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.14970 11.14510 0.00460 0.04127 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.54800 9.54460 0.00340 0.03562 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.99710 8.99640 0.00070 0.00778 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.67410 9.67010 0.00400 0.04136 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.46050 11.46150 -0.00100 -0.00872 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.14200 12.13990 0.00210 0.01730 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.11590 11.11330 0.00260 0.02340 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.12530 9.12610 -0.00080 -0.00877 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.70300 9.70140 0.00160 0.01649 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.72090 9.71860 0.00230 0.02367 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.44440 11.44250 0.00190 0.01660 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.22520 10.22610 -0.00090 -0.00880 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.59210 10.58960 0.00250 0.02361 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.60110 9.60190 -0.00080 -0.00833 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.28270 9.28360 -0.00090 -0.00969 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.93050 9.92890 0.00160 0.01611 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.47510 9.47280 0.00230 0.02428 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.13000 18.14000 -0.01000 -0.05513 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.99000 17.02000 -0.03000 -0.17626 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.93100 12.92510 0.00590 0.04565 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.45630 10.46920 -0.01290 -0.12322 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.46560 11.47670 -0.01110 -0.09672 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.18860 12.19790 -0.00930 -0.07624 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.01660 11.02670 -0.01010 -0.09160 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.27860 9.29010 -0.01150 -0.12379 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.83970 9.84930 -0.00960 -0.09747 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.69650 9.70390 -0.00740 -0.07626 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.81060 9.81950 -0.00890 -0.09064 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.41430 9.42600 -0.01170 -0.12412 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.63970 9.64910 -0.00940 -0.09742 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.53370 11.54250 -0.00880 -0.07624 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.75270 9.76160 -0.00890 -0.09117 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 12.67000 12.73000 -0.06000 -0.47133 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 29.00000 28.70000 0.30000 1.04530 國泰大中華基金 18.40000 18.37000 0.03000 0.16331 國泰小龍基金-台幣級別 14.63000 14.58000 0.05000 0.34294 國泰小龍基金-美元I級別 0.47540 0.47350 0.00190 0.40127 國泰中小成長基金-台幣級別 41.10000 41.01000 0.09000 0.21946 國泰中小成長基金-美元I級別 1.33550 1.33190 0.00360 0.27029 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.05160 4.09780 -0.04620 -1.12743 國泰中國內需增長基金台幣級別 18.66000 18.88000 -0.22000 -1.16525 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.70560 0.71390 -0.00830 -1.16263 國泰中國內需增長基金美元級別 0.66200 0.66980 -0.00780 -1.16453 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.20250 2.20140 0.00110 0.04997 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.90410 9.90700 -0.00290 -0.02927 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.15360 8.15590 -0.00230 -0.02820 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32490 0.32490 0.00000 0.00000 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.69190 11.69100 0.00090 0.00770 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.74410 1.74470 -0.00060 -0.03439 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.42510 10.44380 -0.01870 -0.17905 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34430 0.34480 -0.00050 -0.14501 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.24550 4.28000 -0.03450 -0.80607 國泰中國新興戰略基金台幣級別 19.54000 19.71000 -0.17000 -0.86251 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.62950 0.63490 -0.00540 -0.85053 國泰中港台基金人民幣級別 3.17080 3.18740 -0.01660 -0.52080 國泰中港台基金台幣級別 14.60000 14.69000 -0.09000 -0.61266 國泰中港台基金美元級別 0.47600 0.47870 -0.00270 -0.56403 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.54000 26.43000 0.11000 0.41619 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.67000 12.71000 -0.04000 -0.31471 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 32.39000 32.17000 0.22000 0.68387 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.45750 10.44780 0.00970 0.09284 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.08350 10.07420 0.00930 0.09232 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.10960 10.10030 0.00930 0.09208 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33940 0.33900 0.00040 0.11799 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.32710 0.32670 0.00040 0.12244 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.32780 0.32740 0.00040 0.12217 國泰台灣貨幣市場基金 12.43770 12.43750 0.00020 0.00161 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.37290 2.37230 0.00060 0.02529 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.94000 10.95000 -0.01000 -0.09132 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35520 0.35530 -0.00010 -0.02815 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.49680 0.49810 -0.00130 -0.26099 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.29000 13.30000 -0.01000 -0.07519 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.45890 0.45930 -0.00040 -0.08709 國泰全球資源基金台幣級別 5.34000 5.34000 0.00000 0.00000 國泰全球資源基金美元級別 0.17080 0.17080 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.40610 0.40580 0.00030 0.07393 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36310 0.36280 0.00030 0.08269 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43240 0.43200 0.00040 0.09259 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.51100 0.51180 -0.00080 -0.15631 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.90000 20.98000 -0.08000 -0.38132 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.42000 21.38000 0.04000 0.18709 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.40990 2.41470 -0.00480 -0.19878 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.11260 11.14310 -0.03050 -0.27371 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.74690 9.77360 -0.02670 -0.27318 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36170 0.36250 -0.00080 -0.22069 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.31720 0.31800 -0.00080 -0.25157 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50250 0.50500 -0.00250 -0.49505 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.51000 11.56000 -0.05000 -0.43253 國泰亞洲成長基金美元級別 0.38640 0.38790 -0.00150 -0.38670 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.43000 18.44000 -0.01000 -0.05423 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.59850 0.59870 -0.00020 -0.03341 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 18.21000 18.23000 -0.02000 -0.10971 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.83300 0.83530 -0.00230 -0.27535 國泰科技生化基金 31.63000 31.60000 0.03000 0.09494 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 28.19000 28.23000 -0.04000 -0.14169 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.77000 12.74000 0.03000 0.23548 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 40.08780 39.90200 0.18580 0.46564 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.95780 19.04570 -0.08790 -0.46152 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.72720 19.55510 0.17210 0.88008 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 40.05600 39.98860 0.06740 0.16855 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.68200 41.65050 0.03150 0.07563 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.28010 43.23450 0.04560 0.10547 國泰紐幣2021保本基金 12.50970 12.51080 -0.00110 -0.00879 國泰紐幣八年期保本基金 12.83840 12.84160 -0.00320 -0.02492 國泰紐幣保本基金 12.62470 12.62510 -0.00040 -0.00317 國泰國泰基金台幣I級別 21.64000 21.56000 0.08000 0.37106 國泰國泰基金台幣級別 21.64000 21.56000 0.08000 0.37106 國泰富時中國A50基金 20.44000 20.31000 0.13000 0.64008 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 42.52500 42.41590 0.10910 0.25721 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33630 0.33600 0.00030 0.08929 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47730 0.47810 -0.00080 -0.16733 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.82940 10.81530 0.01410 0.13037 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.52020 7.51040 0.00980 0.13049 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36810 0.36750 0.00060 0.16327 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.24430 0.24390 0.00040 0.16400 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.31400 2.33060 -0.01660 -0.71226 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 10.61270 10.69700 -0.08430 -0.78807 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.34370 0.34640 -0.00270 -0.77945 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.58780 42.70120 -0.11340 -0.26557 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 21.26000 21.45000 -0.19000 -0.88578 國泰新興市場基金台幣級別 12.07000 12.10000 -0.03000 -0.24793 國泰新興市場基金美元級別 0.39210 0.39290 -0.00080 -0.20361 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.27830 2.27560 0.00270 0.11865 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.44880 1.44720 0.00160 0.11056 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35150 0.35120 0.00030 0.08542 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34680 0.34660 0.00020 0.05770 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22570 0.22560 0.00010 0.04433 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.67700 10.67300 0.00400 0.03748 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.66230 6.65980 0.00250 0.03754 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 39.99860 39.99930 -0.00070 -0.00175 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 39.99860 39.99930 -0.00070 -0.00175 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 39.99860 39.99930 -0.00070 -0.00175 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.00000 14.01000 -0.01000 -0.07138 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 33.21000 33.16000 0.05000 0.15078 國泰價值卓越基金 13.72000 13.68000 0.04000 0.29240 國泰標普北美科技ETF基金 21.52000 21.48000 0.04000 0.18622 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.56000 9.52000 0.04000 0.42017 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32640 0.32490 0.00150 0.46168 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 40.29340 40.36210 -0.06870 -0.17021 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.21000 21.33000 -0.12000 -0.56259 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.79000 19.81000 -0.02000 -0.10096 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.88000 17.95000 -0.07000 -0.38997 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.18700 12.18310 0.00390 0.03201 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.40330 0.40300 0.00030 0.07444 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.33630 10.33850 -0.00220 -0.02128 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.21570 10.21480 0.00090 0.00881 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.17330 10.17550 -0.00220 -0.02162 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.31680 10.31900 -0.00220 -0.02132 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.21910 10.21810 0.00100 0.00979 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.16150 10.16380 -0.00230 -0.02263 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.35060 11.34990 0.00070 0.00617 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.20230 10.20860 -0.00630 -0.06171 第一金大中華基金 24.73000 24.84000 -0.11000 -0.44283 第一金小型精選基金 30.82000 30.81000 0.01000 0.03246 第一金中國世紀基金-人民幣 12.55000 12.70000 -0.15000 -1.18110 第一金中國世紀基金-美元 8.06130 8.16250 -0.10120 -1.23982 第一金中國世紀基金-美元-N 8.06190 8.16310 -0.10120 -1.23973 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.46000 9.58000 -0.12000 -1.25261 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.46000 9.58000 -0.12000 -1.25261 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.62090 9.62380 -0.00290 -0.03013 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.38070 8.38810 -0.00740 -0.08822 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.93550 10.93870 -0.00320 -0.02925 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.66660 9.67510 -0.00850 -0.08785 第一金中概平衡基金 25.02000 25.10000 -0.08000 -0.31873 第一金台灣貨幣市場基金 15.29090 15.29060 0.00030 0.00196 第一金全家福貨幣市場基金 178.29200 178.28900 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 14.26730 14.26360 0.00370 0.02594 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 14.26760 14.26390 0.00370 0.02594 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 13.67000 13.68000 -0.01000 -0.07310 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.68000 13.68000 0.00000 0.00000 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.23920 10.25000 -0.01080 -0.10537 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.23910 10.25000 -0.01090 -0.10634 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.61190 9.67440 -0.06250 -0.64603 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.61200 9.67450 -0.06250 -0.64603 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.77000 9.84000 -0.07000 -0.71138 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.77000 9.83000 -0.06000 -0.61038 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.50030 13.54350 -0.04320 -0.31897 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.51790 13.56110 -0.04320 -0.31856 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.71000 12.76000 -0.05000 -0.39185 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.74000 12.79000 -0.05000 -0.39093 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.68880 9.68900 -0.00020 -0.00206 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.68910 9.68940 -0.00030 -0.00310 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.28800 9.29100 -0.00300 -0.03229 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.31160 9.31470 -0.00310 -0.03328 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.37320 10.37340 -0.00020 -0.00193 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.96600 9.96920 -0.00320 -0.03210 第一金全球大趨勢基金 23.24000 23.28000 -0.04000 -0.17182 第一金全球不動產證券化基金A 8.71170 8.72420 -0.01250 -0.14328 第一金全球不動產證券化基金B 6.10720 6.11600 -0.00880 -0.14388 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.83130 9.83330 -0.00200 -0.02034 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.83260 9.83450 -0.00190 -0.01932 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.43000 9.44000 -0.01000 -0.10593 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.46620 10.46830 -0.00210 -0.02006 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.46730 10.46980 -0.00250 -0.02388 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.39530 8.39830 -0.00300 -0.03572 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.12330 10.12700 -0.00370 -0.03654 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.27040 9.25530 0.01510 0.16315 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.26930 9.25430 0.01500 0.16209 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.71120 7.69830 0.01290 0.16757 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.70790 7.69500 0.01290 0.16764 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.49450 8.48300 0.01150 0.13557 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.49510 8.48350 0.01160 0.13674 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.16730 11.14900 0.01830 0.16414 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.16810 11.14990 0.01820 0.16323 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.97170 9.95490 0.01680 0.16876 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.64420 14.62420 0.02000 0.13676 第一金亞洲科技基金 18.14000 18.23000 -0.09000 -0.49369 第一金亞洲新興市場基金 12.92000 12.97000 -0.05000 -0.38551 第一金店頭市場基金 8.16000 8.10000 0.06000 0.74074 第一金創新趨勢基金 21.05000 21.09000 -0.04000 -0.18966 第一金電子基金 30.69000 30.78000 -0.09000 -0.29240 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.04000 18.04000 0.00000 0.00000 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.33000 19.35000 -0.02000 -0.10336 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.81000 19.92000 -0.11000 -0.55221 統一大中華中小基金(人民幣) 7.83000 7.91000 -0.08000 -1.01138 統一大中華中小基金(美元) 7.35000 7.43000 -0.08000 -1.07672 統一大中華中小基金(新台幣) 10.85000 10.97000 -0.12000 -1.09389 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(美元) 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309 統一大滿貫基金-A類型 32.24000 32.25000 -0.01000 -0.03101 統一大滿貫基金-I類型 32.24000 32.25000 -0.01000 -0.03101 統一大龍印基金 13.83000 13.92000 -0.09000 -0.64655 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.15000 9.17000 -0.02000 -0.21810 統一大龍騰中國基金(美元) 8.60000 8.63000 -0.03000 -0.34762 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.75000 9.78000 -0.03000 -0.30675 統一中小基金 23.81000 23.73000 0.08000 0.33713 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.63630 9.63570 0.00060 0.00623 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.21940 9.22150 -0.00210 -0.02277 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.90280 8.90620 -0.00340 -0.03818 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.78170 11.78090 0.00080 0.00679 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.21740 11.22000 -0.00260 -0.02317 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.80350 10.80760 -0.00410 -0.03794 統一台灣動力基金 16.93000 16.90000 0.03000 0.17751 統一全天候基金-A類型 107.99000 107.97000 0.02000 0.01852 統一全天候基金-I類型 108.33000 108.31000 0.02000 0.01847 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 7.84510 7.86170 -0.01660 -0.21115 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.78330 7.80200 -0.01870 -0.23968 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.74750 7.76860 -0.02110 -0.27161 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.30020 8.31780 -0.01760 -0.21159 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.24220 8.26200 -0.01980 -0.23965 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.19730 8.21970 -0.02240 -0.27252 統一全球債券組合基金 12.06850 12.06230 0.00620 0.05140 統一全球新科技基金(人民幣) 14.84000 14.95000 -0.11000 -0.73579 統一全球新科技基金(美元) 14.34000 14.45000 -0.11000 -0.76125 統一全球新科技基金(新台幣) 13.72000 13.83000 -0.11000 -0.79537 統一亞太基金 24.12000 24.21000 -0.09000 -0.37175 統一亞洲大金磚基金 11.90000 11.96000 -0.06000 -0.50167 統一奔騰基金 55.71000 55.74000 -0.03000 -0.05382 統一強棒貨幣市場基金 16.69990 16.69970 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 9.93000 10.01000 -0.08000 -0.79920 統一強漢基金(美元) 9.19000 9.26000 -0.07000 -0.75594 統一強漢基金(新台幣) 24.12000 24.31000 -0.19000 -0.78157 統一統信基金 28.71000 28.69000 0.02000 0.06971 統一黑馬基金 55.99000 56.12000 -0.13000 -0.23165 統一新亞洲科技能源基金 15.65000 15.68000 -0.03000 -0.19133 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.85920 7.85310 0.00610 0.07768 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.23960 10.23160 0.00800 0.07819 統一經建基金 45.58000 45.58000 0.00000 0.00000 統一龍馬基金 63.43000 63.23000 0.20000 0.31631 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 17.77000 17.74000 0.03000 0.16911 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 44.16000 44.03000 0.13000 0.29525 野村中國機會基金 13.43000 13.58000 -0.15000 -1.10457 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 9.98810 9.98540 0.00270 0.02704 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 9.99790 9.99730 0.00060 0.00600 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.97500 9.97800 -0.00300 -0.03007 野村巴西基金 6.85000 6.82000 0.03000 0.43988 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.26000 11.30000 -0.04000 -0.35398 野村台灣高股息基金 24.08000 24.10000 -0.02000 -0.08299 野村台灣運籌基金 34.56000 34.51000 0.05000 0.14489 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.60430 9.60210 0.00220 0.02291 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.58310 9.58310 0.00000 0.00000 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.63260 9.63300 -0.00040 -0.00415 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.03270 10.03040 0.00230 0.02293 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.91610 9.91610 0.00000 0.00000 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.77530 9.77580 -0.00050 -0.00511 野村平衡基金 18.46000 18.42000 0.04000 0.21716 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.40000 9.41000 -0.01000 -0.10627 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.73000 13.75000 -0.02000 -0.14545 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.09000 11.08000 0.01000 0.09025 野村全球生技醫療基金 17.01000 17.03000 -0.02000 -0.11744 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.08360 10.07560 0.00800 0.07940 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.05820 10.05080 0.00740 0.07363 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.96770 9.96230 0.00540 0.05420 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.22400 10.21590 0.00810 0.07929 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.17220 10.16470 0.00750 0.07378 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.08170 10.07620 0.00550 0.05458 野村全球品牌基金 26.85000 26.76000 0.09000 0.33632 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.68000 12.67000 0.01000 0.07893 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.18000 19.17000 0.01000 0.05216 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.93000 11.92000 0.01000 0.08389 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.54200 10.53080 0.01120 0.10635 野村全球短期收益基金-美元計價 10.62410 10.61670 0.00740 0.06970 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.43660 10.43020 0.00640 0.06136 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.97340 8.97600 -0.00260 -0.02897 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.76060 8.76260 -0.00200 -0.02282 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.32380 8.32710 -0.00330 -0.03963 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.04550 11.04880 -0.00330 -0.02987 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.51530 10.51770 -0.00240 -0.02282 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.06990 10.07390 -0.00400 -0.03971 野村成長基金 28.38000 28.28000 0.10000 0.35361 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.48000 8.49190 -0.01190 -0.14013 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.50400 8.51640 -0.01240 -0.14560 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.65460 8.66950 -0.01490 -0.17187 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.38950 9.40260 -0.01310 -0.13932 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.28570 9.29930 -0.01360 -0.14625 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.44360 9.45990 -0.01630 -0.17231 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.60000 8.69000 -0.09000 -1.03567 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.45000 12.57000 -0.12000 -0.95465 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.40060 9.38980 0.01080 0.11502 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.45820 9.44670 0.01150 0.12174 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.53490 9.52550 0.00940 0.09868 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.30270 10.29250 0.01020 0.09910 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.19520 10.18280 0.01240 0.12177 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.28080 10.27060 0.01020 0.09931 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.47930 8.47940 -0.00010 -0.00118 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.07250 9.07060 0.00190 0.02095 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.96690 8.96570 0.00120 0.01338 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.35480 13.35490 -0.00010 -0.00075 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.46930 12.46690 0.00240 0.01925 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.13690 10.13550 0.00140 0.01381 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.25580 10.24510 0.01070 0.10444 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.26590 10.25650 0.00940 0.09165 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.24740 10.23880 0.00860 0.08399 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.33570 10.32490 0.01080 0.10460 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.33470 10.32530 0.00940 0.09104 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.30060 10.29190 0.00870 0.08453 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.15490 10.14520 0.00970 0.09561 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.13740 10.12850 0.00890 0.08787 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.13600 10.12900 0.00700 0.06911 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.97920 9.98120 -0.00200 -0.02004 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.92060 9.92070 -0.00010 -0.00101 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.58170 9.58280 -0.00110 -0.01148 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.06930 9.07130 -0.00200 -0.02205 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.20590 11.20840 -0.00250 -0.02230 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.03130 10.02740 0.00390 0.03889 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.15760 11.15130 0.00630 0.05650 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.61650 10.61050 0.00600 0.05655 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.36180 10.35790 0.00390 0.03765 野村泰國基金 42.13000 42.47000 -0.34000 -0.80057 野村高科技基金 9.29000 9.28000 0.01000 0.10776 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.20160 10.21180 -0.01020 -0.09988 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.06170 10.06750 -0.00580 -0.05761 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.49290 10.50490 -0.01200 -0.11423 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.49010 9.49730 -0.00720 -0.07581 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.40760 9.41710 -0.00950 -0.10088 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.45790 9.44370 0.01420 0.15036 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.82750 11.83400 -0.00650 -0.05493 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.44280 13.46060 -0.01780 -0.13224 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.79720 10.80530 -0.00810 -0.07496 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.71080 10.72160 -0.01080 -0.10073 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.93880 10.92240 0.01640 0.15015 野村貨幣市場基金 16.30700 16.30680 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.47000 15.52000 -0.05000 -0.32216 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.20170 10.20070 0.00100 0.00980 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.39850 10.41280 -0.01430 -0.13733 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.41910 10.43690 -0.01780 -0.17055 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.02130 10.00970 0.01160 0.11589 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.00860 9.99830 0.01030 0.10302 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.97840 9.96860 0.00980 0.09831 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.22260 10.21080 0.01180 0.11556 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.17150 10.16100 0.01050 0.10334 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.22700 10.21700 0.01000 0.09788 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.02400 10.02100 0.00300 0.02994 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.05320 10.05490 -0.00170 -0.01691 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.94760 9.95030 -0.00270 -0.02713 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.29580 10.29270 0.00310 0.03012 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.28820 10.28990 -0.00170 -0.01652 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.18190 10.18460 -0.00270 -0.02651 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.21640 10.21480 0.00160 0.01566 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.84490 7.84370 0.00120 0.01530 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.89180 11.89000 0.00180 0.01514 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.89000 7.94000 -0.05000 -0.62972 野村精選貨幣市場基金 12.09880 12.09860 0.00020 0.00165 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.25000 11.20000 0.05000 0.44643 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.50000 10.47000 0.03000 0.28653 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.04000 10.00000 0.04000 0.40000 野村歐洲高股息基金季配型 7.61000 7.59000 0.02000 0.26350 野村歐洲高股息基金累積型 10.85000 10.82000 0.03000 0.27726 野村積極成長基金 12.00000 11.96000 0.04000 0.33445 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.11000 9.11000 0.00000 0.00000 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 33.13000 33.13000 0.00000 0.00000 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.40670 10.39230 0.01440 0.13856 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.50960 8.49650 0.01310 0.15418 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.86100 7.84890 0.01210 0.15416 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.71800 7.70730 0.01070 0.13883 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.92980 11.91180 0.01800 0.15111 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.70650 10.69000 0.01650 0.15435 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.54740 10.53280 0.01460 0.13861 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390 野村環球基金-人民幣計價 16.17000 16.18000 -0.01000 -0.06180 野村環球基金-美元計價 12.64000 12.65000 -0.01000 -0.07905 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.67000 17.68000 -0.01000 -0.05656 野村鴻利基金 21.92000 21.92000 0.00000 0.00000 野村鴻揚貨幣市場基金 16.88330 16.88320 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 18.76000 18.73000 0.03000 0.16017 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.61000 10.57000 0.04000 0.37843 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.76000 12.84000 -0.08000 -0.62305 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.77000 14.77000 0.00000 0.00000 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.27630 10.27170 0.00460 0.04478 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.46930 13.46330 0.00600 0.04457 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.20870 10.19860 0.01010 0.09903 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.43700 10.43130 0.00570 0.05464 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 9.97170 9.96380 0.00790 0.07929 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.16450 10.16100 0.00350 0.03445 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.88720 9.87870 0.00850 0.08604 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.98020 9.96850 0.01170 0.11737 凱基台商天下基金 12.94000 13.05000 -0.11000 -0.84291 凱基台灣精五門基金 19.76000 19.76000 0.00000 0.00000 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 40.52800 40.41360 0.11440 0.28307 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 41.21690 41.14520 0.07170 0.17426 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.93200 42.84660 0.08540 0.19932 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.60850 10.59730 0.01120 0.10569 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 40.17710 40.06180 0.11530 0.28781 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 40.35040 40.20860 0.14180 0.35266 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 40.27300 40.10290 0.17010 0.42416 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.72000 12.80000 -0.08000 -0.62500 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.81800 11.89760 -0.07960 -0.66904 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.63000 11.71000 -0.08000 -0.68318 凱基凱旋貨幣市場基金 11.57220 11.57200 0.00020 0.00173 凱基開創基金 26.59000 26.53000 0.06000 0.22616 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.69000 21.64000 0.05000 0.23105 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.03370 20.97720 0.05650 0.26934 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.98000 17.06000 -0.08000 -0.46893 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.24030 16.30340 -0.06310 -0.38704 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.63000 7.65000 -0.02000 -0.26144 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.30000 11.30000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.31100 11.31730 -0.00630 -0.05567 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.81000 10.82000 -0.01000 -0.09242 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.87820 11.92330 -0.04510 -0.37825 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.16000 12.21000 -0.05000 -0.40950 凱基護城河基金-台幣計價A 12.38000 12.36000 0.02000 0.16181 凱基護城河基金-美元計價B 12.14300 12.12090 0.02210 0.18233 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.06410 10.10090 -0.03680 -0.36432 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 10.06520 10.09830 -0.03310 -0.32778 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.06120 10.09540 -0.03420 -0.33877 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.06410 10.10090 -0.03680 -0.36432 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 10.06520 10.09830 -0.03310 -0.32778 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.06120 10.09540 -0.03420 -0.33877 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.72000 13.71000 0.01000 0.07294 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 31.31000 31.37000 -0.06000 -0.19127 富邦NASDAQ-100基金 30.04000 30.01000 0.03000 0.09997 富邦上証180基金 31.19000 31.11000 0.08000 0.25715 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19440 0.19660 -0.00220 -1.11902 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.99000 6.06000 -0.07000 -1.15512 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.76000 6.78000 -0.02000 -0.29499 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 40.39000 39.96000 0.43000 1.07608 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.68520 11.78050 -0.09530 -0.80896 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.90870 11.00010 -0.09140 -0.83090 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.63640 10.73150 -0.09510 -0.88618 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.02960 10.11140 -0.08180 -0.80899 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.28460 9.36230 -0.07770 -0.82992 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.06150 9.14250 -0.08100 -0.88597 富邦中國政策金融債券ETF基金 21.60860 21.56340 0.04520 0.20961 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.52790 11.52710 0.00080 0.00694 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.81970 10.82770 -0.00800 -0.07388 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.31220 13.31880 -0.00660 -0.04955 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.95520 1.95580 -0.00060 -0.03068 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.37020 9.37490 -0.00470 -0.05013 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.42530 1.42570 -0.00040 -0.02806 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.98610 11.98390 0.00220 0.01836 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.75670 1.75630 0.00040 0.02278 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.17240 10.17050 0.00190 0.01868 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.51060 1.51030 0.00030 0.01986 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.44680 10.44150 0.00530 0.05076 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.39020 10.38250 0.00770 0.07416 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.07000 15.09000 -0.02000 -0.13254 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.90000 19.83000 0.07000 0.35300 富邦日本東証基金 20.73000 20.69000 0.04000 0.19333 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.87000 43.63000 0.24000 0.55008 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 44.89000 44.98000 -0.09000 -0.20009 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 49.54000 49.57000 -0.03000 -0.06052 富邦台灣心基金 20.65000 20.59000 0.06000 0.29140 富邦台灣釆吉50基金 44.28000 44.31000 -0.03000 -0.06770 富邦台灣科技指數基金 52.18000 52.27000 -0.09000 -0.17218 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 42.16180 42.10760 0.05420 0.12872 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.26120 41.19360 0.06760 0.16410 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29840 0.29900 -0.00060 -0.20067 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.52020 2.51870 0.00150 0.05955 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34570 0.34550 0.00020 0.05789 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.71180 10.70430 0.00750 0.07007 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.16930 2.16800 0.00130 0.05996 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32840 0.32820 0.00020 0.06094 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.15680 9.15040 0.00640 0.06994 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.38000 22.48000 -0.10000 -0.44484 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.73000 14.64000 0.09000 0.61475 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 27.61000 28.00000 -0.39000 -1.39286 富邦吉祥貨幣市場基金 15.67770 15.67740 0.00030 0.00191 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.63800 41.57460 0.06340 0.15250 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 41.14670 40.99760 0.14910 0.36368 富邦長紅基金 58.05000 57.87000 0.18000 0.31104 富邦科技基金 22.42000 22.40000 0.02000 0.08929 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.82070 40.79780 0.02290 0.05613 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.46510 40.27520 0.18990 0.47151 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.66730 37.55350 0.11380 0.30303 富邦恒生國企ETF基金 21.49000 21.66000 -0.17000 -0.78486 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.00000 12.90000 0.10000 0.77519 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 30.11000 30.61000 -0.50000 -1.63345 富邦高成長基金 22.27000 22.21000 0.06000 0.27015 富邦基金A類型 12.50000 12.47000 0.03000 0.24058 富邦基金I類型 12.50000 12.47000 0.03000 0.24058 富邦深証100基金 9.92000 10.02000 -0.10000 -0.99800 富邦富時歐洲ETF基金 19.86000 19.83000 0.03000 0.15129 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41450 0.41450 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.30490 12.29970 0.00520 0.04228 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.31510 9.31120 0.00390 0.04189 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29950 0.29940 0.00010 0.03340 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.58490 8.58130 0.00360 0.04195 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.76010 9.75270 0.00740 0.07588 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.28780 10.28320 0.00460 0.04473 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.31810 9.31100 0.00710 0.07625 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.81720 9.81290 0.00430 0.04382 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.40000 18.39000 0.01000 0.05438 富邦精準基金 42.90000 43.04000 -0.14000 -0.32528 富邦精銳中小基金 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 16.88000 16.85000 0.03000 0.17804 富邦臺灣公司治理100基金 20.44000 20.44000 0.00000 0.00000 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.59000 7.60000 -0.01000 -0.13158 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.39000 14.36000 0.03000 0.20891 富邦標普美國特別股ETF基金 19.38000 19.39000 -0.01000 -0.05157 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.06180 10.08730 -0.02550 -0.25279 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.30120 10.33300 -0.03180 -0.30775 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.39910 10.43390 -0.03480 -0.33353 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.66390 9.68840 -0.02450 -0.25288 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.84880 9.87920 -0.03040 -0.30772 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.92670 9.95990 -0.03320 -0.33334 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 29.76000 29.68000 0.08000 0.26954 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.95060 9.96120 -0.01060 -0.10641 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.96140 9.97110 -0.00970 -0.09728 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.88260 9.89170 -0.00910 -0.09200 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.06180 10.07250 -0.01070 -0.10623 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.08700 10.09670 -0.00970 -0.09607 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.00710 10.01640 -0.00930 -0.09285 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.51240 8.51080 0.00160 0.01880 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.15660 9.15400 0.00260 0.02840 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.80260 8.79960 0.00300 0.03409 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.90320 9.90140 0.00180 0.01818 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.99580 9.99280 0.00300 0.03002 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.62450 9.62130 0.00320 0.03326 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.73170 9.72840 0.00330 0.03392 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.48150 8.47610 0.00540 0.06371 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.68020 9.67310 0.00710 0.07340 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.06430 9.05720 0.00710 0.07839 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.91900 10.91200 0.00700 0.06415 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.77540 10.76740 0.00800 0.07430 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.18500 10.17710 0.00790 0.07763 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.22830 9.22090 0.00740 0.08025 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.07870 10.07080 0.00790 0.07844 富達卓越領航全球組合基金 14.92000 14.92000 0.00000 0.00000 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.71910 8.71000 0.00910 0.10448 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.55710 9.54610 0.01100 0.11523 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.15410 9.14310 0.01100 0.12031 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.23960 10.22890 0.01070 0.10461 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.29940 10.28760 0.01180 0.11470 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.91150 9.89970 0.01180 0.11920 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.26460 9.25350 0.01110 0.11995 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.02610 10.01400 0.01210 0.12083 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.40000 9.50000 -0.10000 -1.05263 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.36000 10.48000 -0.12000 -1.14504 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.09000 9.20000 -0.11000 -1.19565 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.26000 7.34000 -0.08000 -1.08992 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.55000 8.65000 -0.10000 -1.15607 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.34000 8.44000 -0.10000 -1.18483 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.83430 9.83120 0.00310 0.03153 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.37860 9.37690 0.00170 0.01813 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.91070 8.91050 0.00020 0.00224 富蘭克林華美中華基金 11.56000 11.73000 -0.17000 -1.44928 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.69000 20.63000 0.06000 0.29084 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.14000 20.05000 0.09000 0.44888 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.80260 7.78880 0.01380 0.17718 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.92310 8.90520 0.01790 0.20101 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.78030 9.76080 0.01950 0.19978 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.27100 9.25470 0.01630 0.17613 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.27290 11.26100 0.01190 0.10567 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.65570 8.64660 0.00910 0.10524 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.92400 8.91460 0.00940 0.10545 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.62660 13.61310 0.01350 0.09917 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.04810 10.03810 0.01000 0.09962 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.31200 10.30150 0.01050 0.10193 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.60120 7.59350 0.00770 0.10140 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.99170 8.98260 0.00910 0.10131 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.85100 10.84250 0.00850 0.07840 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.46890 7.46310 0.00580 0.07772 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.85480 8.84790 0.00690 0.07798 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.56930 10.56300 0.00630 0.05964 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.61590 7.61140 0.00450 0.05912 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.06470 8.05730 0.00740 0.09184 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.13430 9.12450 0.00980 0.10740 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.06330 10.05250 0.01080 0.10744 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.64380 12.63220 0.01160 0.09183 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.03000 8.05000 -0.02000 -0.24845 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.23000 8.26000 -0.03000 -0.36320 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.77000 8.77000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.25000 8.24000 0.01000 0.12136 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.40000 11.39000 0.01000 0.08780 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.00000 8.99000 0.01000 0.11123 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.45000 8.45000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.37000 9.41000 -0.04000 -0.42508 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.34000 9.38000 -0.04000 -0.42644 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.27000 10.31000 -0.04000 -0.38797 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.05000 9.09000 -0.04000 -0.44004 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.92000 9.96000 -0.04000 -0.40161 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.78530 12.80190 -0.01660 -0.12967 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.48000 9.49000 -0.01000 -0.10537 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320 富蘭克林華美第一富基金 36.68000 36.68000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.33020 10.33010 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.87000 8.88000 -0.01000 -0.11261 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.43000 9.44000 -0.01000 -0.10593 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.07000 9.08000 -0.01000 -0.11013 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.65000 13.62000 0.03000 0.22026 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.06000 13.03000 0.03000 0.23024 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.12000 15.10000 0.02000 0.13245 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.97210 6.99290 -0.02080 -0.29744 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.57390 10.61460 -0.04070 -0.38343 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.44320 9.43220 0.01100 0.11662 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.14850 11.13550 0.01300 0.11674 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.72280 6.71660 0.00620 0.09231 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.91410 8.90420 0.00990 0.11118 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.28290 10.27150 0.01140 0.11099 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.61410 10.60430 0.00980 0.09242 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 63.71000 63.48000 0.23000 0.36232 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 63.05000 62.88000 0.17000 0.27036 復華1至5年期高收益債券基金 20.49000 20.47000 0.02000 0.09770 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 復華人民幣貨幣市場基金 11.78690 11.78620 0.00070 0.00594 復華人生目標基金 37.16520 37.07560 0.08960 0.24167 復華大中華中小策略基金 8.45000 8.52000 -0.07000 -0.82160 復華中小精選基金 64.69000 64.44000 0.25000 0.38796 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 53.59050 53.65890 -0.06840 -0.12747 復華中國特選信用債券ETF基金 60.72590 60.69210 0.03380 0.05569 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.87000 9.03000 -0.16000 -1.77187 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.12000 8.27000 -0.15000 -1.81378 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.38000 11.41000 -0.03000 -0.26293 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.31000 10.34000 -0.03000 -0.29014 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.17000 10.20000 -0.03000 -0.29412 復華六年到期新興市場債券基金 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 復華台灣智能基金 11.23000 11.24000 -0.01000 -0.08897 復華全方位基金 27.82000 27.79000 0.03000 0.10795 復華全球大趨勢基金-美元 12.41000 12.45000 -0.04000 -0.32129 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.43000 19.50000 -0.07000 -0.35897 復華全球平衡基金-美元 9.16000 9.16000 0.00000 0.00000 復華全球平衡基金-新臺幣 19.44000 19.45000 -0.01000 -0.05141 復華全球物聯網科技基金-美元 14.70000 14.81000 -0.11000 -0.74274 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.10000 14.21000 -0.11000 -0.77410 復華全球原物料基金 8.54000 8.53000 0.01000 0.11723 復華全球消費基金-新臺幣 12.26000 12.22000 0.04000 0.32733 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.66920 11.66010 0.00910 0.07804 復華全球債券基金 13.75650 13.74390 0.01260 0.09168 復華全球債券組合基金 14.76000 14.75000 0.01000 0.06780 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.28000 14.29000 -0.01000 -0.06998 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 復華全球戰略配置強基金-美元 9.52000 9.53000 -0.01000 -0.10493 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000 復華有利貨幣市場基金 13.46810 13.46790 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 11.59000 11.62000 -0.03000 -0.25818 復華亞太成長基金 12.76000 12.91000 -0.15000 -1.16189 復華亞太神龍科技基金-美元 8.61000 8.63000 -0.02000 -0.23175 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.09000 9.12000 -0.03000 -0.32895 復華東協世紀基金 12.48000 12.49000 -0.01000 -0.08006 復華南非幣長期收益基金A 13.66000 13.58000 0.08000 0.58910 復華南非幣長期收益基金B 8.09000 8.04000 0.05000 0.62189 復華南非幣短期收益基金A 14.15000 14.14000 0.01000 0.07072 復華南非幣短期收益基金B 9.02000 9.01000 0.01000 0.11099 復華美國20年期以上公債ETF基金 60.94170 60.65360 0.28810 0.47499 復華美國金融服務業股票ETF基金 20.72000 20.76000 -0.04000 -0.19268 復華美國新星基金-美元 12.14000 12.17000 -0.03000 -0.24651 復華美國新星基金-新臺幣 12.26000 12.29000 -0.03000 -0.24410 復華恒生基金 21.57000 21.59000 -0.02000 -0.09264 復華恒生單日反向一倍基金 8.22000 8.25000 -0.03000 -0.36364 復華恒生單日正向二倍基金 32.42000 32.32000 0.10000 0.30941 復華神盾基金 24.23650 24.08590 0.15060 0.62526 復華高成長基金 64.62000 64.63000 -0.01000 -0.01547 復華高益策略組合基金 13.11000 13.10000 0.01000 0.07634 復華貨幣市場基金 14.43010 14.42990 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 18.25000 18.27000 -0.02000 -0.10947 復華富時台灣高股息低波動基金 48.18000 48.21000 -0.03000 -0.06223 復華復華基金 20.15000 20.16000 -0.01000 -0.04960 復華華人世紀基金 16.48000 16.61000 -0.13000 -0.78266 復華傳家二號基金 29.48440 29.32100 0.16340 0.55728 復華傳家基金 20.55780 20.43370 0.12410 0.60733 復華奧林匹克全球組合基金 15.16000 15.14000 0.02000 0.13210 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.37000 11.36000 0.01000 0.08803 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.85000 13.84000 0.01000 0.07225 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.30000 9.29000 0.01000 0.10764 復華新興人民幣短期收益基金 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470 復華新興人民幣債券基金A 11.99000 11.99000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.96000 8.96000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 19.83000 19.79000 0.04000 0.20212 復華新興市場企業債券ETF基金 63.55000 63.41000 0.14000 0.22079 復華新興市場高收益債券基金A 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395 復華新興市場高收益債券基金B 5.44000 5.44000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.26000 12.25000 0.01000 0.08163 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.11000 12.09000 0.02000 0.16543 復華新興市場短期收益基金 11.00000 11.00000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.96000 8.97000 -0.01000 -0.11148 復華滬深300 A股基金 23.04000 23.02000 0.02000 0.08688 復華數位經濟基金 45.88000 45.87000 0.01000 0.02180 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.63260 9.62560 0.00700 0.07272 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.46340 9.45990 0.00350 0.03700 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.15210 10.14450 0.00760 0.07492 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.84280 9.83910 0.00370 0.03761 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.79080 9.78390 0.00690 0.07052 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.28690 10.28310 0.00380 0.03695 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.52210 9.51560 0.00650 0.06831 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.02590 10.02230 0.00360 0.03592 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.86220 9.85530 0.00690 0.07001 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.36760 10.36350 0.00410 0.03956 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.29540 10.30070 -0.00530 -0.05145 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.25750 10.25150 0.00600 0.05853 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.25010 10.24750 0.00260 0.02537 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.08840 10.09240 -0.00400 -0.03963 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.06880 11.01060 0.05820 0.52858 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.05450 10.04740 0.00710 0.07067 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.26040 10.26440 -0.00400 -0.03897 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.37740 11.31750 0.05990 0.52927 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.18920 10.18200 0.00720 0.07071 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.21720 10.21340 0.00380 0.03721 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.01770 10.01490 0.00280 0.02796 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.10040 10.03730 0.06310 0.62866 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.03820 10.02340 0.01480 0.14765 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.01600 10.01310 0.00290 0.02896 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.09910 10.03600 0.06310 0.62874 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.03460 10.01980 0.01480 0.14771 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.41230 10.41240 -0.00010 -0.00096 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.41260 10.40240 0.01020 0.09805 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.39300 10.38620 0.00680 0.06547 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.06690 9.06380 0.00310 0.03420 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.38000 8.38020 -0.00020 -0.00239 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.33590 8.33880 -0.00290 -0.03478 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.57620 11.57220 0.00400 0.03457 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.73490 10.73520 -0.00030 -0.00279 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.80240 10.80620 -0.00380 -0.03516 景順主流基金 16.63000 16.68000 -0.05000 -0.29976 景順台灣科技基金 28.96000 29.00000 -0.04000 -0.13793 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.98000 8.96000 0.02000 0.22321 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.17000 11.15000 0.02000 0.17937 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957 景順全球科技基金 21.98000 21.96000 0.02000 0.09107 景順全球康健基金 19.35000 19.40000 -0.05000 -0.25773 景順貨幣市場基金 15.96800 15.96780 0.00020 0.00125 景順潛力基金 30.64000 30.72000 -0.08000 -0.26042 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.24000 14.23000 0.01000 0.07027 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.28000 13.27000 0.01000 0.07536 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.59000 10.60000 -0.01000 -0.09434 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.76000 10.77000 -0.01000 -0.09285 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.98000 10.99000 -0.01000 -0.09099 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.15000 11.16000 -0.01000 -0.08961 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.81000 9.87000 -0.06000 -0.60790 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.95000 10.02000 -0.07000 -0.69860 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.17000 10.24000 -0.07000 -0.68359 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.36000 10.43000 -0.07000 -0.67114 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.59600 8.59790 -0.00190 -0.02210 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.10190 8.10100 0.00090 0.01111 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.23730 11.23990 -0.00260 -0.02313 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.56760 10.56650 0.00110 0.01041 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.15000 8.25000 -0.10000 -1.21212 華南永昌中國A股基金(美元) 8.02000 8.13000 -0.11000 -1.35301 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.75000 11.91000 -0.16000 -1.34341 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.47610 9.47160 0.00450 0.04751 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.64940 9.64800 0.00140 0.01451 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.91640 9.91170 0.00470 0.04742 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.10150 10.10000 0.00150 0.01485 華南永昌永昌基金 19.31000 19.14000 0.17000 0.88819 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 華南永昌全球亨利組合基金 14.46880 14.47440 -0.00560 -0.03869 華南永昌全球神農水資源基金 9.87000 9.90000 -0.03000 -0.30303 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.54000 9.51000 0.03000 0.31546 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675 華南永昌全球精品基金 15.78000 15.72000 0.06000 0.38168 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.81000 12.78000 0.03000 0.23474 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.68000 12.66000 0.02000 0.15798 華南永昌物聯網精選基金 11.88000 11.74000 0.14000 1.19250 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.24680 16.24660 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 24.25280 24.09710 0.15570 0.64614 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.96630 11.96610 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.52190 10.52290 -0.00100 -0.00950 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.70130 10.71050 -0.00920 -0.08590 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.95770 9.95860 -0.00090 -0.00904 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.08620 10.09500 -0.00880 -0.08717 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.33910 10.33920 -0.00010 -0.00097 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.45750 10.46570 -0.00820 -0.07835 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.88190 9.88200 -0.00010 -0.00101 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.98310 9.99020 -0.00710 -0.07107 華頓中小型基金 21.12000 21.28000 -0.16000 -0.75188 華頓中國多重機會平衡基金 11.69180 11.74850 -0.05670 -0.48261 華頓台灣基金 23.88000 23.91000 -0.03000 -0.12547 華頓平安貨幣市場基金 11.54700 11.54680 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 16.49000 16.47000 0.02000 0.12143 華頓全球高收益債券基金A 13.60770 13.60210 0.00560 0.04117 華頓全球高收益債券基金B 8.15770 8.15430 0.00340 0.04170 華頓全球黑鑽油源基金 5.04000 5.06000 -0.02000 -0.39526 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.68530 2.73350 -0.04820 -1.76331 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.35640 12.58690 -0.23050 -1.83127 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.40140 0.40880 -0.00740 -1.81018 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.72170 11.80150 -0.07980 -0.67619 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.45570 10.52520 -0.06950 -0.66032 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.72290 10.80340 -0.08050 -0.74514 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.54220 9.61380 -0.07160 -0.74476 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.96330 11.04200 -0.07870 -0.71273 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.79270 9.86230 -0.06960 -0.70572 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.00000 11.08000 -0.08000 -0.72202 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.74000 9.82000 -0.08000 -0.81466 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.47000 10.55000 -0.08000 -0.75829 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.53010 2.52960 0.00050 0.01977 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.99720 1.99590 0.00130 0.06513 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.10930 12.10900 0.00030 0.00248 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.58740 9.58710 0.00030 0.00313 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37750 0.37760 -0.00010 -0.02648 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30500 0.30500 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.37000 3.41000 -0.04000 -1.17302 匯豐中國動力基金(台幣) 15.51000 15.71000 -0.20000 -1.27307 匯豐中國動力基金(美元) 0.50000 0.51000 -0.01000 -1.96078 匯豐台灣精典基金 23.35000 23.29000 0.06000 0.25762 匯豐全球趨勢組合基金 12.28000 12.27000 0.01000 0.08150 匯豐全球關鍵資源基金 8.27000 8.25000 0.02000 0.24242 匯豐安富基金 25.01000 24.97000 0.04000 0.16019 匯豐成功基金 41.69000 41.58000 0.11000 0.26455 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.10000 11.12000 -0.02000 -0.17986 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.55000 10.57000 -0.02000 -0.18921 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.28000 11.30000 -0.02000 -0.17699 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.76000 10.78000 -0.02000 -0.18553 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.70000 10.72000 -0.02000 -0.18657 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.56440 2.56310 0.00130 0.05072 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.28020 2.27890 0.00130 0.05705 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.70780 11.70580 0.00200 0.01709 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.91680 7.91460 0.00220 0.02780 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38410 0.38410 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33480 0.33480 0.00000 0.00000 匯豐金磚動力基金 14.51000 14.67000 -0.16000 -1.09066 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.99790 14.99780 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.32000 5.34000 -0.02000 -0.37453 匯豐新鑽動力基金 10.92000 10.96000 -0.04000 -0.36496 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.50960 5.50630 0.00330 0.05993 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.24490 9.24170 0.00320 0.03463 匯豐龍鳳基金-A類型 50.35000 50.22000 0.13000 0.25886 匯豐龍鳳基金-I類型 50.35000 50.22000 0.13000 0.25886 匯豐龍騰電子基金 35.08000 34.97000 0.11000 0.31456 匯豐雙高收益債券組合基金 12.35160 12.33660 0.01500 0.12159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.44000 17.48000 -0.04000 -0.22883 新光中國成長基金(人民幣) 9.53000 9.64000 -0.11000 -1.14108 新光中國成長基金(美元) 9.82000 9.94000 -0.12000 -1.20724 新光中國成長基金(新臺幣) 9.76000 9.88000 -0.12000 -1.21457 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.70190 10.69310 0.00880 0.08230 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.03590 10.03040 0.00550 0.05483 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.33580 10.32930 0.00650 0.06293 新光台灣富貴基金 22.55000 22.53000 0.02000 0.08877 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 20.12000 20.13000 -0.01000 -0.04968 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.16130 40.18040 -0.01910 -0.04754 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 39.68920 39.62300 0.06620 0.16707 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 新光全球AI新創產業基金美元 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.55000 8.55000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 11.24000 11.24000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000 新光全球債券基金(A累積)美元 10.25250 10.23880 0.01370 0.13380 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.00410 9.98970 0.01440 0.14415 新光全球債券基金(B配息)美元 9.76250 9.74930 0.01320 0.13539 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.51180 9.49820 0.01360 0.14319 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.55000 8.55000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593 新光吉星貨幣市場基金 15.47840 15.47820 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.05000 9.04000 0.01000 0.11062 新光多重資產基金(A累積)美元 8.48000 8.47000 0.01000 0.11806 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.83000 8.82000 0.01000 0.11338 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.63000 8.63000 0.00000 0.00000 新光亞洲精選基金-美金 22.00000 22.09000 -0.09000 -0.40742 新光亞洲精選基金-新台幣 22.25000 22.35000 -0.10000 -0.44743 新光兩岸優勢基金 11.30000 11.38000 -0.08000 -0.70299 新光店頭基金 22.86000 22.80000 0.06000 0.26316 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.31000 9.31000 0.00000 0.00000 新光特選內需收益ETF基金 19.50000 19.42000 0.08000 0.41195 新光創新科技基金 13.13000 13.14000 -0.01000 -0.07610 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.06630 10.05450 0.01180 0.11736 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.24940 10.24010 0.00930 0.09082 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.82080 9.80830 0.01250 0.12744 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.32730 9.31640 0.01090 0.11700 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.50380 9.49520 0.00860 0.09057 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.10000 9.08840 0.01160 0.12764 新光澳幣八年期保本基金 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497 新光澳幣保本基金 12.15000 12.16000 -0.01000 -0.08224 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.32720 10.31790 0.00930 0.09013 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.51910 9.51060 0.00850 0.08937 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.47420 9.46880 0.00540 0.05703 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.14900 10.14320 0.00580 0.05718 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.17230 10.16320 0.00910 0.08954 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.49100 9.48250 0.00850 0.08964 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.47000 9.46170 0.00830 0.08772 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.15030 10.14130 0.00900 0.08875 瑞銀全球創新趨勢基金 7.17000 7.20000 -0.03000 -0.41667 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.51000 9.55000 -0.04000 -0.41885 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.26450 10.26530 -0.00080 -0.00779 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.45290 9.45330 -0.00040 -0.00423 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.15150 10.15230 -0.00080 -0.00788 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.45570 9.45650 -0.00080 -0.00846 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.52910 9.52690 0.00220 0.02309 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.28320 10.28100 0.00220 0.02140 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.33220 14.33800 -0.00580 -0.04045 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.53280 8.53620 -0.00340 -0.03983 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.78130 41.85540 -0.07410 -0.17704 群益10年期以上金融債ETF基金 38.39830 38.24510 0.15320 0.40057 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 40.65560 40.69820 -0.04260 -0.10467 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 39.06320 38.94340 0.11980 0.30763 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 42.16870 42.11340 0.05530 0.13131 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 42.95120 42.94940 0.00180 0.00419 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 40.86550 40.80710 0.05840 0.14311 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.28860 10.27310 0.01550 0.15088 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 39.96600 39.77310 0.19290 0.48500 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.36940 11.36860 0.00080 0.00704 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.36360 10.36980 -0.00620 -0.05979 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.11850 12.23800 -0.11950 -0.97647 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.30520 9.40030 -0.09510 -1.01167 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.61000 9.71000 -0.10000 -1.02987 群益大印度基金-人民幣 12.19390 12.23660 -0.04270 -0.34895 群益大印度基金-美元 11.78110 11.82660 -0.04550 -0.38473 群益大印度基金-新臺幣 11.15000 11.20000 -0.05000 -0.44643 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.33680 11.33580 0.00100 0.00882 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.23150 11.23450 -0.00300 -0.02670 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.27460 10.27370 0.00090 0.00876 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.28670 9.28920 -0.00250 -0.02691 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.73000 8.73000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.09890 9.09810 0.00080 0.00879 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.25770 8.25990 -0.00220 -0.02663 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.71000 8.72000 -0.01000 -0.11468 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.57910 8.57840 0.00070 0.00816 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.04770 8.04990 -0.00220 -0.02733 群益中小型股基金 43.04000 42.59000 0.45000 1.05659 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.98040 10.01470 -0.03430 -0.34250 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.51900 9.55510 -0.03610 -0.37781 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.91120 8.94790 -0.03670 -0.41015 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.61820 8.64790 -0.02970 -0.34344 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.21900 8.25020 -0.03120 -0.37817 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.69510 7.72680 -0.03170 -0.41026 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.21170 10.21220 -0.00050 -0.00490 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.23260 11.23320 -0.00060 -0.00534 群益中國高收益債券基金-美元 10.91090 10.90980 0.00110 0.01008 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.05370 10.05590 -0.00220 -0.02188 群益中國新機會基金N-人民幣 8.37730 8.45820 -0.08090 -0.95647 群益中國新機會基金N-美元 7.90290 7.98210 -0.07920 -0.99222 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.43000 8.52000 -0.09000 -1.05634 群益中國新機會基金-人民幣 7.42950 7.50130 -0.07180 -0.95717 群益中國新機會基金-美元 8.44970 8.53440 -0.08470 -0.99245 群益中國新機會基金-新臺幣 8.05000 8.13000 -0.08000 -0.98401 群益平衡王基金 19.45980 19.48300 -0.02320 -0.11908 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.56000 8.56000 0.00000 0.00000 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.12000 6.13000 -0.01000 -0.16313 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.16470 11.17660 -0.01190 -0.10647 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.94800 10.96350 -0.01550 -0.14138 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.36000 10.38000 -0.02000 -0.19268 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.76490 9.77520 -0.01030 -0.10537 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.57450 9.58810 -0.01360 -0.14184 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.06000 9.07000 -0.01000 -0.11025 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.12720 10.13290 -0.00570 -0.05625 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.90820 9.91180 -0.00360 -0.03632 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.19080 9.19600 -0.00520 -0.05655 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.13900 9.14230 -0.00330 -0.03610 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.07000 9.08000 -0.01000 -0.11013 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.18600 10.19170 -0.00570 -0.05593 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.21910 10.22290 -0.00380 -0.03717 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.35290 9.35820 -0.00530 -0.05663 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.77830 9.78190 -0.00360 -0.03680 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.55720 10.54820 0.00900 0.08532 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.44340 7.43710 0.00630 0.08471 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.33980 10.32960 0.01020 0.09875 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.20150 10.19050 0.01100 0.10794 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.28900 10.28090 0.00810 0.07879 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.86720 9.85740 0.00980 0.09942 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.80080 9.79030 0.01050 0.10725 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.88510 9.87730 0.00780 0.07897 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.34000 10.32970 0.01030 0.09971 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.20140 10.19050 0.01090 0.10696 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.28920 10.28110 0.00810 0.07879 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.86720 9.85740 0.00980 0.09942 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.80080 9.79020 0.01060 0.10827 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.88510 9.87730 0.00780 0.07897 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.68830 9.69770 -0.00940 -0.09693 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.25000 11.26000 -0.01000 -0.08881 群益全球關鍵生技基金-美元 15.85290 15.86820 -0.01530 -0.09642 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.61000 15.62000 -0.01000 -0.06402 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.61000 11.62000 -0.01000 -0.08606 群益印度中小基金N-人民幣 9.93210 9.95020 -0.01810 -0.18191 群益印度中小基金N-美元 8.56540 8.58410 -0.01870 -0.21784 群益印度中小基金N-新臺幣 8.08000 8.10000 -0.02000 -0.24691 群益印度中小基金-人民幣 13.44560 13.47020 -0.02460 -0.18263 群益印度中小基金-美元 12.25080 12.27760 -0.02680 -0.21828 群益印度中小基金-新臺幣 14.14000 14.17000 -0.03000 -0.21171 群益多利策略組合基金 11.51000 11.51000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.64000 13.63000 0.01000 0.07337 群益多重資產組合基金 15.10000 15.12000 -0.02000 -0.13228 群益安家基金 24.11270 24.10880 0.00390 0.01618 群益安穩貨幣市場基金 16.12490 16.12460 0.00030 0.00186 群益那斯達克生技基金 22.97000 23.07000 -0.10000 -0.43346 群益亞太中小基金 10.76000 10.84000 -0.08000 -0.73801 群益亞太新趨勢平衡基金 16.04000 16.10000 -0.06000 -0.37267 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.01720 10.01010 0.00710 0.07093 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.53410 7.52880 0.00530 0.07040 群益店頭市場基金 88.71000 88.32000 0.39000 0.44158 群益東方盛世基金 8.55000 8.58000 -0.03000 -0.34965 群益東協成長基金-人民幣 12.93180 12.96050 -0.02870 -0.22144 群益東協成長基金-美元 11.66100 11.69110 -0.03010 -0.25746 群益東協成長基金-新臺幣 11.51000 11.54000 -0.03000 -0.25997 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.12310 11.11370 0.00940 0.08458 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.53940 10.53000 0.00940 0.08927 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.94990 9.94420 0.00570 0.05732 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.40110 9.39310 0.00800 0.08517 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.91070 8.90270 0.00800 0.08986 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.41050 8.40560 0.00490 0.05829 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.28850 10.28260 0.00590 0.05738 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.20000 9.19220 0.00780 0.08485 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.06910 9.06100 0.00810 0.08939 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.39560 9.39020 0.00540 0.05751 群益長安基金 26.64000 26.72000 -0.08000 -0.29940 群益美國新創亮點基金N-美元 9.96010 9.95630 0.00380 0.03817 群益美國新創亮點基金-美元 15.06690 15.06120 0.00570 0.03785 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.52000 14.52000 0.00000 0.00000 群益真善美基金 15.93710 15.94280 -0.00570 -0.03575 群益馬拉松基金 111.61000 111.58000 0.03000 0.02689 群益馬拉松基金I類型 112.12000 112.09000 0.03000 0.02676 群益深証中小板基金 12.36000 12.53000 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10.60530 -0.01360 -0.12824 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 10.48410 10.49240 -0.00830 -0.07910 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.60000 10.61010 -0.01010 -0.09519 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.48400 10.49240 -0.00840 -0.08006 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.59990 10.61010 -0.01020 -0.09613 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 12.30450 12.32530 -0.02080 -0.16876 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.40270 11.42080 -0.01810 -0.15848 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.44000 10.46000 -0.02000 -0.19120 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.31800 11.33580 -0.01780 -0.15702 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.57410 8.58870 -0.01460 -0.16999 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.93130 8.94550 -0.01420 -0.15874 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.18000 8.20000 -0.02000 -0.24390 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.49260 8.50600 -0.01340 -0.15754 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.88210 9.89780 -0.01570 -0.15862 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.85000 8.86000 -0.01000 -0.11287 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 10.00000 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路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 28.12000 27.99000 0.13000 0.46445 德信中國精選成長基金 12.07000 12.17000 -0.10000 -0.82169 德信台灣主流中小基金 18.00000 18.02000 -0.02000 -0.11099 德信新興股票組合基金 10.81000 10.84000 -0.03000 -0.27675 德信萬保貨幣市場基金 11.96080 11.96070 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.81760 10.81720 0.00040 0.00370 德信數位時代基金 29.31000 29.09000 0.22000 0.75627 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.38580 10.38320 0.00260 0.02504 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.32840 10.32510 0.00330 0.03196 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.69040 11.69020 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.71000 14.75000 -0.04000 -0.27119 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.11000 18.10000 0.01000 0.05525 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.26980 10.26330 0.00650 0.06333 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.13070 15.11960 0.01110 0.07341 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.22000 8.22130 -0.00130 -0.01581 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.11580 11.11330 0.00250 0.02250 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.77750 11.77470 0.00280 0.02378 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.57820 13.58020 -0.00200 -0.01473 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.86000 16.79000 0.07000 0.41691 摩根中小基金 22.36000 22.14000 0.22000 0.99368 摩根中國A股基金 14.00000 14.24000 -0.24000 -1.68539 摩根中國A股基金(美元) 11.02000 11.20000 -0.18000 -1.60714 摩根中國亮點基金 13.05000 13.16000 -0.11000 -0.83587 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.35190 11.50580 -0.15390 -1.33759 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.39820 12.54550 -0.14730 -1.17413 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.67300 9.80140 -0.12840 -1.31002 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.00410 13.18050 -0.17640 -1.33834 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.78530 14.96130 -0.17600 -1.17637 摩根台灣金磚基金-累積型 19.15000 19.02000 0.13000 0.68349 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.15000 19.02000 0.13000 0.68349 摩根台灣增長基金 48.31000 48.27000 0.04000 0.08287 摩根平衡基金 27.32000 27.30000 0.02000 0.07326 摩根全球α基金 18.47000 18.47000 0.00000 0.00000 摩根全球平衡基金 15.40240 15.41230 -0.00990 -0.06423 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.44300 9.44680 -0.00380 -0.04023 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.44920 10.44830 0.00090 0.00861 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.92900 9.93100 -0.00200 -0.02014 摩根多元入息成長基金-累積型 11.36060 11.36520 -0.00460 -0.04047 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.08940 10.09140 -0.00200 -0.01982 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.74320 10.77870 -0.03550 -0.32935 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.02120 14.06750 -0.04630 -0.32913 摩根亞洲基金 57.09000 57.29000 -0.20000 -0.34910 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.41820 8.41620 0.00200 0.02376 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.85650 9.85170 0.00480 0.04872 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.75960 8.75590 0.00370 0.04226 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.53280 12.52990 0.00290 0.02314 摩根東方內需機會基金 18.09000 18.15000 -0.06000 -0.33058 摩根東方科技基金 31.88000 32.05000 -0.17000 -0.53042 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.02000 10.07000 -0.05000 -0.49652 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.28000 10.33000 -0.05000 -0.48403 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.78000 9.82000 -0.04000 -0.40733 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.99000 12.05000 -0.06000 -0.49793 摩根金龍收成基金 21.44000 21.60000 -0.16000 -0.74074 摩根第一貨幣市場基金 15.10900 15.10880 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 13.19000 13.17000 0.02000 0.15186 摩根新金磚五國基金 11.81000 11.86000 -0.05000 -0.42159 摩根新絲路基金 9.50000 9.55000 -0.05000 -0.52356 摩根新興35基金 13.52000 13.56000 -0.04000 -0.29499 摩根新興日本基金 22.67000 22.72000 -0.05000 -0.22007 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.31710 7.30680 0.01030 0.14096 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.55300 9.52300 0.03000 0.31503 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.43130 9.41640 0.01490 0.15823 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.92340 10.90810 0.01530 0.14026 摩根新興科技基金 52.43000 51.96000 0.47000 0.90454 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.72170 8.74410 -0.02240 -0.25617 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.43200 9.45170 -0.01970 -0.20843 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.93570 8.95600 -0.02030 -0.22666 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.21020 10.23640 -0.02620 -0.25595 摩根龍揚基金 32.02000 32.26000 -0.24000 -0.74396 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.77000 10.76000 0.01000 0.09294 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470 摩根環球股票收益基金-累積型 11.45000 11.44000 0.01000 0.08741 摩根總收益組合基金-月配息型 9.22360 9.22650 -0.00290 -0.03143 摩根總收益組合基金-累積型 11.27830 11.28180 -0.00350 -0.03102 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.05300 10.04000 0.01300 0.12948 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.36390 10.36450 -0.00060 -0.00579 聯邦中國龍基金 24.68000 24.76000 -0.08000 -0.32310 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.17080 12.18500 -0.01420 -0.11654 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.33930 11.35100 -0.01170 -0.10307 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.25670 10.27060 -0.01390 -0.13534 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.26030 10.27190 -0.01160 -0.11293 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.61640 9.62630 -0.00990 -0.10284 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.69220 8.70400 -0.01180 -0.13557 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.03700 10.03640 0.00060 0.00598 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.07800 10.08070 -0.00270 -0.02678 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.67180 9.67900 -0.00720 -0.07439 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.80300 9.81340 -0.01040 -0.10598 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.29460 9.30150 -0.00690 -0.07418 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.41840 9.42850 -0.01010 -0.10712 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.18140 11.19140 -0.01000 -0.08935 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.91860 10.92590 -0.00730 -0.06681 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.08480 10.09490 -0.01010 -0.10005 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.44940 10.45860 -0.00920 -0.08797 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.18660 10.19340 -0.00680 -0.06671 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.41130 9.42080 -0.00950 -0.10084 聯邦金鑽平衡基金 22.28510 22.32650 -0.04140 -0.18543 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.37130 9.39650 -0.02520 -0.26818 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.65960 9.68870 -0.02910 -0.30035 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.34150 9.36670 -0.02520 -0.26904 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.63600 9.66510 -0.02910 -0.30108 聯邦貨幣市場基金 13.19480 13.19460 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 12.33000 12.37000 -0.04000 -0.32336 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.26940 16.26560 0.00380 0.02336 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.33440 12.36970 -0.03530 -0.28537 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.69630 11.72380 -0.02750 -0.23457 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.16830 11.19460 -0.02630 -0.23493 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.03600 12.04290 -0.00690 -0.05730 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.14810 11.15490 -0.00680 -0.06096 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.47820 10.48460 -0.00640 -0.06104 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.51830 8.52350 -0.00520 -0.06101 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 34.35000 34.43000 -0.08000 -0.23236 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 16.97000 17.09000 -0.12000 -0.70217 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 17.57000 17.71000 -0.14000 -0.79051 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 11.59000 11.69000 -0.10000 -0.85543 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.81000 15.80000 0.01000 0.06329 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.14000 12.13000 0.01000 0.08244 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.90000 12.89000 0.01000 0.07758 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.05000 12.04000 0.01000 0.08306 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.66000 7.66000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.65000 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0.06414 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.61000 14.60000 0.01000 0.06849 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.69000 14.68000 0.01000 0.06812 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.91000 12.90000 0.01000 0.07752 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.96000 12.95000 0.01000 0.07722 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.78000 8.78000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.51000 13.50000 0.01000 0.07407 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.80000 18.77000 0.03000 0.15983 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.58000 17.55000 0.03000 0.17094 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.88000 10.87000 0.01000 0.09200 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.13000 13.11000 0.02000 0.15256 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.05000 14.03000 0.02000 0.14255 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.02000 13.00000 0.02000 0.15385 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.92000 7.91000 0.01000 0.12642 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.90000 12.88000 0.02000 0.15528 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.15000 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