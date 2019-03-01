美股盤後— 川金二會破局 美股三大指數欲振乏力

週四 (28 日) 「川金二會破局」消弭美國第四季 GDP 超預期的樂觀情緒，美股四大指數齊跌，道瓊連續第二個交易日收低。

週四 (28 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 69.16 點，或 0.27%，收 25916.00 點。

標普 500 指數下跌 7.89 點，或 0.28%，收 2784.49 點。

那斯達克指數下跌 21.98 點，或 0.29%，收 7532.53 點。

費城半導體指數走高 0.33 點，或 0.02%，收 1350.20 點。

S&P500 指數中，11 個板塊中有 3 個板塊揚升，公用事業、日常消費品與房地產板塊領漲，材料、能源與非日常消費品領跌。

尖牙股 (FAANG) 幾全數走低。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.98%；臉書 (FB-US) 下跌 0.92%；Netflix (NFLX-US) 下跌 1.31%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.08%；Alphabet (GOOGL-US) 上揚 0.26%。

半導體類股方面，Nvidia (NVDA-US) 下跌 0.64%；Intel (INTC-US) 下跌 0.53%；美光 (MU-US) 下跌 1.16%；德州儀器 (TXN-US) 上揚 0.07%；AMD (AMD-US) 走高 0.21%。

摩根大通 (JPM-US) 下跌 0.76%；高盛 (GS-US) 下跌 0.71%；美國銀行 (BAC-US) 下跌 1.02%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.01%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.54%；中華電信 ADR (CHT-US) 上揚 0.14%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 1.09%。

企業消息與財報，週四 (28 日) 傳出特斯拉已向中國多家銀行融資 20 億美元，以打造特斯拉上海的超級工廠，受此消息激勵，特斯拉 (TSLA-US) 週四股價走揚 1.63%。

開放民眾訂購更便宜 Model 3 車型前，特斯拉網站宣布將有重大消息。(圖：AFP)

盤後特斯拉官宣推出「2016 年承諾已久」的更便宜 Model 3 車型，售價 35000 美元，目前官網已開放預購，計劃於 2 週至 4 週內供貨。

然而，隨著執行長馬斯克發表「不認為會在第一季實現盈利」的言論過後，特斯拉股價盤後股價驟跌，一度停止交易，截稿前，跌幅暫報 3.37%。

由於最新財報營收遜預期，惠普 (HPQ-US) 股價驟跌 17.2%，但京東集團連續五季營收破千億，年增 22.4%，激勵京東 ADR (JD-US) 週四 (28 日) 股價大漲 6.70%。

華爾街分析

美國商務部週四公布，美國去年第四季國內生產毛額 (GDP) 季增 2.6%，優於預期的 2.2%，2018 全年經濟成長 2.9％。美國經濟分析局 (BEA) 稱去年部分政府關門，可能是造成去年整體經濟成長率無法達到 3％的原因之一。

TIAA 銀行全球市場總裁 Chris Gaffney 稱：「這份報告顯示經濟正在放緩，但還不足以加重市場焦慮情緒，如果沒有來自越南的 (川金破局) 負面消息，GDP 數據將對股市和其他風險資產產生更大作用力。」

Chris Gaffney 表示：「川金破局與印度、巴基斯坦戰事一同出現，增加了地緣政治風險。」

Allianz Global Investors 分析師 Mona Mahajan 表示：「由於地緣政治不確定性，市場並沒有對此數據有太多反應。」

路透調查顯示，2019 年的全球股市最多只能彌補去年底深度拋售收復失地，股市分析師認為危機是更偏向年中大幅下跌。

Per Stirling Capital Management 董事 Robert Phipps 認為：「預期是在得到重大消息之前，股市可能橫盤整理。」