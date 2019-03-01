美國12月個人收入上升 消費者支出却下降

由於股市重挫拖累，美國 12 月消費者支出創下自 2009 年經濟走出衰退以來最大降幅。

美國政府週五公布，12 月消費者支出下降 0.5%。

美國 12 月個人收入則上升 1%，創 2012 年以來最大升幅。

但 12 月個人收入上升係因一次性因素。因部份政府關門，最新的經濟數據遭到延後，該數據係包含 1 月與 12 月個人收入數據。但消費者支出則純屬 12 月數據。

這份報告中，最好的消息是通貨膨脹壓力再度偏低。

根據聯準會 (Fed) 偏好的個人消費支出物價指數 (PCE) 顯示，美國 12 月通貨膨脹年率為 1.7%，11 月為 1.8%。

扣除食品與能源，12 月核心通貨膨脹年率持平於 1.9%。

12 月 PCE 指數較 11 月上升 0.1%，核心 PCE 指數較 11 月上升 0.2%。

這份 12 月報告也存在著疑點，讓人懷疑是否能正確反應去年年底的經濟情況。美國第四季 GDP 報告並未像消費者支出那般大幅下降。

12 月個人儲蓄率上升至 7.6%，11 月為 6.1%，上升幅度之大，非比尋常。

2018 年底，美國經濟明顯減緩，但並未如 12 月消費者支出大幅下降。

2019 年初期的證據顯示，經濟已見回穩。