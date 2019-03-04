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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/02/27  108/02/26  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                  9.98020    9.97880   0.00140    0.01403
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                  9.98020    9.97880   0.00140    0.01403
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.03030   10.02610   0.00420    0.04189
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.03030   10.02610   0.00420    0.04189
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.51000   10.51000   0.00000    0.00000
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.28910   10.28600   0.00310    0.03014
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.09690   10.09390   0.00300    0.02972
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.19920   10.19170   0.00750    0.07359
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.09570   10.08830   0.00740    0.07335
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    23.53000   23.66000  -0.13000   -0.54945
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         27.15000   27.18000  -0.03000   -0.11038
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.51510    9.51130   0.00380    0.03995
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.92910    9.92270   0.00640    0.06450
中國信託台灣活力基金                                               13.87000   13.88000  -0.01000   -0.07205
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.21000    9.21000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.69000    8.71000  -0.02000   -0.22962
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.36000    9.38000  -0.02000   -0.21322
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.95160    9.94670   0.00490    0.04926
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.08180    9.07730   0.00450    0.04957
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.34870   10.34030   0.00840    0.08124
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.41290    9.40520   0.00770    0.08187
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  10.61040   10.55900   0.05140    0.48679
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.10140    9.05730   0.04410    0.48690
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.16840   11.18420  -0.01580   -0.14127
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.87680    9.89080  -0.01400   -0.14155
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              40.68850   40.59950   0.08900    0.21921
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                41.01810   40.87820   0.13990    0.34224
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
中國信託智能運動基金-美元                                           9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.64000    9.65000  -0.01000   -0.10363
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.51000    9.53000  -0.02000   -0.20986
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.01370   11.01350   0.00020    0.00182
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.66880    9.65770   0.01110    0.11493
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.07950    9.06900   0.01050    0.11578
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.88670    9.87220   0.01450    0.14688
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.27860    9.26500   0.01360    0.14679
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.01000   11.02000  -0.01000   -0.09074
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.54000   10.55000  -0.01000   -0.09479
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.18000   11.19000  -0.01000   -0.08937
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.76000   10.77000  -0.01000   -0.09285
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元大2001基金                                                       58.82000   58.54000   0.28000    0.47831
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          41.25590   41.13890   0.11700    0.28440
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             39.04580   38.99950   0.04630    0.11872
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       20.52000   20.80000  -0.28000   -1.34615
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.59420   11.59340   0.00080    0.00690
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.97430   10.98280  -0.00850   -0.07739
元大上證50基金                                                     31.88000   31.65000   0.23000    0.72670
元大大中華TMT基金-人民幣                                           11.15000   11.30000  -0.15000   -1.32743
元大大中華TMT基金-新台幣                                           10.21000   10.35000  -0.14000   -1.35266
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.50000   13.59000  -0.09000   -0.66225
元大大中華價值指數基金-美元                                        13.00900   13.10100  -0.09200   -0.70224
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      17.52900   17.65900  -0.13000   -0.73617
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.47500   10.57600  -0.10100   -0.95499
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.34700   10.45500  -0.10800   -1.03300
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.96000    2.97000  -0.01000   -0.33670
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.57000   13.64000  -0.07000   -0.51320
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      48.24370   48.30850  -0.06480   -0.13414
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.62090   10.61710   0.00380    0.03579
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.73820    9.73470   0.00350    0.03595
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.03410   10.03830  -0.00420   -0.04184
元大巴西指數基金                                                    7.14500    7.11000   0.03500    0.49226
元大巴菲特基金                                                     25.05000   25.07000  -0.02000   -0.07978
元大日經225基金                                                    27.15000   27.03000   0.12000    0.44395
元大台商收成基金                                                   21.27000   21.29000  -0.02000   -0.09394
元大台灣50單日反向1倍基金                                          12.35000   12.37000  -0.02000   -0.16168
元大台灣50單日正向2倍基金                                          35.94000   35.87000   0.07000    0.19515
元大台灣中型100基金                                                30.94000   30.92000   0.02000    0.06468
元大台灣加權股價指數基金                                           24.44000   24.44300  -0.00300   -0.01227
元大台灣卓越50基金                                                 77.91000   77.97000  -0.06000   -0.07695
元大台灣金融基金                                                   17.22000   17.17000   0.05000    0.29121
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        29.89000   29.83000   0.06000    0.20114
元大台灣高股息基金                                                 26.09000   26.24000  -0.15000   -0.57165
元大台灣電子科技基金                                               33.46000   33.53000  -0.07000   -0.20877
元大全球ETF成長組合基金                                            10.28000   10.29000  -0.01000   -0.09718
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.52000   14.51000   0.01000    0.06892
元大全球人工智慧ETF基金                                            22.15000   22.28000  -0.13000   -0.58348
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.16000   13.19000  -0.03000   -0.22745
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.13000    9.16000  -0.03000   -0.32751
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    12.59000   12.61000  -0.02000   -0.15860
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.15500   12.18100  -0.02600   -0.21345
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   9.11000    9.17000  -0.06000   -0.65431
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.91000    6.96000  -0.05000   -0.71839
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.44000    8.44000   0.00000    0.00000
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.56000    6.56000   0.00000    0.00000
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.72300    8.71900   0.00400    0.04588
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.63000    8.63000   0.00000    0.00000
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.53000   13.58000  -0.05000   -0.36819
元大全球農業商機基金                                               16.54000   16.63000  -0.09000   -0.54119
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.45000   10.46000  -0.01000   -0.09560
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.41000   10.41000   0.00000    0.00000
元大印尼指數基金                                                    9.78100    9.75000   0.03100    0.31795
元大印度指數基金                                                    9.43300    9.48700  -0.05400   -0.56920
元大印度基金                                                       11.85000   11.92000  -0.07000   -0.58725
元大多多基金                                                       16.30000   16.40000  -0.10000   -0.60976
元大多福基金                                                       50.34000   50.23000   0.11000    0.21899
元大亞太成長基金                                                    8.57000    8.57000   0.00000    0.00000
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.99540    8.99710  -0.00170   -0.01889
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.28940    7.29080  -0.00140   -0.01920
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.24800    9.26300  -0.01500   -0.16193
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.43000    9.45000  -0.02000   -0.21164
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.89500    9.93600  -0.04100   -0.41264
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.25650   10.10790   0.14860    1.47014
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.13310   10.15330  -0.02020   -0.19895
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.13310   10.15330  -0.02020   -0.19895
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.10080   10.12410  -0.02330   -0.23014
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.10080   10.12410  -0.02330   -0.23014
元大卓越基金                                                       42.28000   42.31000  -0.03000   -0.07091
元大店頭基金                                                        8.02000    7.99000   0.03000    0.37547
元大泛歐成長基金                                                    8.90000    8.86000   0.04000    0.45147
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.38440   10.38370   0.00070    0.00674
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.68910    9.69110  -0.00200   -0.02064
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.92350   31.90660   0.01690    0.05297
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   38.71090   38.51850   0.19240    0.49950
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        18.57420   18.65460  -0.08040   -0.43099
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        19.36370   19.19410   0.16960    0.88360
元大美國政府7至10年期債券基金                                      40.37940   40.25320   0.12620    0.31352
元大高科技基金                                                     18.30000   18.28000   0.02000    0.10941
元大得利貨幣市場基金                                               16.29560   16.29540   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               12.01140   12.01120   0.00020    0.00167
元大富櫃50基金                                                     12.21000   12.18000   0.03000    0.24631
元大華夏中小基金                                                    7.09000    7.17000  -0.08000   -1.11576
元大新中國基金-人民幣                                               9.23000    9.34000  -0.11000   -1.17773
元大新中國基金-美元                                                 8.89900    9.01600  -0.11700   -1.29769
元大新中國基金-新台幣                                               8.85000    8.96000  -0.11000   -1.22768
元大新主流基金                                                     23.01000   23.09000  -0.08000   -0.34647
元大新東協平衡基金-美元                                             9.52100    9.55200  -0.03100   -0.32454
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.26000    9.30000  -0.04000   -0.43011
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.40090   10.36170   0.03920    0.37832
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.89400    9.86120   0.03280    0.33262
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.91520   10.88250   0.03270    0.30048
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.21610    9.18850   0.02760    0.30038
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.04880   10.04450   0.00430    0.04281
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.46530    9.46130   0.00400    0.04228
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.18750   10.18650   0.00100    0.00982
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.60240    9.60150   0.00090    0.00937
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.68150    9.67800   0.00350    0.03616
元大新興亞洲基金                                                   11.12000   11.16000  -0.04000   -0.35842
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.38560    9.39870  -0.01310   -0.13938
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.91490    8.92740  -0.01250   -0.14002
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.62730    9.64390  -0.01660   -0.17213
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.15130    9.16710  -0.01580   -0.17236
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.13830   15.13810   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       35.17000   35.08000   0.09000    0.25656
元大實質多重資產基金-人民幣                                         9.09000    9.11000  -0.02000   -0.21954
元大實質多重資產基金-美元                                           8.61000    8.62700  -0.01700   -0.19706
元大實質多重資產基金-新台幣                                         9.06000    9.09000  -0.03000   -0.33003
元大滬深300單日反向1倍基金                                         13.81000   13.88000  -0.07000   -0.50432
元大滬深300單日正向2倍基金                                         15.31000   15.14000   0.17000    1.12285
元大摩臺基金                                                       36.42000   36.45000  -0.03000   -0.08230
元大標普500基金                                                    26.00000   26.02000  -0.02000   -0.07686
元大標普500單日反向1倍基金                                         13.01000   12.98000   0.03000    0.23112
元大標普500單日正向2倍基金                                         32.35000   32.48000  -0.13000   -0.40025
元大標智滬深300基金                                                17.68000   17.73000  -0.05000   -0.28201
元大歐洲50基金                                                     23.65000   23.58000   0.07000    0.29686
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.45660    9.42970   0.02690    0.28527
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.25280   10.25240   0.00040    0.00390
元大績效基金                                                       47.99000   48.22000  -0.23000   -0.47698
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    14.78000   14.77000   0.01000    0.06770
日盛上選基金                                                       31.77000   31.68000   0.09000    0.28409
日盛小而美基金                                                     17.24000   17.25000  -0.01000   -0.05797
日盛中國內需動力基金                                                9.41000    9.55000  -0.14000   -1.46597
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.92270   11.93260  -0.00990   -0.08297
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.71830    9.72640  -0.00810   -0.08328
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.15330   12.16030  -0.00700   -0.05756
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.89990    9.90560  -0.00570   -0.05754
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.93390   10.94350  -0.00960   -0.08772
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.89000    8.89790  -0.00790   -0.08878
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.24000   10.41000  -0.17000   -1.63305
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.01000   10.18000  -0.17000   -1.66994
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.32000   10.50000  -0.18000   -1.71429
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.31000   10.40000  -0.09000   -0.86538
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.45000   10.54000  -0.09000   -0.85389
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.50000   10.60000  -0.10000   -0.94340
日盛日盛基金                                                       12.66000   12.66000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.25000    9.25000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.17000    9.17000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                 10.68000   10.69000  -0.01000   -0.09355
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.25950   10.25080   0.00870    0.08487
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.36310    9.35510   0.00800    0.08551
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.01020   10.00490   0.00530    0.05297
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.13640    9.13150   0.00490    0.05366
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.38000   10.40000  -0.02000   -0.19231
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.36000   10.39000  -0.03000   -0.28874
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.44000    2.44170  -0.00170   -0.06962
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.64210    1.64320  -0.00110   -0.06694
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.37600    0.37610  -0.00010   -0.02659
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25370    0.25380  -0.00010   -0.03940
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.39130   12.40130  -0.01000   -0.08064
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.22970    8.23630  -0.00660   -0.08013
日盛亞洲機會基金                                                    6.76000    6.82000  -0.06000   -0.87977
日盛首選基金                                                       16.43000   16.39000   0.04000    0.24405
日盛高科技基金                                                     17.43000   17.47000  -0.04000   -0.22896
日盛貨幣市場基金                                                   14.80660   14.80640   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     37.38000   37.43000  -0.05000   -0.13358
日盛精選五虎基金                                                   34.93000   34.83000   0.10000    0.28711
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.52010   13.51990   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 30.01000   29.99000   0.02000    0.06669
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                         11.58000   11.74000  -0.16000   -1.36286
台新MSCI中國基金                                                   20.83000   20.94000  -0.11000   -0.52531
台新大眾貨幣市場基金                                               14.19710   14.19690   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.32750   10.32490   0.00260    0.02518
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.72030   10.72240  -0.00210   -0.01959
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.27990   10.28530  -0.00540   -0.05250
台新中國通基金                                                     42.00000   42.05000  -0.05000   -0.11891
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.50120    0.50680  -0.00560   -1.10497
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              15.40400   15.57900  -0.17500   -1.12331
台新中國精選中小基金-美元                                           0.31320    0.31500  -0.00180   -0.57143
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.65000    9.71000  -0.06000   -0.61792
台新主流基金                                                       22.73000   22.76000  -0.03000   -0.13181
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      21.14000   21.17000  -0.03000   -0.14171
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.69060    0.69130  -0.00070   -0.10126
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      15.31000   15.33000  -0.02000   -0.13046
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.49950    0.50000  -0.00050   -0.10000
台新台灣中小基金                                                   32.71000   32.57000   0.14000    0.42984
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.77860    9.76220   0.01640    0.16799
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.30730    9.30680   0.00050    0.00537
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.74000    8.74000   0.00000    0.00000
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.58640   10.58580   0.00060    0.00567
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.88970    9.88870   0.00100    0.01011
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.44000    9.44000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              10.89020   10.88910   0.00110    0.01010
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
台新印度基金                                                       13.66000   13.75000  -0.09000   -0.65455
台新亞美短期債券基金                                               11.31850   11.31640   0.00210    0.01856
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.51980    8.52400  -0.00420   -0.04927
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28230    0.28230   0.00000    0.00000
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.20160   12.20760  -0.00600   -0.04915
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.39880    0.39890  -0.00010   -0.02507
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.11410   11.11400   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 30.03630   30.03560   0.00070    0.00233
台新智慧生活基金-美元                                              10.25330   10.25590  -0.00260   -0.02535
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.52000   10.53000  -0.01000   -0.09497
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.37930    8.38220  -0.00290   -0.03460
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.54980    8.55550  -0.00570   -0.06662
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.28160    9.28470  -0.00310   -0.03339
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.48030    9.48660  -0.00630   -0.06641
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.15450   11.15750  -0.00300   -0.02689
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.35720    0.35710   0.00010    0.02800
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.09260    8.09470  -0.00210   -0.02594
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27300    0.27290   0.00010    0.03664
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.47000    5.50000  -0.03000   -0.54545
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        21.15000   21.13000   0.02000    0.09465
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產亞洲新富基金                                               19.69000   19.82000  -0.13000   -0.65590
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.59470   12.59450   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                                 10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.26670   11.26580   0.00090    0.00799
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.28940   10.29740  -0.00800   -0.07769
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.11610    9.11410   0.00200    0.02194
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.57380   10.57160   0.00220    0.02081
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.89270    7.89740  -0.00470   -0.05951
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.21890    9.22440  -0.00550   -0.05962
永豐中小基金                                                       50.91000   50.87000   0.04000    0.07863
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.72100    1.72060   0.00040    0.02325
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.34890    2.34830   0.00060    0.02555
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.02960    8.03430  -0.00470   -0.05850
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.63250   10.63870  -0.00620   -0.05828
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.64000    4.65000  -0.01000   -0.21505
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    21.34000   21.42000  -0.08000   -0.37348
永豐主流品牌基金                                                   17.72000   17.64000   0.08000    0.45351
永豐永豐基金                                                       33.02000   33.08000  -0.06000   -0.18138
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.23840    9.18030   0.05810    0.63288
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.55190    9.49190   0.06000    0.63212
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.09340    9.03800   0.05540    0.61297
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.40360    9.34630   0.05730    0.61308
永豐亞洲民生消費基金                                               11.82000   11.82000   0.00000    0.00000
永豐南非幣2021保本基金                                             13.66560   13.65100   0.01460    0.10695
永豐高科技基金                                                     22.80000   22.77000   0.03000    0.13175
永豐貨幣市場基金                                                   13.91510   13.91490   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.05940    2.05690   0.00250    0.12154
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.49630    2.49330   0.00300    0.12032
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.73290    7.73020   0.00270    0.03493
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.64340   10.63960   0.00380    0.03572
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.05400    7.05090   0.00310    0.04397
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.12720   11.12240   0.00480    0.04316
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.01000   10.12000  -0.11000   -1.08696
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    8.13000    8.22000  -0.09000   -1.09489
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.63000   18.86000  -0.23000   -1.21951
永豐臺灣加權ETF基金                                                51.43000   51.43000   0.00000    0.00000
永豐領航科技基金                                                   37.22000   37.33000  -0.11000   -0.29467
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.96000   11.94000   0.02000    0.16750
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.45000   11.44000   0.01000    0.08741
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.56000    9.53000   0.03000    0.31480
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.51000    9.48000   0.03000    0.31646
永豐趨勢平衡基金                                                   40.67000   40.73000  -0.06000   -0.14731
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.76820   11.76740   0.00080    0.00680
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.64040    9.64100  -0.00060   -0.00622
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.09880   10.09950  -0.00070   -0.00693
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.66200    9.66110   0.00090    0.00932
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.97780    9.97700   0.00080    0.00802
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.69240    9.69330  -0.00090   -0.00928
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.27940   10.28040  -0.00100   -0.00973
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.66770    9.66720   0.00050    0.00517
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.06800   10.06740   0.00060    0.00596
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.69000   10.76000  -0.07000   -0.65056
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.58000    9.66000  -0.08000   -0.82816
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.30000   10.38000  -0.08000   -0.77071
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        14.01000   14.20000  -0.19000   -1.33803
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          18.85000   19.13000  -0.28000   -1.46367
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          18.81000   19.09000  -0.28000   -1.46674
兆豐國際生命科學基金                                               15.66000   15.70000  -0.04000   -0.25478
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.17770   10.19020  -0.01250   -0.12267
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.44800   10.45910  -0.01110   -0.10613
兆豐國際全球基金                                                   30.64000   30.71000  -0.07000   -0.22794
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.39500   10.39430   0.00070    0.00673
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.04350   10.04530  -0.00180   -0.01792
兆豐國際國民基金                                                   21.93000   21.96000  -0.03000   -0.13661
兆豐國際第一基金                                                   12.82000   12.84000  -0.02000   -0.15576
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.26520   10.26320   0.00200    0.01949
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.97190    7.97040   0.00150    0.01882
兆豐國際萬全基金                                                   20.23000   20.26000  -0.03000   -0.14808
兆豐國際電子基金                                                   25.05000   25.12000  -0.07000   -0.27866
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          20.97000   21.00000  -0.03000   -0.14286
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              16.55000   16.56000  -0.01000   -0.06039
兆豐國際豐台灣基金                                                 33.30000   33.34000  -0.04000   -0.11998
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.53250   12.53230   0.00020    0.00160
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.32610   10.31890   0.00720    0.06977
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.18910   10.18590   0.00320    0.03142
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.31440   10.30770   0.00670    0.06500
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.22640   10.21920   0.00720    0.07046
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.28290   10.27960   0.00330    0.03210
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.24920   10.24260   0.00660    0.06444
合庫台灣基金                                                       10.58000   10.57000   0.01000    0.09461
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.26090   11.25170   0.00920    0.08177
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.24940   12.23810   0.01130    0.09233
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.91760   10.90560   0.01200    0.11004
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.69840   11.68440   0.01400    0.11982
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.01190    8.00530   0.00660    0.08245
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.36020    9.35010   0.01010    0.10802
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   8.96520    8.95530   0.00990    0.11055
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.78830    8.77800   0.01030    0.11734
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.16900    9.15880   0.01020    0.11137
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.51000   10.51000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.29000   11.29000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.50000    9.51000  -0.01000   -0.10515
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.38000   10.38000   0.00000    0.00000
合庫全球新興市場基金                                                9.45000    9.45000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.05000    9.06000  -0.01000   -0.11038
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.37000    9.37000   0.00000    0.00000
合庫貨幣市場基金                                                   10.15420   10.15400   0.00020    0.00197
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.67920    9.67210   0.00710    0.07341
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.91830    9.91120   0.00710    0.07164
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.17530   10.17100   0.00430    0.04228
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.70860   11.70070   0.00790    0.06752
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  14.39200   14.38150   0.01050    0.07301
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.66200    8.65510   0.00690    0.07972
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.42340    9.41630   0.00710    0.07540
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.80300    7.79980   0.00320    0.04103
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.66950    8.66300   0.00650    0.07503
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.28630   10.28020   0.00610    0.05934
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.55000    9.56000  -0.01000   -0.10460
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        10.94000   11.02000  -0.08000   -0.72595
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.06000   11.14000  -0.08000   -0.71813
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.14000   11.23000  -0.09000   -0.80142
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.56000    9.55000   0.01000    0.10471
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                   9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.13640   11.13560   0.00080    0.00718
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                        10.30800   10.31200  -0.00400   -0.03879
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.14430   10.15140  -0.00710   -0.06994
安聯中國東協基金                                                   15.77000   15.80000  -0.03000   -0.18987
安聯中國策略基金-美元                                              11.35000   11.57000  -0.22000   -1.90147
安聯中國策略基金-新臺幣                                            14.68000   14.98000  -0.30000   -2.00267
安聯中華新思路基金-人民幣                                          13.70000   13.83000  -0.13000   -0.93999
安聯中華新思路基金-美元                                            13.09000   13.23000  -0.14000   -1.05820
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          12.27000   12.40000  -0.13000   -1.04839
安聯台灣大壩基金                                                   28.42000   28.36000   0.06000    0.21157
安聯台灣科技基金                                                   46.53000   46.52000   0.01000    0.02150
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.52290   12.52270   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                   31.29000   31.25000   0.04000    0.12800
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.32150   10.30800   0.01350    0.13097
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.23780   15.21780   0.02000    0.13143
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.58860    9.60010  -0.01150   -0.11979
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.18000   11.19000  -0.01000   -0.08937
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.44000   11.45000  -0.01000   -0.08734
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.62430   12.61620   0.00810    0.06420
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.33850   10.32820   0.01030    0.09973
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.38770   12.37630   0.01140    0.09211
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.33460    9.37510  -0.04050   -0.43200
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.25420    9.28510  -0.03090   -0.33279
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.86580    8.89490  -0.02910   -0.32715
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.25000   11.25000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.15000   11.14000   0.01000    0.08977
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.47000   10.48000  -0.01000   -0.09542
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.36000    9.38000  -0.02000   -0.21322
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.06000   11.06000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.55000   10.55000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.64000    9.67000  -0.03000   -0.31024
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.21000    9.25000  -0.04000   -0.43243
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.05940   12.05300   0.00640    0.05310
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.96600   10.95720   0.00880    0.08031
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.60330   10.59480   0.00850    0.08023
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.54430    8.59270  -0.04840   -0.56327
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.39500    8.43270  -0.03770   -0.44707
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.09100    8.12740  -0.03640   -0.44787
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.06010   10.05200   0.00810    0.08058
安聯全球人口趨勢基金                                               11.65000   11.67000  -0.02000   -0.17138
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           9.50000    9.53000  -0.03000   -0.31480
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        35.68000   35.82000  -0.14000   -0.39084
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.08000    8.09000  -0.01000   -0.12361
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.10070   12.09600   0.00470    0.03886
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.34260   10.36200  -0.01940   -0.18722
安聯全球新興市場基金                                               17.55000   17.53000   0.02000    0.11409
安聯全球農金趨勢基金                                                9.02000    9.05000  -0.03000   -0.33149
安聯全球綠能趨勢基金                                                8.71000    8.73000  -0.02000   -0.22910
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.76000   10.86000  -0.10000   -0.92081
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     10.99000   11.06000  -0.07000   -0.63291
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.49000   10.50000  -0.01000   -0.09524
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.69000    9.79000  -0.10000   -1.02145
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.65000    9.72000  -0.07000   -0.72016
安聯亞洲動態策略基金                                               21.92000   22.02000  -0.10000   -0.45413
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.32480   10.32290   0.00190    0.01841
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.97000    9.96820   0.00180    0.01806
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               86.31300   86.29750   0.01550    0.01796
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.87310   12.87400  -0.00090   -0.00699
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               66.28320   66.26460   0.01860    0.02807
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.79100    9.79170  -0.00070   -0.00715
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.65350    2.65280   0.00070    0.02639
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.82670   10.83500  -0.00830   -0.07660
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.20990    2.20760   0.00230    0.10419
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.88690    8.89370  -0.00680   -0.07646
宏利台灣動力基金                                                   28.70000   28.77000  -0.07000   -0.24331
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.96880    9.97970  -0.01090   -0.10922
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.75680    9.77080  -0.01400   -0.14328
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.67310    7.68140  -0.00830   -0.10805
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.61990    7.63080  -0.01090   -0.14284
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       10.89000   10.90000  -0.01000   -0.09174
宏利全球債券組合基金                                               13.21230   13.20130   0.01100    0.08333
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.86860    2.86770   0.00090    0.03138
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.98200   11.98280  -0.00080   -0.00668
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.75130    8.75180  -0.00050   -0.00571
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.41120    2.40700   0.00420    0.17449
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.09820   11.09910  -0.00090   -0.00811
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.35690    3.35410   0.00280    0.08348
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.53670    0.53620   0.00050    0.09325
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.37000   15.36000   0.01000    0.06510
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.96640   11.95030   0.01610    0.13472
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.60810   10.59420   0.01390    0.13120
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.19440   10.18450   0.00990    0.09721
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.76450    8.75270   0.01180    0.13482
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.38870    8.37760   0.01110    0.13250
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.24500    8.23710   0.00790    0.09591
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.21770    8.20630   0.01140    0.13892
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.38000   10.38000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.17000   10.17000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                  9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.86890    2.86850   0.00040    0.01394
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.41640    0.41640   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.55220   12.55560  -0.00340   -0.02708
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.94930    0.94920   0.00010    0.01054
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.39580    7.39800  -0.00220   -0.02974
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.05660    2.05630   0.00030    0.01459
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29660    0.29660   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            9.02820    9.03090  -0.00270   -0.02990
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32870    0.32860   0.00010    0.03043
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.66730   13.66720   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.57000    2.58000  -0.01000   -0.38760
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.57000   11.64000  -0.07000   -0.60137
宏利臺灣股息收益基金                                               24.22000   24.35000  -0.13000   -0.53388
宏利澳幣保本基金                                                   12.40500   12.40640  -0.00140   -0.01128
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.58000    9.58000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.43000   10.44000  -0.01000   -0.09579
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.61000   10.60000   0.01000    0.09434
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.98000   10.97000   0.01000    0.09116
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.62000   10.62000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.01000   11.03000  -0.02000   -0.18132
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.88000   10.92000  -0.04000   -0.36630
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.86000    9.90000  -0.04000   -0.40404
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.94000   11.98000  -0.04000   -0.33389
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                            9.90240    9.89830   0.00410    0.04142
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.43600    9.43670  -0.00070   -0.00742
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.86120    8.86480  -0.00360   -0.04061
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.88120   10.88570  -0.00450   -0.04134
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.15000    9.14000   0.01000    0.10941
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.52000    9.54000  -0.02000   -0.20964
貝萊德新台幣基金                                                   12.95320   12.95310   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     25.43000   25.46000  -0.03000   -0.11783
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.42130   11.42390  -0.00260   -0.02276
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.24530   10.26780  -0.02250   -0.21913
保德信大中華基金-人民幣                                             9.71000    9.77000  -0.06000   -0.61412
保德信大中華基金-美元                                               9.85000    9.93000  -0.08000   -0.80564
保德信大中華基金-新台幣                                            29.26000   29.49000  -0.23000   -0.77993
保德信中小型股基金                                                 45.67000   45.51000   0.16000    0.35157
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.85000    8.93000  -0.08000   -0.89586
保德信中國中小基金-美元                                             8.76000    8.86000  -0.10000   -1.12867
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.44000    8.54000  -0.10000   -1.17096
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.61890    9.69380  -0.07490   -0.77266
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.66050    9.73540  -0.07490   -0.76936
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.72710    9.80190  -0.07480   -0.76312
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                10.65990   10.74180  -0.08190   -0.76244
保德信中國品牌基金-人民幣                                           9.69000    9.87000  -0.18000   -1.82371
保德信中國品牌基金-美元                                             9.59000    9.77000  -0.18000   -1.84237
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          10.38000   10.57000  -0.19000   -1.79754
保德信台商全方位基金                                               34.15000   34.00000   0.15000    0.44118
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          27.76000   27.91000  -0.15000   -0.53744
保德信全球消費商機基金                                             17.99000   17.97000   0.02000    0.11130
保德信全球基礎建設基金                                             12.66000   12.69000  -0.03000   -0.23641
保德信全球資源基金                                                  7.55000    7.54000   0.01000    0.13263
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.39000   33.43000  -0.04000   -0.11965
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.29330   10.32080  -0.02750   -0.26645
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.41730   10.44520  -0.02790   -0.26711
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.24760   10.27840  -0.03080   -0.29966
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.37100   10.40220  -0.03120   -0.29994
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.54710    9.53520   0.01190    0.12480
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.55010   10.53710   0.01300    0.12337
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.04650    9.03830   0.00820    0.09073
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                 9.98250    9.97340   0.00910    0.09124
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.01050    8.00310   0.00740    0.09246
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.89900   10.88890   0.01010    0.09276
保德信亞太基金                                                     20.80000   20.90000  -0.10000   -0.47847
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.50340    8.50180   0.00160    0.01882
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.55210   11.55010   0.00200    0.01732
保德信店頭市場基金                                                 33.00000   32.83000   0.17000    0.51782
保德信拉丁美洲基金                                                  7.58000    7.60000  -0.02000   -0.26316
保德信金平衡基金                                                   29.24000   29.20000   0.04000    0.13699
保德信金滿意基金                                                   41.78000   41.53000   0.25000    0.60197
保德信科技島基金                                                   25.86000   25.77000   0.09000    0.34924
保德信高成長基金                                                   91.19000   90.65000   0.54000    0.59570
保德信第一基金                                                     24.68000   24.59000   0.09000    0.36600
保德信貨幣市場基金                                                 15.80800   15.80780   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.50020   10.48840   0.01180    0.11251
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.65550   10.64690   0.00860    0.08077
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.76020   10.74670   0.01350    0.12562
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.22410   10.21460   0.00950    0.09300
保德信新世紀基金                                                    9.92000    9.89000   0.03000    0.30334
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.96680    7.95940   0.00740    0.09297
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.10320   11.09290   0.01030    0.09285
保德信新興趨勢組合基金                                             11.14000   11.17000  -0.03000   -0.26858
保德信瑞騰基金                                                     15.58590   15.58570   0.00020    0.00128
保德信歐洲組合基金                                                 10.00000    9.94000   0.06000    0.60362
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.86910    9.86560   0.00350    0.03548
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.26890   10.26520   0.00370    0.03604
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.77840    9.77920  -0.00080   -0.00818
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.99460    9.99520  -0.00060   -0.00600
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.88110    9.87650   0.00460    0.04658
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.15530   10.15060   0.00470    0.04630
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.79500    9.79200   0.00300    0.03064
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.00640   10.00330   0.00310    0.03099
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.24580   10.24660  -0.00080   -0.00781
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.23000   10.22640   0.00360    0.03520
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.35980   10.35620   0.00360    0.03476
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                10.12810   10.12390   0.00420    0.04149
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.24090   10.23630   0.00460    0.04494
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.08860   10.08490   0.00370    0.03669
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.36910   10.36340   0.00570    0.05500
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.98320    9.97910   0.00410    0.04109
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.18270   10.17860   0.00410    0.04028
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.92830    9.91620   0.01210    0.12202
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.77360    9.76500   0.00860    0.08807
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.23550   10.22790   0.00760    0.07431
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.36060   10.35270   0.00790    0.07631
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.35930   10.35100   0.00830    0.08019
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.63890   10.63040   0.00850    0.07996
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.21910   10.21120   0.00790    0.07737
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.32360   10.31570   0.00790    0.07658
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.07630   10.06470   0.01160    0.11525
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.14050   10.12830   0.01220    0.12045
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.08100   10.07210   0.00890    0.08836
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.95170    1.95100   0.00070    0.03588
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.73860    2.73770   0.00090    0.03287
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29760    0.29780  -0.00020   -0.06716
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45220    0.45240  -0.00020   -0.04421
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.45820    8.46650  -0.00830   -0.09803
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.08220   12.09350  -0.01130   -0.09344
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.51610    9.50880   0.00730    0.07677
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.88610   11.87670   0.00940    0.07915
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.71260    8.71290  -0.00030   -0.00344
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.93510   10.93540  -0.00030   -0.00274
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.52140   10.51350   0.00790    0.07514
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.36470   10.36120   0.00350    0.03378
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       18.22000   18.18000   0.04000    0.22002
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4191.00000 4179.64000  11.36000    0.27179
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.22700   10.22430   0.00270    0.02641
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.96000   10.95710   0.00290    0.02647
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.09690   10.09840  -0.00150   -0.01485
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.88320    9.88060   0.00260    0.02631
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.34950   10.34680   0.00270    0.02610
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.83910    9.84090  -0.00180   -0.01829
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.12780   10.12920  -0.00140   -0.01382
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.20290   10.18560   0.01730    0.16985
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.12650    6.12700  -0.00050   -0.00816
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.89770   10.89860  -0.00090   -0.00826
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柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.79450   10.81500  -0.02050   -0.18955
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.88950   11.90940  -0.01990   -0.16709
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       11.07960   11.09700  -0.01740   -0.15680
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.43440    9.45220  -0.01780   -0.18832
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.84660    9.86310  -0.01650   -0.16729
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.69160    9.70680  -0.01520   -0.15659
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.82380   10.84430  -0.02050   -0.18904
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     11.38530   11.40430  -0.01900   -0.16660
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       11.34990   11.36770  -0.01780   -0.15658
柏瑞五國金勢力建設基金                                              7.09000    7.04000   0.05000    0.71023
柏瑞巨人基金                                                       12.05000   12.05000   0.00000    0.00000
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.67900   13.67880   0.00020    0.00146
柏瑞全球金牌組合基金                                               15.97000   16.01000  -0.04000   -0.24984
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.74360   13.73620   0.00740    0.05387
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.17480   12.16520   0.00960    0.07891
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.76140   12.74990   0.01150    0.09020
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.62880    8.62410   0.00470    0.05450
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.70310    6.69950   0.00360    0.05374
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.66140    8.65460   0.00680    0.07857
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.42950    8.42090   0.00860    0.10213
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.67690   10.66740   0.00950    0.08906
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.31630    8.30860   0.00770    0.09268
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.35540   12.34570   0.00970    0.07857
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.90660   11.90020   0.00640    0.05378
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          12.43060   12.41790   0.01270    0.10227
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.61690   11.60650   0.01040    0.08960
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.88420    8.87950   0.00470    0.05293
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.67970    9.67200   0.00770    0.07961
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.63380    9.62390   0.00990    0.10287
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.49420    9.48570   0.00850    0.08961
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.36410    9.35550   0.00860    0.09192
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.30640   10.29170   0.01470    0.14283
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.23360   10.21640   0.01720    0.16836
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.10120   10.08340   0.01780    0.17653
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.16270   10.14470   0.01800    0.17743
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.75210    9.73820   0.01390    0.14274
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.53240    9.51640   0.01600    0.16813
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.43250   10.41270   0.01980    0.19015
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.54770    9.53080   0.01690    0.17732
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.61030    9.59320   0.01710    0.17825
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.28710   10.27250   0.01460    0.14213
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.23380   10.21660   0.01720    0.16835
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.10140   10.08370   0.01770    0.17553
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.16290   10.14490   0.01800    0.17743
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.75180    9.73790   0.01390    0.14274
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.53250    9.51650   0.01600    0.16813
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.60160   10.58150   0.02010    0.18995
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.54750    9.53070   0.01680    0.17627
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.61050    9.59350   0.01700    0.17720
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.02290   11.02400  -0.00110   -0.00998
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.32810   12.32600   0.00210    0.01704
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.70380   11.70110   0.00270    0.02307
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.03480    9.03560  -0.00080   -0.00885
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.73260    9.73090   0.00170    0.01747
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.65090    9.64870   0.00220    0.02280
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.72600   10.72710  -0.00110   -0.01025
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.47910   11.47710   0.00200    0.01743
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.30660   11.30410   0.00250    0.02212
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.03500    9.03580  -0.00080   -0.00885
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.73300    9.73130   0.00170    0.01747
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.65140    9.64920   0.00220    0.02280
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.28000   13.33000  -0.05000   -0.37509
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   14.13000   14.18000  -0.05000   -0.35261
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.29000    9.33000  -0.04000   -0.42872
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.63000    8.66000  -0.03000   -0.34642
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.47000    9.50000  -0.03000   -0.31579
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.38000   11.43000  -0.05000   -0.43745
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.34000   11.38000  -0.04000   -0.35149
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.65000   11.69000  -0.04000   -0.34217
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.23000   13.24000  -0.01000   -0.07553
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.46000   13.47000  -0.01000   -0.07424
柏瑞拉丁美洲基金                                                   10.66000   10.63000   0.03000    0.28222
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.55400   11.54140   0.01260    0.10917
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.43550    7.42730   0.00820    0.11040
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.01000   11.01000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.69000   10.68000   0.01000    0.09363
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.28000    9.28000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.62000    9.61000   0.01000    0.10406
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.63000    9.62000   0.01000    0.10395
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.56000    9.55000   0.01000    0.10471
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.74000   10.74000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.48000   10.47000   0.01000    0.09551
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.37000    9.36000   0.01000    0.10684
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.41000    9.40000   0.01000    0.10638
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.49000    9.49000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.56000    9.55000   0.01000    0.10471
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.64820   11.64970  -0.00150   -0.01288
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.37760   11.37580   0.00180    0.01582
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.45900   10.45690   0.00210    0.02008
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.30930    8.31050  -0.00120   -0.01444
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.35990    9.35850   0.00140    0.01496
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.41690    9.41500   0.00190    0.02018
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.94460   10.94290   0.00170    0.01554
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.22890   10.23030  -0.00140   -0.01368
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.44150   10.43930   0.00220    0.02107
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.69570    9.69420   0.00150    0.01547
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.97820    8.97940  -0.00120   -0.01336
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.93270    8.92970   0.00300    0.03360
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.44200    9.44010   0.00190    0.02013
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.22790   12.22690   0.00100    0.00818
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.73340   11.72920   0.00420    0.03581
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.13210   11.12750   0.00460    0.04134
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.05310    7.05250   0.00060    0.00851
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.81880    8.81560   0.00320    0.03630
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.47190    9.46790   0.00400    0.04225
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.51140   10.51060   0.00080    0.00761
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.14970   11.14510   0.00460    0.04127
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.54800    9.54460   0.00340    0.03562
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.99710    8.99640   0.00070    0.00778
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.67410    9.67010   0.00400    0.04136
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.46050   11.46150  -0.00100   -0.00872
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.14200   12.13990   0.00210    0.01730
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.11590   11.11330   0.00260    0.02340
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.12530    9.12610  -0.00080   -0.00877
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.70300    9.70140   0.00160    0.01649
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.72090    9.71860   0.00230    0.02367
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.44440   11.44250   0.00190    0.01660
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.22520   10.22610  -0.00090   -0.00880
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.59210   10.58960   0.00250    0.02361
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.60110    9.60190  -0.00080   -0.00833
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.28270    9.28360  -0.00090   -0.00969
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.93050    9.92890   0.00160    0.01611
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.47510    9.47280   0.00230    0.02428
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           18.13000   18.14000  -0.01000   -0.05513
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           16.99000   17.02000  -0.03000   -0.17626
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.93100   12.92510   0.00590    0.04565
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.45630   10.46920  -0.01290   -0.12322
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.46560   11.47670  -0.01110   -0.09672
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.18860   12.19790  -0.00930   -0.07624
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   11.01660   11.02670  -0.01010   -0.09160
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.27860    9.29010  -0.01150   -0.12379
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.83970    9.84930  -0.00960   -0.09747
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.69650    9.70390  -0.00740   -0.07626
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.81060    9.81950  -0.00890   -0.09064
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.41430    9.42600  -0.01170   -0.12412
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.63970    9.64910  -0.00940   -0.09742
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.53370   11.54250  -0.00880   -0.07624
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.75270    9.76160  -0.00890   -0.09117
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        12.67000   12.73000  -0.06000   -0.47133
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        29.00000   28.70000   0.30000    1.04530
國泰大中華基金                                                     18.40000   18.37000   0.03000    0.16331
國泰小龍基金-台幣級別                                              14.63000   14.58000   0.05000    0.34294
國泰小龍基金-美元I級別                                              0.47540    0.47350   0.00190    0.40127
國泰中小成長基金-台幣級別                                          41.10000   41.01000   0.09000    0.21946
國泰中小成長基金-美元I級別                                          1.33550    1.33190   0.00360    0.27029
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      4.05160    4.09780  -0.04620   -1.12743
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       18.66000   18.88000  -0.22000   -1.16525
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.70560    0.71390  -0.00830   -1.16263
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.66200    0.66980  -0.00780   -1.16453
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.20250    2.20140   0.00110    0.04997
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.90410    9.90700  -0.00290   -0.02927
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   8.15360    8.15590  -0.00230   -0.02820
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.32490    0.32490   0.00000    0.00000
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.69190   11.69100   0.00090    0.00770
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.74410    1.74470  -0.00060   -0.03439
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                         10.42510   10.44380  -0.01870   -0.17905
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.34430    0.34480  -0.00050   -0.14501
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      4.24550    4.28000  -0.03450   -0.80607
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       19.54000   19.71000  -0.17000   -0.86251
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.62950    0.63490  -0.00540   -0.85053
國泰中港台基金人民幣級別                                            3.17080    3.18740  -0.01660   -0.52080
國泰中港台基金台幣級別                                             14.60000   14.69000  -0.09000   -0.61266
國泰中港台基金美元級別                                              0.47600    0.47870  -0.00270   -0.56403
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.54000   26.43000   0.11000    0.41619
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.67000   12.71000  -0.04000   -0.31471
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       32.39000   32.17000   0.22000    0.68387
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.45750   10.44780   0.00970    0.09284
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                         10.08350   10.07420   0.00930    0.09232
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                        10.10960   10.10030   0.00930    0.09208
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.33940    0.33900   0.00040    0.11799
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.32710    0.32670   0.00040    0.12244
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.32780    0.32740   0.00040    0.12217
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.43770   12.43750   0.00020    0.00161
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.37290    2.37230   0.00060    0.02529
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        10.94000   10.95000  -0.01000   -0.09132
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.35520    0.35530  -0.00010   -0.02815
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.49680    0.49810  -0.00130   -0.26099
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       13.29000   13.30000  -0.01000   -0.07519
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.45890    0.45930  -0.00040   -0.08709
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.34000    5.34000   0.00000    0.00000
國泰全球資源基金美元級別                                            0.17080    0.17080   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.40610    0.40580   0.00030    0.07393
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.36310    0.36280   0.00030    0.08269
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.43240    0.43200   0.00040    0.09259
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           10.79000   10.78000   0.01000    0.09276
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.50000    9.49000   0.01000    0.10537
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.51100    0.51180  -0.00080   -0.15631
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.90000   20.98000  -0.08000   -0.38132
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.42000   21.38000   0.04000    0.18709
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.40990    2.41470  -0.00480   -0.19878
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           11.11260   11.14310  -0.03050   -0.27371
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                              9.74690    9.77360  -0.02670   -0.27318
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.36170    0.36250  -0.00080   -0.22069
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.31720    0.31800  -0.00080   -0.25157
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.50250    0.50500  -0.00250   -0.49505
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           11.51000   11.56000  -0.05000   -0.43253
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.38640    0.38790  -0.00150   -0.38670
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    18.43000   18.44000  -0.01000   -0.05423
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.59850    0.59870  -0.00020   -0.03341
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型)             18.21000   18.23000  -0.02000   -0.10971
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型)              0.83300    0.83530  -0.00230   -0.27535
國泰科技生化基金                                                   31.63000   31.60000   0.03000    0.09494
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          28.19000   28.23000  -0.04000   -0.14169
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.77000   12.74000   0.03000    0.23548
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    40.08780   39.90200   0.18580    0.46564
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    18.95780   19.04570  -0.08790   -0.46152
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    19.72720   19.55510   0.17210    0.88008
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   40.05600   39.98860   0.06740    0.16855
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   41.68200   41.65050   0.03150    0.07563
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.28010   43.23450   0.04560    0.10547
國泰紐幣2021保本基金                                               12.50970   12.51080  -0.00110   -0.00879
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.83840   12.84160  -0.00320   -0.02492
國泰紐幣保本基金                                                   12.62470   12.62510  -0.00040   -0.00317
國泰國泰基金台幣I級別                                              21.64000   21.56000   0.08000    0.37106
國泰國泰基金台幣級別                                               21.64000   21.56000   0.08000    0.37106
國泰富時中國A50基金                                                20.44000   20.31000   0.13000    0.64008
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   42.52500   42.41590   0.10910    0.25721
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.39000   10.38000   0.01000    0.09634
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                 9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33630    0.33600   0.00030    0.08929
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.47730    0.47810  -0.00080   -0.16733
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.82940   10.81530   0.01410    0.13037
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.52020    7.51040   0.00980    0.13049
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.36810    0.36750   0.00060    0.16327
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.24430    0.24390   0.00040    0.16400
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.31400    2.33060  -0.01660   -0.71226
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                   10.61270   10.69700  -0.08430   -0.78807
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.34370    0.34640  -0.00270   -0.77945
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.58780   42.70120  -0.11340   -0.26557
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            21.26000   21.45000  -0.19000   -0.88578
國泰新興市場基金台幣級別                                           12.07000   12.10000  -0.03000   -0.24793
國泰新興市場基金美元級別                                            0.39210    0.39290  -0.00080   -0.20361
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.27830    2.27560   0.00270    0.11865
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.44880    1.44720   0.00160    0.11056
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.35150    0.35120   0.00030    0.08542
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.34680    0.34660   0.00020    0.05770
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.22570    0.22560   0.00010    0.04433
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.67700   10.67300   0.00400    0.03748
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.66230    6.65980   0.00250    0.03754
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       39.99860   39.99930  -0.00070   -0.00175
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           39.99860   39.99930  -0.00070   -0.00175
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               39.99860   39.99930  -0.00070   -0.00175
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   14.00000   14.01000  -0.01000   -0.07138
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   33.21000   33.16000   0.05000    0.15078
國泰價值卓越基金                                                   13.72000   13.68000   0.04000    0.29240
國泰標普北美科技ETF基金                                            21.52000   21.48000   0.04000    0.18622
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                           9.56000    9.52000   0.04000    0.42017
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.32640    0.32490   0.00150    0.46168
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    40.29340   40.36210  -0.06870   -0.17021
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.21000   21.33000  -0.12000   -0.56259
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.79000   19.81000  -0.02000   -0.10096
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.88000   17.95000  -0.07000   -0.38997
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       12.18700   12.18310   0.00390    0.03201
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.40330    0.40300   0.00030    0.07444
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.33630   10.33850  -0.00220   -0.02128
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.21570   10.21480   0.00090    0.00881
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.17330   10.17550  -0.00220   -0.02162
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.31680   10.31900  -0.00220   -0.02132
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.21910   10.21810   0.00100    0.00979
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.16150   10.16380  -0.00230   -0.02263
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.35060   11.34990   0.00070    0.00617
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.20230   10.20860  -0.00630   -0.06171
第一金大中華基金                                                   24.73000   24.84000  -0.11000   -0.44283
第一金小型精選基金                                                 30.82000   30.81000   0.01000    0.03246
第一金中國世紀基金-人民幣                                          12.55000   12.70000  -0.15000   -1.18110
第一金中國世紀基金-美元                                             8.06130    8.16250  -0.10120   -1.23982
第一金中國世紀基金-美元-N                                           8.06190    8.16310  -0.10120   -1.23973
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.46000    9.58000  -0.12000   -1.25261
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.46000    9.58000  -0.12000   -1.25261
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.62090    9.62380  -0.00290   -0.03013
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.38070    8.38810  -0.00740   -0.08822
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            10.93550   10.93870  -0.00320   -0.02925
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.66660    9.67510  -0.00850   -0.08785
第一金中概平衡基金                                                 25.02000   25.10000  -0.08000   -0.31873
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.29090   15.29060   0.00030    0.00196
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.29200  178.28900   0.00300    0.00168
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              14.26730   14.26360   0.00370    0.02594
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            14.26760   14.26390   0.00370    0.02594
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            13.67000   13.68000  -0.01000   -0.07310
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          13.68000   13.68000   0.00000    0.00000
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.23920   10.25000  -0.01080   -0.10537
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.23910   10.25000  -0.01090   -0.10634
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.20000   10.22000  -0.02000   -0.19569
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.20000   10.22000  -0.02000   -0.19569
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.61190    9.67440  -0.06250   -0.64603
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.61200    9.67450  -0.06250   -0.64603
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                     9.77000    9.84000  -0.07000   -0.71138
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                   9.77000    9.83000  -0.06000   -0.61038
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.50030   13.54350  -0.04320   -0.31897
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.51790   13.56110  -0.04320   -0.31856
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.71000   12.76000  -0.05000   -0.39185
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.74000   12.79000  -0.05000   -0.39093
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.68880    9.68900  -0.00020   -0.00206
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.68910    9.68940  -0.00030   -0.00310
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.28800    9.29100  -0.00300   -0.03229
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.31160    9.31470  -0.00310   -0.03328
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.37320   10.37340  -0.00020   -0.00193
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.96600    9.96920  -0.00320   -0.03210
第一金全球大趨勢基金                                               23.24000   23.28000  -0.04000   -0.17182
第一金全球不動產證券化基金A                                         8.71170    8.72420  -0.01250   -0.14328
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.10720    6.11600  -0.00880   -0.14388
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.83130    9.83330  -0.00200   -0.02034
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.83260    9.83450  -0.00190   -0.01932
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.43000    9.44000  -0.01000   -0.10593
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.44000    9.44000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   10.46620   10.46830  -0.00210   -0.02006
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 10.46730   10.46980  -0.00250   -0.02388
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.39530    8.39830  -0.00300   -0.03572
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.12330   10.12700  -0.00370   -0.03654
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.27040    9.25530   0.01510    0.16315
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.26930    9.25430   0.01500    0.16209
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.71120    7.69830   0.01290    0.16757
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.70790    7.69500   0.01290    0.16764
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.49450    8.48300   0.01150    0.13557
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.49510    8.48350   0.01160    0.13674
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.16730   11.14900   0.01830    0.16414
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.16810   11.14990   0.01820    0.16323
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                                9.97170    9.95490   0.01680    0.16876
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.64420   14.62420   0.02000    0.13676
第一金亞洲科技基金                                                 18.14000   18.23000  -0.09000   -0.49369
第一金亞洲新興市場基金                                             12.92000   12.97000  -0.05000   -0.38551
第一金店頭市場基金                                                  8.16000    8.10000   0.06000    0.74074
第一金創新趨勢基金                                                 21.05000   21.09000  -0.04000   -0.18966
第一金電子基金                                                     30.69000   30.78000  -0.09000   -0.29240
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.04000   18.04000   0.00000    0.00000
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           19.33000   19.35000  -0.02000   -0.10336
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             19.81000   19.92000  -0.11000   -0.55221
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.83000    7.91000  -0.08000   -1.01138
統一大中華中小基金(美元)                                            7.35000    7.43000  -0.08000   -1.07672
統一大中華中小基金(新台幣)                                         10.85000   10.97000  -0.12000   -1.09389
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.43000    9.43000   0.00000    0.00000
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.69000    9.70000  -0.01000   -0.10309
統一大滿貫基金-A類型                                               32.24000   32.25000  -0.01000   -0.03101
統一大滿貫基金-I類型                                               32.24000   32.25000  -0.01000   -0.03101
統一大龍印基金                                                     13.83000   13.92000  -0.09000   -0.64655
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          9.15000    9.17000  -0.02000   -0.21810
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.60000    8.63000  -0.03000   -0.34762
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.75000    9.78000  -0.03000   -0.30675
統一中小基金                                                       23.81000   23.73000   0.08000    0.33713
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.63630    9.63570   0.00060    0.00623
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.21940    9.22150  -0.00210   -0.02277
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.90280    8.90620  -0.00340   -0.03818
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.78170   11.78090   0.00080    0.00679
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.21740   11.22000  -0.00260   -0.02317
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.80350   10.80760  -0.00410   -0.03794
統一台灣動力基金                                                   16.93000   16.90000   0.03000    0.17751
統一全天候基金-A類型                                              107.99000  107.97000   0.02000    0.01852
統一全天候基金-I類型                                              108.33000  108.31000   0.02000    0.01847
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             7.84510    7.86170  -0.01660   -0.21115
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.78330    7.80200  -0.01870   -0.23968
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.74750    7.76860  -0.02110   -0.27161
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.30020    8.31780  -0.01760   -0.21159
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.24220    8.26200  -0.01980   -0.23965
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.19730    8.21970  -0.02240   -0.27252
統一全球債券組合基金                                               12.06850   12.06230   0.00620    0.05140
統一全球新科技基金(人民幣)                                         14.84000   14.95000  -0.11000   -0.73579
統一全球新科技基金(美元)                                           14.34000   14.45000  -0.11000   -0.76125
統一全球新科技基金(新台幣)                                         13.72000   13.83000  -0.11000   -0.79537
統一亞太基金                                                       24.12000   24.21000  -0.09000   -0.37175
統一亞洲大金磚基金                                                 11.90000   11.96000  -0.06000   -0.50167
統一奔騰基金                                                       55.71000   55.74000  -0.03000   -0.05382
統一強棒貨幣市場基金                                               16.69990   16.69970   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                                9.93000   10.01000  -0.08000   -0.79920
統一強漢基金(美元)                                                  9.19000    9.26000  -0.07000   -0.75594
統一強漢基金(新台幣)                                               24.12000   24.31000  -0.19000   -0.78157
統一統信基金                                                       28.71000   28.69000   0.02000    0.06971
統一黑馬基金                                                       55.99000   56.12000  -0.13000   -0.23165
統一新亞洲科技能源基金                                             15.65000   15.68000  -0.03000   -0.19133
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.85920    7.85310   0.00610    0.07768
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.23960   10.23160   0.00800    0.07819
統一經建基金                                                       45.58000   45.58000   0.00000    0.00000
統一龍馬基金                                                       63.43000   63.23000   0.20000    0.31631
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     17.77000   17.74000   0.03000    0.16911
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              44.16000   44.03000   0.13000    0.29525
野村中國機會基金                                                   13.43000   13.58000  -0.15000   -1.10457
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                         9.98810    9.98540   0.00270    0.02704
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                           9.99790    9.99730   0.00060    0.00600
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                         9.97500    9.97800  -0.00300   -0.03007
野村巴西基金                                                        6.85000    6.82000   0.03000    0.43988
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.26000   11.30000  -0.04000   -0.35398
野村台灣高股息基金                                                 24.08000   24.10000  -0.02000   -0.08299
野村台灣運籌基金                                                   34.56000   34.51000   0.05000    0.14489
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.60430    9.60210   0.00220    0.02291
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.58310    9.58310   0.00000    0.00000
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.63260    9.63300  -0.00040   -0.00415
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.03270   10.03040   0.00230    0.02293
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.91610    9.91610   0.00000    0.00000
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.77530    9.77580  -0.00050   -0.00511
野村平衡基金                                                       18.46000   18.42000   0.04000    0.21716
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.40000    9.41000  -0.01000   -0.10627
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.54000    9.53000   0.01000    0.10493
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           13.73000   13.75000  -0.02000   -0.14545
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        11.09000   11.08000   0.01000    0.09025
野村全球生技醫療基金                                               17.01000   17.03000  -0.02000   -0.11744
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.08360   10.07560   0.00800    0.07940
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.05820   10.05080   0.00740    0.07363
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.96770    9.96230   0.00540    0.05420
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.22400   10.21590   0.00810    0.07929
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.17220   10.16470   0.00750    0.07378
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.08170   10.07620   0.00550    0.05458
野村全球品牌基金                                                   26.85000   26.76000   0.09000    0.33632
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.36000   10.35000   0.01000    0.09662
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.68000   12.67000   0.01000    0.07893
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.65000   10.64000   0.01000    0.09398
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.18000   19.17000   0.01000    0.05216
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.93000   11.92000   0.01000    0.08389
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.54200   10.53080   0.01120    0.10635
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.62410   10.61670   0.00740    0.06970
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.43660   10.43020   0.00640    0.06136
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.97340    8.97600  -0.00260   -0.02897
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.76060    8.76260  -0.00200   -0.02282
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.32380    8.32710  -0.00330   -0.03963
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.04550   11.04880  -0.00330   -0.02987
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.51530   10.51770  -0.00240   -0.02282
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.06990   10.07390  -0.00400   -0.03971
野村成長基金                                                       28.38000   28.28000   0.10000    0.35361
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.48000    8.49190  -0.01190   -0.14013
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.50400    8.51640  -0.01240   -0.14560
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.65460    8.66950  -0.01490   -0.17187
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.38950    9.40260  -0.01310   -0.13932
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.28570    9.29930  -0.01360   -0.14625
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.44360    9.45990  -0.01630   -0.17231
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.60000    8.69000  -0.09000   -1.03567
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.45000   12.57000  -0.12000   -0.95465
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.40060    9.38980   0.01080    0.11502
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.45820    9.44670   0.01150    0.12174
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.53490    9.52550   0.00940    0.09868
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.30270   10.29250   0.01020    0.09910
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.19520   10.18280   0.01240    0.12177
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.28080   10.27060   0.01020    0.09931
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.47930    8.47940  -0.00010   -0.00118
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.07250    9.07060   0.00190    0.02095
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.96690    8.96570   0.00120    0.01338
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.35480   13.35490  -0.00010   -0.00075
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.46930   12.46690   0.00240    0.01925
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.13690   10.13550   0.00140    0.01381
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.25580   10.24510   0.01070    0.10444
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.26590   10.25650   0.00940    0.09165
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.24740   10.23880   0.00860    0.08399
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.33570   10.32490   0.01080    0.10460
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.33470   10.32530   0.00940    0.09104
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.30060   10.29190   0.00870    0.08453
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.15490   10.14520   0.00970    0.09561
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.13740   10.12850   0.00890    0.08787
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.13600   10.12900   0.00700    0.06911
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                              9.97920    9.98120  -0.00200   -0.02004
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.92060    9.92070  -0.00010   -0.00101
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.58170    9.58280  -0.00110   -0.01148
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.06930    9.07130  -0.00200   -0.02205
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.20590   11.20840  -0.00250   -0.02230
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.03130   10.02740   0.00390    0.03889
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.15760   11.15130   0.00630    0.05650
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.61650   10.61050   0.00600    0.05655
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.36180   10.35790   0.00390    0.03765
野村泰國基金                                                       42.13000   42.47000  -0.34000   -0.80057
野村高科技基金                                                      9.29000    9.28000   0.01000    0.10776
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.20160   10.21180  -0.01020   -0.09988
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.06170   10.06750  -0.00580   -0.05761
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.49290   10.50490  -0.01200   -0.11423
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.49010    9.49730  -0.00720   -0.07581
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.40760    9.41710  -0.00950   -0.10088
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.45790    9.44370   0.01420    0.15036
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.82750   11.83400  -0.00650   -0.05493
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.44280   13.46060  -0.01780   -0.13224
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.79720   10.80530  -0.00810   -0.07496
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.71080   10.72160  -0.01080   -0.10073
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.93880   10.92240   0.01640    0.15015
野村貨幣市場基金                                                   16.30700   16.30680   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                       15.47000   15.52000  -0.05000   -0.32216
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.20170   10.20070   0.00100    0.00980
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.39850   10.41280  -0.01430   -0.13733
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.41910   10.43690  -0.01780   -0.17055
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.02130   10.00970   0.01160    0.11589
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.00860    9.99830   0.01030    0.10302
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.97840    9.96860   0.00980    0.09831
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.22260   10.21080   0.01180    0.11556
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.17150   10.16100   0.01050    0.10334
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.22700   10.21700   0.01000    0.09788
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    10.02400   10.02100   0.00300    0.02994
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價    10.05320   10.05490  -0.00170   -0.01691
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.94760    9.95030  -0.00270   -0.02713
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.29580   10.29270   0.00310    0.03012
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.28820   10.28990  -0.00170   -0.01652
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.18190   10.18460  -0.00270   -0.02651
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.21640   10.21480   0.00160    0.01566
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.84490    7.84370   0.00120    0.01530
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.89180   11.89000   0.00180    0.01514
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.89000    7.94000  -0.05000   -0.62972
野村精選貨幣市場基金                                               12.09880   12.09860   0.00020    0.00165
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.25000   11.20000   0.05000    0.44643
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.50000   10.47000   0.03000    0.28653
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.04000   10.00000   0.04000    0.40000
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.61000    7.59000   0.02000    0.26350
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.85000   10.82000   0.03000    0.27726
野村積極成長基金                                                   12.00000   11.96000   0.04000    0.33445
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        9.11000    9.11000   0.00000    0.00000
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    33.13000   33.13000   0.00000    0.00000
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.40670   10.39230   0.01440    0.13856
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.50960    8.49650   0.01310    0.15418
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.86100    7.84890   0.01210    0.15416
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.71800    7.70730   0.01070    0.13883
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.92980   11.91180   0.01800    0.15111
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.70650   10.69000   0.01650    0.15435
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.54740   10.53280   0.01460    0.13861
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       10.64000   10.65000  -0.01000   -0.09390
野村環球基金-人民幣計價                                            16.17000   16.18000  -0.01000   -0.06180
野村環球基金-美元計價                                              12.64000   12.65000  -0.01000   -0.07905
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    17.67000   17.68000  -0.01000   -0.05656
野村鴻利基金                                                       21.92000   21.92000   0.00000    0.00000
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.88330   16.88320   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       18.76000   18.73000   0.03000    0.16017
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.61000   10.57000   0.04000    0.37843
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     12.76000   12.84000  -0.08000   -0.62305
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        14.77000   14.77000   0.00000    0.00000
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.27630   10.27170   0.00460    0.04478
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.46930   13.46330   0.00600    0.04457
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.20870   10.19860   0.01010    0.09903
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.43700   10.43130   0.00570    0.05464
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.97170    9.96380   0.00790    0.07929
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.16450   10.16100   0.00350    0.03445
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.88720    9.87870   0.00850    0.08604
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.98020    9.96850   0.01170    0.11737
凱基台商天下基金                                                   12.94000   13.05000  -0.11000   -0.84291
凱基台灣精五門基金                                                 19.76000   19.76000   0.00000    0.00000
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       40.52800   40.41360   0.11440    0.28307
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   41.21690   41.14520   0.07170    0.17426
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.93200   42.84660   0.08540    0.19932
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.59000    9.59000   0.00000    0.00000
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.60850   10.59730   0.01120    0.10569
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   40.17710   40.06180   0.11530    0.28781
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         40.35040   40.20860   0.14180    0.35266
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             40.27300   40.10290   0.17010    0.42416
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.72000   12.80000  -0.08000   -0.62500
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.81800   11.89760  -0.07960   -0.66904
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.63000   11.71000  -0.08000   -0.68318
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.57220   11.57200   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                       26.59000   26.53000   0.06000    0.22616
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         21.69000   21.64000   0.05000    0.23105
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.03370   20.97720   0.05650    0.26934
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.98000   17.06000  -0.08000   -0.46893
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.24030   16.30340  -0.06310   -0.38704
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.63000    7.65000  -0.02000   -0.26144
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.30000   11.30000   0.00000    0.00000
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.31100   11.31730  -0.00630   -0.05567
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.81000   10.82000  -0.01000   -0.09242
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.87820   11.92330  -0.04510   -0.37825
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.16000   12.21000  -0.05000   -0.40950
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.38000   12.36000   0.02000    0.16181
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.14300   12.12090   0.02210    0.18233
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.06410   10.10090  -0.03680   -0.36432
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                         10.06520   10.09830  -0.03310   -0.32778
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.06120   10.09540  -0.03420   -0.33877
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.06410   10.10090  -0.03680   -0.36432
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                         10.06520   10.09830  -0.03310   -0.32778
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.06120   10.09540  -0.03420   -0.33877
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         13.72000   13.71000   0.01000    0.07294
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         31.31000   31.37000  -0.06000   -0.19127
富邦NASDAQ-100基金                                                 30.04000   30.01000   0.03000    0.09997
富邦上証180基金                                                    31.19000   31.11000   0.08000    0.25715
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.19440    0.19660  -0.00220   -1.11902
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.99000    6.06000  -0.07000   -1.15512
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.76000    6.78000  -0.02000   -0.29499
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   40.39000   39.96000   0.43000    1.07608
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               11.68520   11.78050  -0.09530   -0.80896
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.90870   11.00010  -0.09140   -0.83090
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.63640   10.73150  -0.09510   -0.88618
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.02960   10.11140  -0.08180   -0.80899
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.28460    9.36230  -0.07770   -0.82992
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.06150    9.14250  -0.08100   -0.88597
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        21.60860   21.56340   0.04520    0.20961
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.52790   11.52710   0.00080    0.00694
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.81970   10.82770  -0.00800   -0.07388
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.31220   13.31880  -0.00660   -0.04955
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.95520    1.95580  -0.00060   -0.03068
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.37020    9.37490  -0.00470   -0.05013
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.42530    1.42570  -0.00040   -0.02806
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.98610   11.98390   0.00220    0.01836
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.75670    1.75630   0.00040    0.02278
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.17240   10.17050   0.00190    0.01868
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.51060    1.51030   0.00030    0.01986
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.44680   10.44150   0.00530    0.05076
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.39020   10.38250   0.00770    0.07416
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.07000   15.09000  -0.02000   -0.13254
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  19.90000   19.83000   0.07000    0.35300
富邦日本東証基金                                                   20.73000   20.69000   0.04000    0.19333
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    43.87000   43.63000   0.24000    0.55008
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    44.89000   44.98000  -0.09000   -0.20009
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    49.54000   49.57000  -0.03000   -0.06052
富邦台灣心基金                                                     20.65000   20.59000   0.06000    0.29140
富邦台灣釆吉50基金                                                 44.28000   44.31000  -0.03000   -0.06770
富邦台灣科技指數基金                                               52.18000   52.27000  -0.09000   -0.17218
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   42.16180   42.10760   0.05420    0.12872
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.26120   41.19360   0.06760    0.16410
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.29840    0.29900  -0.00060   -0.20067
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.81000    9.83000  -0.02000   -0.20346
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.52020    2.51870   0.00150    0.05955
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.34570    0.34550   0.00020    0.05789
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.71180   10.70430   0.00750    0.07007
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.16930    2.16800   0.00130    0.05996
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32840    0.32820   0.00020    0.06094
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.15680    9.15040   0.00640    0.06994
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             22.38000   22.48000  -0.10000   -0.44484
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.73000   14.64000   0.09000    0.61475
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 27.61000   28.00000  -0.39000   -1.39286
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.67770   15.67740   0.00030    0.00191
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          41.63800   41.57460   0.06340    0.15250
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   41.14670   40.99760   0.14910    0.36368
富邦長紅基金                                                       58.05000   57.87000   0.18000    0.31104
富邦科技基金                                                       22.42000   22.40000   0.02000    0.08929
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.82070   40.79780   0.02290    0.05613
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        40.46510   40.27520   0.18990    0.47151
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          37.66730   37.55350   0.11380    0.30303
富邦恒生國企ETF基金                                                21.49000   21.66000  -0.17000   -0.78486
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.00000   12.90000   0.10000    0.77519
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              30.11000   30.61000  -0.50000   -1.63345
富邦高成長基金                                                     22.27000   22.21000   0.06000    0.27015
富邦基金A類型                                                      12.50000   12.47000   0.03000    0.24058
富邦基金I類型                                                      12.50000   12.47000   0.03000    0.24058
富邦深証100基金                                                     9.92000   10.02000  -0.10000   -0.99800
富邦富時歐洲ETF基金                                                19.86000   19.83000   0.03000    0.15129
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.41450    0.41450   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.30490   12.29970   0.00520    0.04228
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.31510    9.31120   0.00390    0.04189
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29950    0.29940   0.00010    0.03340
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.58490    8.58130   0.00360    0.04195
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.76010    9.75270   0.00740    0.07588
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.28780   10.28320   0.00460    0.04473
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.31810    9.31100   0.00710    0.07625
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.81720    9.81290   0.00430    0.04382
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.40000   18.39000   0.01000    0.05438
富邦精準基金                                                       42.90000   43.04000  -0.14000   -0.32528
富邦精銳中小基金                                                   10.57000   10.55000   0.02000    0.18957
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       16.88000   16.85000   0.03000    0.17804
富邦臺灣公司治理100基金                                            20.44000   20.44000   0.00000    0.00000
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.59000    7.60000  -0.01000   -0.13158
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              14.39000   14.36000   0.03000    0.20891
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.38000   19.39000  -0.01000   -0.05157
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.06180   10.08730  -0.02550   -0.25279
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.30120   10.33300  -0.03180   -0.30775
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.39910   10.43390  -0.03480   -0.33353
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.66390    9.68840  -0.02450   -0.25288
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.84880    9.87920  -0.03040   -0.30772
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.92670    9.95990  -0.03320   -0.33334
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富達台灣成長基金                                                   29.76000   29.68000   0.08000    0.26954
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.95060    9.96120  -0.01060   -0.10641
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.96140    9.97110  -0.00970   -0.09728
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.88260    9.89170  -0.00910   -0.09200
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.06180   10.07250  -0.01070   -0.10623
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.08700   10.09670  -0.00970   -0.09607
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.00710   10.01640  -0.00930   -0.09285
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.51240    8.51080   0.00160    0.01880
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.15660    9.15400   0.00260    0.02840
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.80260    8.79960   0.00300    0.03409
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.90320    9.90140   0.00180    0.01818
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.99580    9.99280   0.00300    0.03002
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.62450    9.62130   0.00320    0.03326
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.73170    9.72840   0.00330    0.03392
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.48150    8.47610   0.00540    0.06371
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.68020    9.67310   0.00710    0.07340
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.06430    9.05720   0.00710    0.07839
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.91900   10.91200   0.00700    0.06415
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.77540   10.76740   0.00800    0.07430
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.18500   10.17710   0.00790    0.07763
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.22830    9.22090   0.00740    0.08025
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.07870   10.07080   0.00790    0.07844
富達卓越領航全球組合基金                                           14.92000   14.92000   0.00000    0.00000
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.71910    8.71000   0.00910    0.10448
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.55710    9.54610   0.01100    0.11523
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.15410    9.14310   0.01100    0.12031
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.23960   10.22890   0.01070    0.10461
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.29940   10.28760   0.01180    0.11470
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.91150    9.89970   0.01180    0.11920
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.26460    9.25350   0.01110    0.11995
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.02610   10.01400   0.01210    0.12083
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.40000    9.50000  -0.10000   -1.05263
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                      10.36000   10.48000  -0.12000   -1.14504
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     9.09000    9.20000  -0.11000   -1.19565
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.26000    7.34000  -0.08000   -1.08992
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.55000    8.65000  -0.10000   -1.15607
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.34000    8.44000  -0.10000   -1.18483
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.83430    9.83120   0.00310    0.03153
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.37860    9.37690   0.00170    0.01813
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.91070    8.91050   0.00020    0.00224
富蘭克林華美中華基金                                               11.56000   11.73000  -0.17000   -1.44928
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               20.69000   20.63000   0.06000    0.29084
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 20.14000   20.05000   0.09000    0.44888
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.46000   10.45000   0.01000    0.09569
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                    10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.80260    7.78880   0.01380    0.17718
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.92310    8.90520   0.01790    0.20101
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.78030    9.76080   0.01950    0.19978
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.27100    9.25470   0.01630    0.17613
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.27290   11.26100   0.01190    0.10567
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.65570    8.64660   0.00910    0.10524
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.92400    8.91460   0.00940    0.10545
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.62660   13.61310   0.01350    0.09917
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.04810   10.03810   0.01000    0.09962
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.31200   10.30150   0.01050    0.10193
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.60120    7.59350   0.00770    0.10140
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.99170    8.98260   0.00910    0.10131
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.85100   10.84250   0.00850    0.07840
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.46890    7.46310   0.00580    0.07772
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.85480    8.84790   0.00690    0.07798
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.56930   10.56300   0.00630    0.05964
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.61590    7.61140   0.00450    0.05912
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.06470    8.05730   0.00740    0.09184
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.13430    9.12450   0.00980    0.10740
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.06330   10.05250   0.01080    0.10744
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.64380   12.63220   0.01160    0.09183
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.03000    8.05000  -0.02000   -0.24845
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.23000    8.26000  -0.03000   -0.36320
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.77000    8.77000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.45000   10.44000   0.01000    0.09579
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.25000    8.24000   0.01000    0.12136
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.40000   11.39000   0.01000    0.08780
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             9.00000    8.99000   0.01000    0.11123
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.45000    8.45000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.37000    9.41000  -0.04000   -0.42508
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.34000    9.38000  -0.04000   -0.42644
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.27000   10.31000  -0.04000   -0.38797
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.05000    9.09000  -0.04000   -0.44004
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.92000    9.96000  -0.04000   -0.40161
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 12.78530   12.80190  -0.01660   -0.12967
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.73000    9.72000   0.01000    0.10288
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.73000    9.72000   0.01000    0.10288
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.53000   10.53000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.74000    9.75000  -0.01000   -0.10256
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.67000    9.68000  -0.01000   -0.10331
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.48000    9.49000  -0.01000   -0.10537
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.68000    9.69000  -0.01000   -0.10320
富蘭克林華美第一富基金                                             36.68000   36.68000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.33020   10.33010   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.87000    8.88000  -0.01000   -0.11261
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.43000    9.44000  -0.01000   -0.10593
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.07000    9.08000  -0.01000   -0.11013
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.63000    9.64000  -0.01000   -0.10373
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  13.65000   13.62000   0.03000    0.22026
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.06000   13.03000   0.03000    0.23024
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.12000   15.10000   0.02000    0.13245
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.97210    6.99290  -0.02080   -0.29744
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.57390   10.61460  -0.04070   -0.38343
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.44320    9.43220   0.01100    0.11662
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.14850   11.13550   0.01300    0.11674
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.72280    6.71660   0.00620    0.09231
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.91410    8.90420   0.00990    0.11118
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.28290   10.27150   0.01140    0.11099
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.61410   10.60430   0.00980    0.09242
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    63.71000   63.48000   0.23000    0.36232
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    63.05000   62.88000   0.17000    0.27036
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.49000   20.47000   0.02000    0.09770
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.78690   11.78620   0.00070    0.00594
復華人生目標基金                                                   37.16520   37.07560   0.08960    0.24167
復華大中華中小策略基金                                              8.45000    8.52000  -0.07000   -0.82160
復華中小精選基金                                                   64.69000   64.44000   0.25000    0.38796
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             53.59050   53.65890  -0.06840   -0.12747
復華中國特選信用債券ETF基金                                        60.72590   60.69210   0.03380    0.05569
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        8.87000    9.03000  -0.16000   -1.77187
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.12000    8.27000  -0.15000   -1.81378
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.38000   11.41000  -0.03000   -0.26293
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.31000   10.34000  -0.03000   -0.29014
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.17000   10.20000  -0.03000   -0.29412
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
復華台灣智能基金                                                   11.23000   11.24000  -0.01000   -0.08897
復華全方位基金                                                     27.82000   27.79000   0.03000    0.10795
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.41000   12.45000  -0.04000   -0.32129
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          19.43000   19.50000  -0.07000   -0.35897
復華全球平衡基金-美元                                               9.16000    9.16000   0.00000    0.00000
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.44000   19.45000  -0.01000   -0.05141
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.70000   14.81000  -0.11000   -0.74274
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      14.10000   14.21000  -0.11000   -0.77410
復華全球原物料基金                                                  8.54000    8.53000   0.01000    0.11723
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.26000   12.22000   0.04000    0.32733
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.66920   11.66010   0.00910    0.07804
復華全球債券基金                                                   13.75650   13.74390   0.01260    0.09168
復華全球債券組合基金                                               14.76000   14.75000   0.01000    0.06780
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     14.28000   14.29000  -0.01000   -0.06998
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                      9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.52000    9.53000  -0.01000   -0.10493
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.68000   10.68000   0.00000    0.00000
復華有利貨幣市場基金                                               13.46810   13.46790   0.00020    0.00149
復華亞太平衡基金                                                   11.59000   11.62000  -0.03000   -0.25818
復華亞太成長基金                                                   12.76000   12.91000  -0.15000   -1.16189
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.61000    8.63000  -0.02000   -0.23175
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.09000    9.12000  -0.03000   -0.32895
復華東協世紀基金                                                   12.48000   12.49000  -0.01000   -0.08006
復華南非幣長期收益基金A                                            13.66000   13.58000   0.08000    0.58910
復華南非幣長期收益基金B                                             8.09000    8.04000   0.05000    0.62189
復華南非幣短期收益基金A                                            14.15000   14.14000   0.01000    0.07072
復華南非幣短期收益基金B                                             9.02000    9.01000   0.01000    0.11099
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      60.94170   60.65360   0.28810    0.47499
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      20.72000   20.76000  -0.04000   -0.19268
復華美國新星基金-美元                                              12.14000   12.17000  -0.03000   -0.24651
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.26000   12.29000  -0.03000   -0.24410
復華恒生基金                                                       21.57000   21.59000  -0.02000   -0.09264
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.22000    8.25000  -0.03000   -0.36364
復華恒生單日正向二倍基金                                           32.42000   32.32000   0.10000    0.30941
復華神盾基金                                                       24.23650   24.08590   0.15060    0.62526
復華高成長基金                                                     64.62000   64.63000  -0.01000   -0.01547
復華高益策略組合基金                                               13.11000   13.10000   0.01000    0.07634
復華貨幣市場基金                                                   14.43010   14.42990   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                           18.25000   18.27000  -0.02000   -0.10947
復華富時台灣高股息低波動基金                                       48.18000   48.21000  -0.03000   -0.06223
復華復華基金                                                       20.15000   20.16000  -0.01000   -0.04960
復華華人世紀基金                                                   16.48000   16.61000  -0.13000   -0.78266
復華傳家二號基金                                                   29.48440   29.32100   0.16340    0.55728
復華傳家基金                                                       20.55780   20.43370   0.12410    0.60733
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.16000   15.14000   0.02000    0.13210
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.37000   11.36000   0.01000    0.08803
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               13.85000   13.84000   0.01000    0.07225
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.30000    9.29000   0.01000    0.10764
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.57000   10.56000   0.01000    0.09470
復華新興人民幣債券基金A                                            11.99000   11.99000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.96000    8.96000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     19.83000   19.79000   0.04000    0.20212
復華新興市場企業債券ETF基金                                        63.55000   63.41000   0.14000    0.22079
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.63000    9.62000   0.01000    0.10395
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.44000    5.44000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.26000   12.25000   0.01000    0.08163
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.11000   12.09000   0.02000    0.16543
復華新興市場短期收益基金                                           11.00000   11.00000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.96000    8.97000  -0.01000   -0.11148
復華滬深300 A股基金                                                23.04000   23.02000   0.02000    0.08688
復華數位經濟基金                                                   45.88000   45.87000   0.01000    0.02180
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.63260    9.62560   0.00700    0.07272
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.46340    9.45990   0.00350    0.03700
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.15210   10.14450   0.00760    0.07492
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.84280    9.83910   0.00370    0.03761
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.79080    9.78390   0.00690    0.07052
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.28690   10.28310   0.00380    0.03695
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.52210    9.51560   0.00650    0.06831
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.02590   10.02230   0.00360    0.03592
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.86220    9.85530   0.00690    0.07001
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.36760   10.36350   0.00410    0.03956
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.29540   10.30070  -0.00530   -0.05145
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.25750   10.25150   0.00600    0.05853
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.25010   10.24750   0.00260    0.02537
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.08840   10.09240  -0.00400   -0.03963
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.06880   11.01060   0.05820    0.52858
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.05450   10.04740   0.00710    0.07067
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.26040   10.26440  -0.00400   -0.03897
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           11.37740   11.31750   0.05990    0.52927
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.18920   10.18200   0.00720    0.07071
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.21720   10.21340   0.00380    0.03721
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.01770   10.01490   0.00280    0.02796
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.10040   10.03730   0.06310    0.62866
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.03820   10.02340   0.01480    0.14765
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.01600   10.01310   0.00290    0.02896
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.09910   10.03600   0.06310    0.62874
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.03460   10.01980   0.01480    0.14771
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.41230   10.41240  -0.00010   -0.00096
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.41260   10.40240   0.01020    0.09805
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.39300   10.38620   0.00680    0.06547
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.06690    9.06380   0.00310    0.03420
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.38000    8.38020  -0.00020   -0.00239
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.33590    8.33880  -0.00290   -0.03478
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.57620   11.57220   0.00400    0.03457
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.73490   10.73520  -0.00030   -0.00279
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.80240   10.80620  -0.00380   -0.03516
景順主流基金                                                       16.63000   16.68000  -0.05000   -0.29976
景順台灣科技基金                                                   28.96000   29.00000  -0.04000   -0.13793
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.52000    9.50000   0.02000    0.21053
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.98000    8.96000   0.02000    0.22321
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.17000   11.15000   0.02000    0.17937
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.57000   10.55000   0.02000    0.18957
景順全球科技基金                                                   21.98000   21.96000   0.02000    0.09107
景順全球康健基金                                                   19.35000   19.40000  -0.05000   -0.25773
景順貨幣市場基金                                                   15.96800   15.96780   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       30.64000   30.72000  -0.08000   -0.26042
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.24000   14.23000   0.01000    0.07027
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.28000   13.27000   0.01000    0.07536
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.59000   10.60000  -0.01000   -0.09434
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    10.76000   10.77000  -0.01000   -0.09285
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      10.98000   10.99000  -0.01000   -0.09099
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.15000   11.16000  -0.01000   -0.08961
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.81000    9.87000  -0.06000   -0.60790
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.95000   10.02000  -0.07000   -0.69860
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.17000   10.24000  -0.07000   -0.68359
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.36000   10.43000  -0.07000   -0.67114
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.59600    8.59790  -0.00190   -0.02210
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            8.10190    8.10100   0.00090    0.01111
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.23730   11.23990  -0.00260   -0.02313
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.56760   10.56650   0.00110    0.01041
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.15000    8.25000  -0.10000   -1.21212
華南永昌中國A股基金(美元)                                           8.02000    8.13000  -0.11000   -1.35301
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.75000   11.91000  -0.16000   -1.34341
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.47610    9.47160   0.00450    0.04751
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.64940    9.64800   0.00140    0.01451
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.91640    9.91170   0.00470    0.04742
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.10150   10.10000   0.00150    0.01485
華南永昌永昌基金                                                   19.31000   19.14000   0.17000    0.88819
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.16000   10.16000   0.00000    0.00000
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.46880   14.47440  -0.00560   -0.03869
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.87000    9.90000  -0.03000   -0.30303
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.54000    9.51000   0.03000    0.31546
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.81000    9.78000   0.03000    0.30675
華南永昌全球精品基金                                               15.78000   15.72000   0.06000    0.38168
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.37000   10.35000   0.02000    0.19324
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.33000   10.31000   0.02000    0.19399
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             12.81000   12.78000   0.03000    0.23474
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           12.68000   12.66000   0.02000    0.15798
華南永昌物聯網精選基金                                             11.88000   11.74000   0.14000    1.19250
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.24680   16.24660   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               24.25280   24.09710   0.15570    0.64614
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.96630   11.96610   0.00020    0.00167
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.52190   10.52290  -0.00100   -0.00950
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.70130   10.71050  -0.00920   -0.08590
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.95770    9.95860  -0.00090   -0.00904
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                           10.08620   10.09500  -0.00880   -0.08717
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.33910   10.33920  -0.00010   -0.00097
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.45750   10.46570  -0.00820   -0.07835
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.88190    9.88200  -0.00010   -0.00101
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.98310    9.99020  -0.00710   -0.07107
華頓中小型基金                                                     21.12000   21.28000  -0.16000   -0.75188
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.69180   11.74850  -0.05670   -0.48261
華頓台灣基金                                                       23.88000   23.91000  -0.03000   -0.12547
華頓平安貨幣市場基金                                               11.54700   11.54680   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               16.49000   16.47000   0.02000    0.12143
華頓全球高收益債券基金A                                            13.60770   13.60210   0.00560    0.04117
華頓全球高收益債券基金B                                             8.15770    8.15430   0.00340    0.04170
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.04000    5.06000  -0.02000   -0.39526
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.68530    2.73350  -0.04820   -1.76331
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.35640   12.58690  -0.23050   -1.83127
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.40140    0.40880  -0.00740   -1.81018
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.72170   11.80150  -0.07980   -0.67619
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                           10.45570   10.52520  -0.06950   -0.66032
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.72290   10.80340  -0.08050   -0.74514
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              9.54220    9.61380  -0.07160   -0.74476
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.96330   11.04200  -0.07870   -0.71273
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              9.79270    9.86230  -0.06960   -0.70572
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       11.00000   11.08000  -0.08000   -0.72202
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.74000    9.82000  -0.08000   -0.81466
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         10.47000   10.55000  -0.08000   -0.75829
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.53010    2.52960   0.00050    0.01977
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  1.99720    1.99590   0.00130    0.06513
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.10930   12.10900   0.00030    0.00248
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.58740    9.58710   0.00030    0.00313
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.37750    0.37760  -0.00010   -0.02648
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.30500    0.30500   0.00000    0.00000
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.37000    3.41000  -0.04000   -1.17302
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.51000   15.71000  -0.20000   -1.27307
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.50000    0.51000  -0.01000   -1.96078
匯豐台灣精典基金                                                   23.35000   23.29000   0.06000    0.25762
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.28000   12.27000   0.01000    0.08150
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.27000    8.25000   0.02000    0.24242
匯豐安富基金                                                       25.01000   24.97000   0.04000    0.16019
匯豐成功基金                                                       41.69000   41.58000   0.11000    0.26455
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 11.10000   11.12000  -0.02000   -0.17986
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.55000   10.57000  -0.02000   -0.18921
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                   10.07000   10.10000  -0.03000   -0.29703
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.28000   11.30000  -0.02000   -0.17699
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.76000   10.78000  -0.02000   -0.18553
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.70000   10.72000  -0.02000   -0.18657
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.56440    2.56310   0.00130    0.05072
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.28020    2.27890   0.00130    0.05705
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.70780   11.70580   0.00200    0.01709
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.91680    7.91460   0.00220    0.02780
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.38410    0.38410   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33480    0.33480   0.00000    0.00000
匯豐金磚動力基金                                                   14.51000   14.67000  -0.16000   -1.09066
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.99790   14.99780   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.32000    5.34000  -0.02000   -0.37453
匯豐新鑽動力基金                                                   10.92000   10.96000  -0.04000   -0.36496
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.50960    5.50630   0.00330    0.05993
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.24490    9.24170   0.00320    0.03463
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 50.35000   50.22000   0.13000    0.25886
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 50.35000   50.22000   0.13000    0.25886
匯豐龍騰電子基金                                                   35.08000   34.97000   0.11000    0.31456
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.35160   12.33660   0.01500    0.12159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     17.44000   17.48000  -0.04000   -0.22883
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.53000    9.64000  -0.11000   -1.14108
新光中國成長基金(美元)                                              9.82000    9.94000  -0.12000   -1.20724
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.76000    9.88000  -0.12000   -1.21457
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.70190   10.69310   0.00880    0.08230
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.03590   10.03040   0.00550    0.05483
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.33580   10.32930   0.00650    0.06293
新光台灣富貴基金                                                   22.55000   22.53000   0.02000    0.08877
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       20.12000   20.13000  -0.01000   -0.04968
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.16130   40.18040  -0.01910   -0.04754
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    39.68920   39.62300   0.06620    0.16707
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
新光全球AI新創產業基金美元                                         10.52000   10.53000  -0.01000   -0.09497
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                       10.55000   10.56000  -0.01000   -0.09470
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.59000    9.60000  -0.01000   -0.10417
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.55000    8.55000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.24000   11.24000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.94000   10.94000   0.00000    0.00000
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.25250   10.23880   0.01370    0.13380
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.00410    9.98970   0.01440    0.14415
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.76250    9.74930   0.01320    0.13539
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.51180    9.49820   0.01360    0.14319
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 8.55000    8.55000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.52000    9.52000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.45000    9.44000   0.01000    0.10593
新光吉星貨幣市場基金                                               15.47840   15.47820   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.05000    9.04000   0.01000    0.11062
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.48000    8.47000   0.01000    0.11806
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.83000    8.82000   0.01000    0.11338
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.63000    8.63000   0.00000    0.00000
新光亞洲精選基金-美金                                              22.00000   22.09000  -0.09000   -0.40742
新光亞洲精選基金-新台幣                                            22.25000   22.35000  -0.10000   -0.44743
新光兩岸優勢基金                                                   11.30000   11.38000  -0.08000   -0.70299
新光店頭基金                                                       22.86000   22.80000   0.06000    0.26316
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  10.16000   10.16000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.31000    9.31000   0.00000    0.00000
新光特選內需收益ETF基金                                            19.50000   19.42000   0.08000    0.41195
新光創新科技基金                                                   13.13000   13.14000  -0.01000   -0.07610
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.06630   10.05450   0.01180    0.11736
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.24940   10.24010   0.00930    0.09082
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.82080    9.80830   0.01250    0.12744
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.32730    9.31640   0.01090    0.11700
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.50380    9.49520   0.00860    0.09057
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.10000    9.08840   0.01160    0.12764
新光澳幣八年期保本基金                                             10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                             10.52000   10.53000  -0.01000   -0.09497
新光澳幣保本基金                                                   12.15000   12.16000  -0.01000   -0.08224
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.32720   10.31790   0.00930    0.09013
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.51910    9.51060   0.00850    0.08937
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.47420    9.46880   0.00540    0.05703
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.14900   10.14320   0.00580    0.05718
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.17230   10.16320   0.00910    0.08954
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.49100    9.48250   0.00850    0.08964
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.47000    9.46170   0.00830    0.08772
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.15030   10.14130   0.00900    0.08875
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.17000    7.20000  -0.03000   -0.41667
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            9.51000    9.55000  -0.04000   -0.41885
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.26450   10.26530  -0.00080   -0.00779
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.45290    9.45330  -0.00040   -0.00423
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.15150   10.15230  -0.00080   -0.00788
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.45570    9.45650  -0.00080   -0.00846
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.52910    9.52690   0.00220    0.02309
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.28320   10.28100   0.00220    0.02140
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        14.33220   14.33800  -0.00580   -0.04045
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.53280    8.53620  -0.00340   -0.03983
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            41.78130   41.85540  -0.07410   -0.17704
群益10年期以上金融債ETF基金                                        38.39830   38.24510   0.15320    0.40057
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               40.65560   40.69820  -0.04260   -0.10467
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  39.06320   38.94340   0.11980    0.30763
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 42.16870   42.11340   0.05530    0.13131
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                42.95120   42.94940   0.00180    0.00419
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  40.86550   40.80710   0.05840    0.14311
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.28860   10.27310   0.01550    0.15088
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  39.96600   39.77310   0.19290    0.48500
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.36940   11.36860   0.00080    0.00704
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.36360   10.36980  -0.00620   -0.05979
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      12.11850   12.23800  -0.11950   -0.97647
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.30520    9.40030  -0.09510   -1.01167
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       9.61000    9.71000  -0.10000   -1.02987
群益大印度基金-人民幣                                              12.19390   12.23660  -0.04270   -0.34895
群益大印度基金-美元                                                11.78110   11.82660  -0.04550   -0.38473
群益大印度基金-新臺幣                                              11.15000   11.20000  -0.05000   -0.44643
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 11.33680   11.33580   0.00100    0.00882
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.23150   11.23450  -0.00300   -0.02670
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.53000   10.53000   0.00000    0.00000
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.27460   10.27370   0.00090    0.00876
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.28670    9.28920  -0.00250   -0.02691
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.73000    8.73000   0.00000    0.00000
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.09890    9.09810   0.00080    0.00879
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.25770    8.25990  -0.00220   -0.02663
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 8.71000    8.72000  -0.01000   -0.11468
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 8.57910    8.57840   0.00070    0.00816
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.04770    8.04990  -0.00220   -0.02733
群益中小型股基金                                                   43.04000   42.59000   0.45000    1.05659
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.98040   10.01470  -0.03430   -0.34250
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.51900    9.55510  -0.03610   -0.37781
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.91120    8.94790  -0.03670   -0.41015
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.61820    8.64790  -0.02970   -0.34344
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.21900    8.25020  -0.03120   -0.37817
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.69510    7.72680  -0.03170   -0.41026
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.21170   10.21220  -0.00050   -0.00490
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.23260   11.23320  -0.00060   -0.00534
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.91090   10.90980   0.00110    0.01008
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.05370   10.05590  -0.00220   -0.02188
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.37730    8.45820  -0.08090   -0.95647
群益中國新機會基金N-美元                                            7.90290    7.98210  -0.07920   -0.99222
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.43000    8.52000  -0.09000   -1.05634
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.42950    7.50130  -0.07180   -0.95717
群益中國新機會基金-美元                                             8.44970    8.53440  -0.08470   -0.99245
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.05000    8.13000  -0.08000   -0.98401
群益平衡王基金                                                     19.45980   19.48300  -0.02320   -0.11908
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.56000    8.56000   0.00000    0.00000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.12000    6.13000  -0.01000   -0.16313
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               11.16470   11.17660  -0.01190   -0.10647
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.94800   10.96350  -0.01550   -0.14138
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               10.36000   10.38000  -0.02000   -0.19268
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.76490    9.77520  -0.01030   -0.10537
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.57450    9.58810  -0.01360   -0.14184
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.06000    9.07000  -0.01000   -0.11025
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.12720   10.13290  -0.00570   -0.05625
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.90820    9.91180  -0.00360   -0.03632
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.19080    9.19600  -0.00520   -0.05655
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.13900    9.14230  -0.00330   -0.03610
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.07000    9.08000  -0.01000   -0.11013
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.18600   10.19170  -0.00570   -0.05593
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.21910   10.22290  -0.00380   -0.03717
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.30000   10.31000  -0.01000   -0.09699
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.35290    9.35820  -0.00530   -0.05663
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.77830    9.78190  -0.00360   -0.03680
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.55720   10.54820   0.00900    0.08532
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.44340    7.43710   0.00630    0.08471
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.33980   10.32960   0.01020    0.09875
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.20150   10.19050   0.01100    0.10794
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.28900   10.28090   0.00810    0.07879
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.86720    9.85740   0.00980    0.09942
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.80080    9.79030   0.01050    0.10725
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.88510    9.87730   0.00780    0.07897
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.34000   10.32970   0.01030    0.09971
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.20140   10.19050   0.01090    0.10696
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.28920   10.28110   0.00810    0.07879
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.86720    9.85740   0.00980    0.09942
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.80080    9.79020   0.01060    0.10827
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.88510    9.87730   0.00780    0.07897
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.68830    9.69770  -0.00940   -0.09693
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.25000   11.26000  -0.01000   -0.08881
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.85290   15.86820  -0.01530   -0.09642
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.61000   15.62000  -0.01000   -0.06402
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            11.61000   11.62000  -0.01000   -0.08606
群益印度中小基金N-人民幣                                            9.93210    9.95020  -0.01810   -0.18191
群益印度中小基金N-美元                                              8.56540    8.58410  -0.01870   -0.21784
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.08000    8.10000  -0.02000   -0.24691
群益印度中小基金-人民幣                                            13.44560   13.47020  -0.02460   -0.18263
群益印度中小基金-美元                                              12.25080   12.27760  -0.02680   -0.21828
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.14000   14.17000  -0.03000   -0.21171
群益多利策略組合基金                                               11.51000   11.51000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                               13.64000   13.63000   0.01000    0.07337
群益多重資產組合基金                                               15.10000   15.12000  -0.02000   -0.13228
群益安家基金                                                       24.11270   24.10880   0.00390    0.01618
群益安穩貨幣市場基金                                               16.12490   16.12460   0.00030    0.00186
群益那斯達克生技基金                                               22.97000   23.07000  -0.10000   -0.43346
群益亞太中小基金                                                   10.76000   10.84000  -0.08000   -0.73801
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.04000   16.10000  -0.06000   -0.37267
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.01720   10.01010   0.00710    0.07093
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.53410    7.52880   0.00530    0.07040
群益店頭市場基金                                                   88.71000   88.32000   0.39000    0.44158
群益東方盛世基金                                                    8.55000    8.58000  -0.03000   -0.34965
群益東協成長基金-人民幣                                            12.93180   12.96050  -0.02870   -0.22144
群益東協成長基金-美元                                              11.66100   11.69110  -0.03010   -0.25746
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.51000   11.54000  -0.03000   -0.25997
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.12310   11.11370   0.00940    0.08458
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.53940   10.53000   0.00940    0.08927
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                                9.94990    9.94420   0.00570    0.05732
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.40110    9.39310   0.00800    0.08517
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  8.91070    8.90270   0.00800    0.08986
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.41050    8.40560   0.00490    0.05829
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.28850   10.28260   0.00590    0.05738
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.20000    9.19220   0.00780    0.08485
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.06910    9.06100   0.00810    0.08939
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.39560    9.39020   0.00540    0.05751
群益長安基金                                                       26.64000   26.72000  -0.08000   -0.29940
群益美國新創亮點基金N-美元                                          9.96010    9.95630   0.00380    0.03817
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.06690   15.06120   0.00570    0.03785
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        14.52000   14.52000   0.00000    0.00000
群益真善美基金                                                     15.93710   15.94280  -0.00570   -0.03575
群益馬拉松基金                                                    111.61000  111.58000   0.03000    0.02689
群益馬拉松基金I類型                                               112.12000  112.09000   0.03000    0.02676
群益深証中小板基金                                                 12.36000   12.53000  -0.17000   -1.35674
群益創新科技基金                                                   32.08000   32.01000   0.07000    0.21868
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.09680    9.19240  -0.09560   -1.03999
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.60100    8.69460  -0.09360   -1.07653
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.94000    9.04000  -0.10000   -1.10619
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.90640   10.01060  -0.10420   -1.04090
群益華夏盛世基金-美元                                               9.48370    9.58690  -0.10320   -1.07647
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            15.61000   15.78000  -0.17000   -1.07731
群益奧斯卡基金                                                     27.23000   27.14000   0.09000    0.33161
群益新興金鑽基金-美元                                              11.76910   11.83020  -0.06110   -0.51647
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.97000    9.02000  -0.05000   -0.55432
群益葛萊美基金                                                     23.11000   23.03000   0.08000    0.34737
群益道瓊美國地產ETF基金                                            20.66000   20.73000  -0.07000   -0.33767
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.28000    8.29000  -0.01000   -0.12063
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        12.65000   12.63000   0.02000    0.15835
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           10.48420   10.49250  -0.00830   -0.07910
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             10.59990   10.61010  -0.01020   -0.09613
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           10.59170   10.60530  -0.01360   -0.12824
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.48410   10.49240  -0.00830   -0.07910
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.59990   10.61010  -0.01020   -0.09613
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.59170   10.60530  -0.01360   -0.12824
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          10.48410   10.49240  -0.00830   -0.07910
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            10.60000   10.61010  -0.01010   -0.09519
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.48400   10.49240  -0.00840   -0.08006
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.59990   10.61010  -0.01020   -0.09613
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   12.30450   12.32530  -0.02080   -0.16876
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.40270   11.42080  -0.01810   -0.15848
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.44000   10.46000  -0.02000   -0.19120
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.31800   11.33580  -0.01780   -0.15702
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.57410    8.58870  -0.01460   -0.16999
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.93130    8.94550  -0.01420   -0.15874
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.18000    8.20000  -0.02000   -0.24390
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.49260    8.50600  -0.01340   -0.15754
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.88210    9.89780  -0.01570   -0.15862
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.85000    8.86000  -0.01000   -0.11287
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.55000    9.55000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.46000   10.45000   0.01000    0.09569
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.16000   10.15000   0.01000    0.09852
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.16000   10.15000   0.01000    0.09852
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                            10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.28000   10.27000   0.01000    0.09737
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                            10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.28000   10.27000   0.01000    0.09737
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
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德信大發基金                                                       28.12000   27.99000   0.13000    0.46445
德信中國精選成長基金                                               12.07000   12.17000  -0.10000   -0.82169
德信台灣主流中小基金                                               18.00000   18.02000  -0.02000   -0.11099
德信新興股票組合基金                                               10.81000   10.84000  -0.03000   -0.27675
德信萬保貨幣市場基金                                               11.96080   11.96070   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                       10.81760   10.81720   0.00040    0.00370
德信數位時代基金                                                   29.31000   29.09000   0.22000    0.75627
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.38580   10.38320   0.00260    0.02504
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.32840   10.32510   0.00330    0.03196
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.69040   11.69020   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            14.71000   14.75000  -0.04000   -0.27119
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      18.11000   18.10000   0.01000    0.05525
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.26980   10.26330   0.00650    0.06333
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     15.13070   15.11960   0.01110    0.07341
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.22000    8.22130  -0.00130   -0.01581
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.11580   11.11330   0.00250    0.02250
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.77750   11.77470   0.00280    0.02378
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.57820   13.58020  -0.00200   -0.01473
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摩根大歐洲基金                                                     16.86000   16.79000   0.07000    0.41691
摩根中小基金                                                       22.36000   22.14000   0.22000    0.99368
摩根中國A股基金                                                    14.00000   14.24000  -0.24000   -1.68539
摩根中國A股基金(美元)                                              11.02000   11.20000  -0.18000   -1.60714
摩根中國亮點基金                                                   13.05000   13.16000  -0.11000   -0.83587
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.35190   11.50580  -0.15390   -1.33759
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.39820   12.54550  -0.14730   -1.17413
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.67300    9.80140  -0.12840   -1.31002
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.00410   13.18050  -0.17640   -1.33834
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                14.78530   14.96130  -0.17600   -1.17637
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.15000   19.02000   0.13000    0.68349
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.15000   19.02000   0.13000    0.68349
摩根台灣增長基金                                                   48.31000   48.27000   0.04000    0.08287
摩根平衡基金                                                       27.32000   27.30000   0.02000    0.07326
摩根全球α基金                                                     18.47000   18.47000   0.00000    0.00000
摩根全球平衡基金                                                   15.40240   15.41230  -0.00990   -0.06423
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.44300    9.44680  -0.00380   -0.04023
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.44920   10.44830   0.00090    0.00861
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.92900    9.93100  -0.00200   -0.02014
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.36060   11.36520  -0.00460   -0.04047
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.08940   10.09140  -0.00200   -0.01982
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.74320   10.77870  -0.03550   -0.32935
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        14.02120   14.06750  -0.04630   -0.32913
摩根亞洲基金                                                       57.09000   57.29000  -0.20000   -0.34910
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.41820    8.41620   0.00200    0.02376
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.85650    9.85170   0.00480    0.04872
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.75960    8.75590   0.00370    0.04226
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.53280   12.52990   0.00290    0.02314
摩根東方內需機會基金                                               18.09000   18.15000  -0.06000   -0.33058
摩根東方科技基金                                                   31.88000   32.05000  -0.17000   -0.53042
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                    10.02000   10.07000  -0.05000   -0.49652
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                            10.28000   10.33000  -0.05000   -0.48403
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.78000    9.82000  -0.04000   -0.40733
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.99000   12.05000  -0.06000   -0.49793
摩根金龍收成基金                                                   21.44000   21.60000  -0.16000   -0.74074
摩根第一貨幣市場基金                                               15.10900   15.10880   0.00020    0.00132
摩根絕對日本基金                                                   13.19000   13.17000   0.02000    0.15186
摩根新金磚五國基金                                                 11.81000   11.86000  -0.05000   -0.42159
摩根新絲路基金                                                      9.50000    9.55000  -0.05000   -0.52356
摩根新興35基金                                                     13.52000   13.56000  -0.04000   -0.29499
摩根新興日本基金                                                   22.67000   22.72000  -0.05000   -0.22007
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.31710    7.30680   0.01030    0.14096
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.55300    9.52300   0.03000    0.31503
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.43130    9.41640   0.01490    0.15823
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.92340   10.90810   0.01530    0.14026
摩根新興科技基金                                                   52.43000   51.96000   0.47000    0.90454
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.72170    8.74410  -0.02240   -0.25617
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.43200    9.45170  -0.01970   -0.20843
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.93570    8.95600  -0.02030   -0.22666
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.21020   10.23640  -0.02620   -0.25595
摩根龍揚基金                                                       32.02000   32.26000  -0.24000   -0.74396
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.77000   10.76000   0.01000    0.09294
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.57000   10.56000   0.01000    0.09470
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.45000   11.44000   0.01000    0.08741
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.22360    9.22650  -0.00290   -0.03143
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.27830   11.28180  -0.00350   -0.03102
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.05300   10.04000   0.01300    0.12948
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.36390   10.36450  -0.00060   -0.00579
聯邦中國龍基金                                                     24.68000   24.76000  -0.08000   -0.32310
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.17080   12.18500  -0.01420   -0.11654
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.33930   11.35100  -0.01170   -0.10307
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.25670   10.27060  -0.01390   -0.13534
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.26030   10.27190  -0.01160   -0.11293
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.61640    9.62630  -0.00990   -0.10284
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.69220    8.70400  -0.01180   -0.13557
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                      10.03700   10.03640   0.00060    0.00598
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.07800   10.08070  -0.00270   -0.02678
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.67180    9.67900  -0.00720   -0.07439
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.80300    9.81340  -0.01040   -0.10598
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.29460    9.30150  -0.00690   -0.07418
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.41840    9.42850  -0.01010   -0.10712
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.18140   11.19140  -0.01000   -0.08935
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     10.91860   10.92590  -0.00730   -0.06681
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.08480   10.09490  -0.01010   -0.10005
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.44940   10.45860  -0.00920   -0.08797
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.18660   10.19340  -0.00680   -0.06671
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.41130    9.42080  -0.00950   -0.10084
聯邦金鑽平衡基金                                                   22.28510   22.32650  -0.04140   -0.18543
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.37130    9.39650  -0.02520   -0.26818
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.65960    9.68870  -0.02910   -0.30035
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.34150    9.36670  -0.02520   -0.26904
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.63600    9.66510  -0.02910   -0.30108
聯邦貨幣市場基金                                                   13.19480   13.19460   0.00020    0.00152
聯邦精選科技基金                                                   12.33000   12.37000  -0.04000   -0.32336
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.26940   16.26560   0.00380    0.02336
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.33440   12.36970  -0.03530   -0.28537
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 11.69630   11.72380  -0.02750   -0.23457
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.16830   11.19460  -0.02630   -0.23493
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.03600   12.04290  -0.00690   -0.05730
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.14810   11.15490  -0.00680   -0.06096
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.47820   10.48460  -0.00640   -0.06104
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.51830    8.52350  -0.00520   -0.06101
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聯博大利基金                                                       34.35000   34.43000  -0.08000   -0.23236
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     16.97000   17.09000  -0.12000   -0.70217
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       17.57000   17.71000  -0.14000   -0.79051
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     11.59000   11.69000  -0.10000   -0.85543
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.81000   15.80000   0.01000    0.06329
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.36000   10.35000   0.01000    0.09662
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.14000   12.13000   0.01000    0.08244
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.90000   12.89000   0.01000    0.07758
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.05000   12.04000   0.01000    0.08306
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.66000    7.66000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.65000   11.64000   0.01000    0.08591
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            14.93000   14.92000   0.01000    0.06702
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.72000   10.71000   0.01000    0.09337
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.75000    8.74000   0.01000    0.11442
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.43000   11.40000   0.03000    0.26316
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.20000   14.16000   0.04000    0.28249
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.52000   14.48000   0.04000    0.27624
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.49000   14.45000   0.04000    0.27682
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.38000    9.35000   0.03000    0.32086
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.29000   15.25000   0.04000    0.26230
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)          10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.20000   20.19000   0.01000    0.04953
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.30000   18.28000   0.02000    0.10941
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.57000   12.57000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.76000   14.75000   0.01000    0.06780
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.60000   15.59000   0.01000    0.06414
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.61000   14.60000   0.01000    0.06849
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.65000    9.64000   0.01000    0.10373
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.69000   14.68000   0.01000    0.06812
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.91000   12.90000   0.01000    0.07752
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.96000   12.95000   0.01000    0.07722
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.78000    8.78000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.51000   13.50000   0.01000    0.07407
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.80000   18.77000   0.03000    0.15983
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.58000   17.55000   0.03000    0.17094
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.88000   10.87000   0.01000    0.09200
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.13000   13.11000   0.02000    0.15256
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.05000   14.03000   0.02000    0.14255
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.02000   13.00000   0.02000    0.15385
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.92000    7.91000   0.01000    0.12642
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.90000   12.88000   0.02000    0.15528
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.20000   14.18000   0.02000    0.14104
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.21000   14.19000   0.02000    0.14094
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.42000    9.41000   0.01000    0.10627
聯博貨幣市場基金                                                   15.01890   15.01870   0.00020    0.00133
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.61940   10.61330   0.00610    0.05748
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.66260   13.65340   0.00920    0.06738
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.41860    7.41430   0.00430    0.05800
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.98000   13.97000   0.01000    0.07158
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.06000   14.05000   0.01000    0.07117
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.22000    9.22000   0.00000    0.00000
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瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                        9.60220    9.60770  -0.00550   -0.05725
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                        9.99770    9.96740   0.03030    0.30399
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                          9.70800    9.70030   0.00770    0.07938
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                        9.70020    9.69540   0.00480    0.04951
瀚亞中小型股基金                                                   20.73000   20.64000   0.09000    0.43605
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             11.59000   11.74000  -0.15000   -1.27768
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             12.46000   12.62000  -0.16000   -1.26783
瀚亞巴西基金                                                        5.95000    5.97000  -0.02000   -0.33501
瀚亞外銷基金                                                       39.51000   39.42000   0.09000    0.22831
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.34000   11.34000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.09000   11.09000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.57000   10.58000  -0.01000   -0.09452
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.56000    9.56000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.50000    9.50000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.10000    9.10000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.33000    9.34000  -0.01000   -0.10707
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.24000    9.24000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.51000    9.51000   0.00000    0.00000
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.74200   10.74700  -0.00500   -0.04652
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.48460   10.47750   0.00710    0.06776
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.32460   12.32020   0.00440    0.03571
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.32620   10.32710  -0.00090   -0.00871
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.21060    7.21400  -0.00340   -0.04713
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.89400    7.88860   0.00540    0.06845
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      7.98940    7.98650   0.00290    0.03631
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.00490    7.00560  -0.00070   -0.00999
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.64840    8.64520   0.00320    0.03701
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.87090    8.87510  -0.00420   -0.04732
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.22970    9.22340   0.00630    0.06830
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.01450    9.01130   0.00320    0.03551
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.42000   11.41000   0.01000    0.08764
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.38000   11.37000   0.01000    0.08795
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.02000   11.02000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.48000   10.47000   0.01000    0.09551
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.19000   10.18000   0.01000    0.09823
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.02110   10.01120   0.00990    0.09889
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.45080    9.44200   0.00880    0.09320
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.61810    9.60600   0.01210    0.12596
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.64360    9.63410   0.00950    0.09861
瀚亞印度基金-人民幣                                                13.28000   13.32000  -0.04000   -0.30030
瀚亞印度基金-美元                                                  12.87000   12.89000  -0.02000   -0.15516
瀚亞印度基金-新台幣                                                28.49000   28.56000  -0.07000   -0.24510
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.53000    9.54000  -0.01000   -0.10482
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.74000    9.75000  -0.01000   -0.10256
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.54000    9.55000  -0.01000   -0.10471
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.74000    9.75000  -0.01000   -0.10256
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.68000    9.68000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.47000    9.45000   0.02000    0.21164
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.57000    9.57000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.68000    9.69000  -0.01000   -0.10320
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      12.62000   12.62000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.63000   11.68000  -0.05000   -0.42808
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.71000   10.76000  -0.05000   -0.46468
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         15.07000   15.14000  -0.07000   -0.46235
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          9.00000    9.04000  -0.04000   -0.44248
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          9.03000    9.08000  -0.05000   -0.55066
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.87000   11.86000   0.01000    0.08432
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.01350   12.05000  -0.03650   -0.30290
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.99400   14.00730  -0.01330   -0.09495
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.18990   11.21460  -0.02470   -0.22025
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.92690   10.95450  -0.02760   -0.25195
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.33610   12.36200  -0.02590   -0.20951
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.99840    9.02580  -0.02740   -0.30357
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.90690    9.91650  -0.00960   -0.09681
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          9.09390    9.11400  -0.02010   -0.22054
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.86950    8.89190  -0.02240   -0.25191
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.33020    9.34960  -0.01940   -0.20750
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.33660   14.34820  -0.01160   -0.08085
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.31890   10.32730  -0.00840   -0.08134
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.29980   12.30980  -0.01000   -0.08124
瀚亞非洲基金-南非幣                                                11.10000   11.07000   0.03000    0.27100
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                20.27000   20.23000   0.04000    0.19773
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.59570   13.59550   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 26.71000   26.70000   0.01000    0.03745
瀚亞高科技基金                                                     56.91000   56.70000   0.21000    0.37037
瀚亞理財通基金                                                     26.03000   26.00000   0.03000    0.11538
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.36000    9.36000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.45000    8.46000  -0.01000   -0.11820
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.37000    8.37000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.52000    8.53000  -0.01000   -0.11723
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.40000    8.40000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.41000    8.41000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.53000    8.54000  -0.01000   -0.11710
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.36000    9.35000   0.01000    0.10695
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.53000    9.52000   0.01000    0.10504
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.60000    8.60000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.52000    8.51000   0.01000    0.11751
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.68000    8.67000   0.01000    0.11534
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.60000    9.59000   0.01000    0.10428
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.59000    8.58000   0.01000    0.11655
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.64000    8.62000   0.02000    0.23202
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.76000    8.75000   0.01000    0.11429
瀚亞菁華基金                                                       21.41000   21.35000   0.06000    0.28103
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      13.60230   13.54070   0.06160    0.45492
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.25360    9.21170   0.04190    0.45486
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.37630   10.39320  -0.01690   -0.16261
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           10.91520   10.93140  -0.01620   -0.14820
瀚亞新興豐收基金A-美元                                             10.49000   10.50360  -0.01360   -0.12948
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.89800    9.91400  -0.01600   -0.16139
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.32020   10.32800  -0.00780   -0.07552
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            7.98630    7.99920  -0.01290   -0.16127
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            7.93160    7.94340  -0.01180   -0.14855
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.77890    8.79020  -0.01130   -0.12855
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.16780    8.18100  -0.01320   -0.16135
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.88680    7.89280  -0.00600   -0.07602
瀚亞電通網基金                                                     14.56000   14.57000  -0.01000   -0.06863
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.63120   13.62520   0.00600    0.04404
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.09390   10.08940   0.00450    0.04460
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.68590    9.67850   0.00740    0.07646
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.28290   11.27790   0.00500    0.04433
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       10.97000   10.93000   0.04000    0.36597
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