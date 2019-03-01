紐約匯市— GDP超預期 美元連二漲

週四 (28 日) 隨著美國商務部報告，美國第四季 GDP 超預期，提振美元走高。

追蹤美元兌一籃子主要貨幣的美元指數 (DXY)，週四 (28 日) 上漲 0.03%，報 96.18，連續第二個交易日上揚，處於 200 日均線 (95.63) 以上的牛市趨勢。

美股盤中時段，美國第四季 GDP 數據公布後，美元指數刷新二日高點 96.28；美元兌日圓上漲 0.4%，報 111.38，升至 10 週高點；歐元兌美元匯率上漲 0.1%，報 1.1379。

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 表示，受到美國部分政府關門的拖累，美國第四季 GDP 略微下滑，但美國經濟前景似乎仍非常強勁。

Credit Agricole 外匯策略師 Eric Viloria 稱：「GDP 報告並未改變聯準會貨幣政策的路徑，我們的經濟學家一直在預測今年將再次升息，因此沒有真正地改變路徑，GDP 數據對聯準會來說並不是一個驚喜。」

由於擔憂歐元區不升息，去年 12 月以來，空方加大歐元賭注，接近 2 年來的高位。

受到川金二會破局，中國官方 2 月製造業採購經理人指數 (PMI) 降至 50.3%，促使避險瑞士法郎升值，美元兌法郎上漲 0.4% 報 0.9973。