美股盤中─GDP不敵川金會 股市小幅下滑

美國股市週四中場下滑。美國公布第四季國內生產毛額 (GDP) 成長較預期強勁，却不敵川金會破局的利空。

台北時間 00:15

道瓊工業平均指數下跌 54.27 點或 0.21% 至 25930.89。

Nasdaq 指數下跌 27.38 點或 0.36% 至 7527.13。

S&P 500 指數下跌 6.42 點或 0.25% 至 2785.96。

美國公布第四季 GDP 年率成長 2.6%。分析師預估為成長約 2%。

分析師說，由於經濟依舊強勁，美國股市可能有進一步上漲空間。目前私人企業投資佔 GDP 的 24%，顯示美國經濟可能較接近週期的中段。過去 50 年，該數據達到 27%，往往是週期中段的訊號，而非末段。今年投資人將更加看漲，預期 "下跌時買進" 策略將能支撑股市。

川金會今日驟然結束，雙方未能就北韓去核，達成共識。但稍早，川金二人坐在會議桌上，對改善外交關係似乎具有信心。

分析師說，若非川金會傳出利空消息，GDP 數據將能推升股市與其他風險性資產。川金會加上印巴緊張再起，為股市增加了政治風險。

投資人仍注意中美貿易談判。週三，美國貿易代表萊特海澤在眾院進行聽證會，他說中國除了購買美國商品，還要做得更多，兩國才能達成貿易協議。但在聽證會後，萊特海澤說美國將正式取消對中國商品加徵關稅的計畫。