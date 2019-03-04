科創板遊戲規則確立 首批掛牌企業最快6個月內亮相

中國證監會和上海證券交易所於 3 月 3 日深夜正式公布設立科創板，並試點註冊制等相關業務和配套規則，這意味著經過近一個月的意見收集，市場高度關注的科創板並試點註冊制的配套規則正式公布實施。

上海證券交易所表示，為了滿足科創企業發行上市的需求，「科創板首次公開發行股票註冊管理辦法（試行）」、「上海證券交易所科創板股票發行上市審核規則」、「上海證券交易所科創板股票上市規則」等規則針對科創企業的特色，設立不同的發行及上市條件。同時上交所為提升科創板上市審核透明度，將依照「急用先行」原則進行核准上市的相關作業。

而保薦機構應依照相關規定優先推薦下列企業上市：（一）符合國家戰略、突破關鍵核心技術、市場認同度高的科技創新企業；（二）屬於新一代信息技術、高端裝備、新材料、新能源、節能環保以及生物醫藥等高新技術產業和戰略性新興產業的科技創新企業；（三）互聯網、大數據、雲計算、AI 和製造業深度融合的科技創新企業。

「T+0」及「高投資門檻」受關注

至於市場各方關注度較高的「T+0」和「降門檻」兩大問題，上交所也作出了回應。

T+0 方面，上交所表示，基於對科創板建立更市場化的交易機制考量，上交所對包括 T+0 在內的交易機制正加強研究。為了保障科創板初期的平穩運作，T+0 制度暫不列入。不過，上交所將會依照循序漸進的原則，在適當時機推出相關機制。

50 萬元資金門檻方面，上交所表示要求較高的投資門檻主要是基於「專業度」和「風險承受力」的考量。因為科創企業商業模式較新、技術變化快、業績波動可能較大、經營風險較高，且科創板允許尚未獲利的企業上市，因此意味著科創企業投資不確定性較大。不過上交所未來會依照科創板運作情況，對投資人門檻做出調整。

廣證恆生分析師袁季指出，根據中國證監會及上交所介紹的科創板內容來看，正式規則公布時，便是接受上市工作申請啟動之時。預估這個月就會有企業開始申報，六個月內將有第一批企業上市。

對 A 股的影響，業內則認為科創板啟動後，短期多少會影響資金分流，但不必過度擔心，主要在於科創板投資門檻偏高，85% 的投資人受到該門檻的限制。此外，目前股市的氛圍已好轉，將可吸引更多資金流入，也會減輕 A 股資金分流的壓力。

