〈盤點高股息概念股〉鴻海今年配息可望達3.5-4元 殖利率上看5% 可望在三王中居冠

上市櫃公司陸續公布去年財報以及股利政策，其中受市場關注的蘋概三王中，目前僅台積電 (2330-TW) 公布配發 10 元現金股利，其餘大立光及鴻海仍未正式公告，法人推估，鴻海今年配息將達 3.5-4 元之間，以 2 月收盤價來看，殖利率可望達 4.8-5.5%，可望在三王中居冠。

台積電 (2330-TW) 去年每股純益 13.54 元創歷史新高，董事會也決議每股擬配發 8 元現金股利，再加上今年起採分季發放現金股利，首季擬配發 2 元現金股利，共計將發出 10 元現金股利，以 2 月收盤價 239 元計算，現金殖利率約 4.2%。

台積電今年首度採分季發放現金股利，未來每季現金股利，都將在下季董事會核准後 6 個月內配發，因此第 1 季的 2 元現金股利，將在今年第 4 季發放，加上去年盈餘分配每股配 8 元現金股利，今年股東每股將可領到 10 元股利。

股王大立光 (3008-TW) 去年每股純益 181.67 元，較前年 193.65 元衰退，公司雖然到 4 月底董事會才會決定股利，但法人依大立光過往盈餘配發率 35-40% 估算，大立光今年現金股利將落在 63-73 元之間，若以 2 月收盤價 4380 元計算，現金殖利率約 1.4-1.6%。

鴻海則尚未公布去年財報以及股利政策，原先外界看好減資 2 成後，去年每股純益可望維持 8 元，但隨子公司富智康發出警示，去年淨損恐擴大至 8.7 億美元 (約新台幣 268 億元)，法人估，鴻海去年每股純益，恐滑落至 8 元之下。

鴻海 (2317-TW) 近年股利配發率均有 5 成左右水準，去年雖僅配發 2 元現金股利，但加上減資退還 2 元，股東去年還是領到每股 4 元現金，達成連續 3 年發放 4 元現金的紀錄。

法人估，今年鴻海的股利應該還是會有 3.5-4 元左右的水準，若以 2 月收盤價 72.7 元計算，現金殖利率約 4.8-5.5% 之間，有機會成為三王之中殖利率最高的公司。