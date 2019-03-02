Gap集團將分拆成兩公司 未來2年將關閉230家同名店面

Gap Inc. (GPS-US) 計劃在未來 2 年內關閉其約 230 家同名品牌的店面，因為它正在努力重組陷入困境的服裝業務。

該零售商週四 (28 日) 還宣布將分拆為兩家獨立的上市公司，一家由 Old Navy 品牌獨立而成，另一家公司暫時未命名，其中包括 Gap、Banana Republic、Intermix 和 Athleta 與 Hill City 等品牌。企業重組預計在 2020 年完成，尚須經過董事會同意。

Gap 表示，在關閉店面後，其剩餘的店面將作為未來成長的「更合適基礎」，其未來銷售約 40% 預計來自網購，其餘銷售包括特殊領域和平價通路，像是 outlet 中心。

該消息讓 Gap 在盤後交易中股價飆升逾 26%。

Gap Inc. 公佈的假日購物季銷售情況令人失望，然而，其獲利高於分析師預期。在截至 2 月 2 日的第 4 季，Gap 淨利從一年前的 2.05 億美元或每股 52 美分，升至 2.76 億美元或每股 72 美分，高於 Refinitiv 調查的分析師平均預期的每股 68 美分。

銷售額從一年前的 47.8 億美元降至 46.2 億美元，低於分析師預期的 46.9 億美元。

零售商的關鍵指標同店銷售額本季下降 1%，而一年前為成長 5%。該公司表示，Old Navy 的銷售額持平，而 Gap 的全球銷售額下降了 5%，Banana Republic 的銷售總體下降了 1%。

Old Navy 將分拆成為一家獨立公司。（圖：AFP）

CEO Art Peck 告訴分析師，「總體而言，這些品牌該季都未能達到獲利目標，」「而且我們全年無法如預期般地強勢收尾。」特別是 Old Navy 品牌在假期購物節日期間沒有提供那麼多「新鮮或興奮」的商品銷售。至於 Banana Republic，促銷活動被縮減，「對客流量造成不利影響。」

本財政年度，Gap 預計將關閉約 50 家店面，不含任何新開業或重新定位的店面。在 Gap 打算關閉 230 家門店的兩年重組策略中，大概有 130 家與其有關。據該公司表示，這些地區中的大部分店面預計將在 2019 財年第 4 季關閉。

Gap 表示，關閉將導致年度銷售損失約 6.25 億美元，稅前費用約為 2.5 億至 3 億美元。這些行動每年在以稅前為基礎上將可節省約 9000 萬美元。

與此同時，今年新店開業預計將主要來自 Old Navy 和 Athleta。Peck 說，他認為 Athleta 仍有「搶占巨大的市占率機會」，可與 Lululemon 和 Nike 等女性競爭品牌相媲美。

在 2019 財年，Gap 表示，預計每股獲利在 2.11 美元至 2.26 美元間。不含與商店關閉相關的成本，每股獲利在 2.40 美元至 2.55 美元之間。同店銷售額將持平至略高。

Gap 也表示計劃回購約 2 億美元的自有股票。該公司股價在過去 12 個月下跌約 20%，使公司的市值達到約 97 億美元。