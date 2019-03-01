〈財報〉連續五季營收破千億 京東ADR股價大漲

中國大陸電商平台京東集團週四 (28 日) 公布最新財報顯示，受惠於中國雙 11 購物節買氣活絡，京東第四季財報優預期，連續五季營收破千億，年增 22.4%，在遭遇中國經濟放緩逆風下，零售銷售表現依舊強勁。

受此消息激勵，京東 ADR (JD-US) 週四 (28 日) 股價應聲上揚，一度漲至高點每股 28.62 美元，截稿前，暫報每股 27.16 美元。

京東 ADR 走勢圖。(圖：investing)

京東第四季財報：

調整後每股純益：0.51 人民幣

淨利：1348 億人民幣 (約 196 億美元)，年增 22.4%，預估 1324.7 億人民幣

全年淨收入：4620 億人民幣 (約 672 億美元)，淨服務營收年增 50.5%

全年活躍用戶：活躍用戶數達 3.053 億 (截至 2018 年 12 月 31 日)

京東商城經營利潤率達到 1.6%，創歷史新高

由於中國經濟逆風襲來，京東最新財報創 2015 年首次公開募股 (IPO) 以來最緩慢的季營收成長。京東過去 12 個月活躍用戶數為 3.053 億，幾乎與上一季相同，去年同期為 2.925 億，年增 4%。

華爾街分析師與京東高層指出，包括智慧型手機和家居電器在內的大件商品的銷售額下降，是推動京東和競爭對手阿里巴巴銷售放緩的主因。

京東集團首席財務官黃宣德稱：「電子設備在第四季遭受影響，考量這點上很難說，但我們對今年下半年持謹慎樂觀的態度。」

京東在財報會議中亦宣布，旗下奢侈品電商平台 Toplife 將合併入英國奢侈品電商 Farfetch 的中國業務。

京東執行長理劉強東週四 (28 日) 表示，京東將在 2019 年專注發展中國小型的城市，增強線下 (offline) 零售技術和物流的投資。

展望未來，京東預測今年第一季營收將落在 1180 億至 1220 億人民幣間，年增 18% 至 22%，而 Refinitiv 預估為 1194.8 億人民幣。

華爾街分析：

近期長嶺資本分析師稱，從 2012 年到 2017 年，零售市場以每年 38% 增速成長，京東的表現更令人驚艷，在此期間年營收增幅高達 54%。

由於京東集團創辦人兼執行長劉強東在美涉性侵被捕後，京東股價一直受到醜聞的困擾，長嶺資本分析師認為，雖然短期的走勢難以很快改變，但對京東積極的勢頭還是抱以樂觀態度。

京東在無人機、無人店和自動化倉庫方面投入了大量資金，長嶺資本分析師近期指出，京東依然是一個高優質的公司，它的成長跑道很長，目前該公司股價處於低位，相當吸引人。