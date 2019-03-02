紐約匯市— 風險趨緩！美元創兩週來最高單日漲幅

全球一些主要經濟體前景樂觀，以及美中貿易協議前景改善，週五 (1 日) 美元兌日圓上漲，觸及 10 週高點。

追蹤美元兌一籃子主要貨幣的美元指數 (DXY) 週五 (1 日) 上漲 0.4%，創兩週以來最高單日漲幅。

2 月財新中國製造業採購經理人指數 (PMI) 為 49.9，優於市場預期，緩解投資者中國經濟萎縮的擔憂。人民幣兌美元小幅走弱，報 6.7064。

美元兌日圓升 0.52%，報 111.95，觸及 10 週高點，創 2 月 11 日以來最高單日漲幅。

BMO Capital Markets 歐洲外匯策略部主管 Stephen Gallo 表示：「從 10 國集團 (G10) 貨幣來看，美中貿易樂觀主義已有更多的後續行動，加入 2 月定價的過程中，同時，日圓走弱是對美元最大的提振因素之一。」

歐元區的潛在通膨仍然疲弱，歐元兌美元走低 0.1%，報 1.1359。英鎊兌美元亦下跌 0.55%，報 1.3192，創近三週來最大跌幅。

週五美股盤中交易時段，美國供應管理協會 (ISM) 公布，2 月製造業活動創 2016 年 11 月以來，最慢擴張速度，此前密西根大學公布 2 月消費者信心指數亦低於預期。新公布的二項數據，拖累美元一度進入負區。

Fxstreet 分析師 Joseph Trevisani 指出：「所有這些因素都在打壓美元，美政府關閉後，市場尋求更強勁的復甦，但這不是一場大崩潰，也沒有想像的那麼嚴重。」