逢低買進美股！看好牛市再起聲音重回華爾街

開年一週之後，牛氣似乎又重回市場。

美股在 2019 年第一週表現正面，標普 500 指數上揚 1.9%，道瓊指數升 1.6%，納斯達克指數漲 2.3%，主要受惠於就業數據強勁，緩解了對美國經濟成長放緩的擔憂。

不過在就業數據發布之前，市場上就已有「逢低買進」的聲音出現。

Oppenheimer：賣壓很快消失

Oppenheime & Co. 技術分析師 Ari Wald 指出，未來幾週市場預計出現熊市反彈，新的牛市也有機會在未來幾季重新發展。

Wald 認為，近期的下跌是長期牛市中的周期性熊市，而賣壓很快就會消失。他表示，平均來看，長期牛市中指數在 8 個月內下跌 20%，並回彈先前幅度的 50%，因此現在可能已經跌得差不多，並需要時間打底。

(圖表取自 Market Watch)

Wald 預測，標普 500 在 2019 年在走勢會介於 2375 至 2700 之間。

花旗：有望回彈 16%

持美股近期會反彈觀點的，還有花旗集團。花旗美國首席股票策略師 Tobias Levkovich 相信，現在是重回市場的好時機，股市有可能在未來 12 個月上漲 16%，不過他們將今年標普 500 指數的目標由 3000 點降至 2850 點。

花旗使用「熊市檢查清單 (Bear Market Checklist)」，將歷史上的金融危機時期的全球市場變量與當前的變量進行比較。目前 18 個因子中僅有 3.5 個呈現賣出跡象，相較之下，2000 年為 17.5/18，2007 年為 13/18。

花旗指出，等到 7-8 個因子呈賣出跡象時，他們才會變得更加擔心。

(圖表取自 Business Insider)

自去年 9 月標普 500 指數創下歷史新高以來，大盤指數已經下跌了兩位數，使得股票更加實惠。Levkovich 說，雖然無法保證，但當前數據顯示，投資人應該逢低買入。

美銀美林：牛熊指標見買入信號

美銀美林策略師則認為，除了股市變便宜之外，「牛熊」指標目前也來到「極端空頭」的 1.8，說明正是逢低買進的時刻。是自 2016 年 6 月以來，首次觸發購買股票等風險資產的信號，當時股市因英國脫歐而遭受重創。

(圖表取自 Market Watch)

從歷史上看，全球股票在每個觸發買入信號之後，接下來 3 個月漲幅平均為 6.1%。

不過美銀美林分析師 Tommy Ricketts 指出，現在來需要關注「政策恐慌」與「企業利潤預期惡化」兩個關鍵。

Ricketts 認為，以政策來說，最重要的是聯準會的鷹派作風，至少需要適度的停止收緊，才有助穩定市場。同時，由於亞洲出口疲軟，殖利率曲線反轉，貨幣供應緊縮，預計 2019 年獲利無法保持當前 7.5% 的高成長，預期將重新調整至 0-5%。