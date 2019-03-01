〈川金二會越南〉不同劇本浮現！北韓外交部長：金主席僅要求解除「部分」制裁

美國總統川普與北韓領導人金正恩週四 (28 日) 在越南河內舉行「川金二會」，川普稱北韓要求全面解除制裁是雙方談判破局的主因，週五 (1 日) 北韓召開罕見記者會，北韓外交部長李容浩 (Ri Yong-Ho) 駁斥川普的說法，堅稱金主席僅要求解除「部分」制裁。

美國總統川普與北韓領導人金正恩為期兩天的越南峰會破局後，北韓官員們發表悲觀論調，「川金三會」恐遙遙無期。北韓官員表示，金正恩可能不再願意透過削減北韓核計畫來達成協議。

週五 (1 日) 北韓召開罕見記者會，北韓外交部長李容浩 (Ri Yong-Ho) 公開駁斥川普的說法。

李容浩澄清，北韓僅要求解除 2016 年和 2017 年實施的制裁，意味著取消聯合國對北韓實施制裁的 11 項決議中的 5 項。

李容浩還原北韓領導人金正恩的原句：「如果美國取消『部分制裁』，即那些阻礙北韓經濟和民生的制裁條款，我們將永久、徹底拆毀寧邊地區核武原料生產設施，包括鈽、鈾等。」

川金破局主因是美國要求更多？

川金二會週四 (28 日) 宣告破局。(圖：AFP)

北韓外交部於記者會中提到，北韓的提議是相對於兩國目前的信任水準，現階段所能採取的最大無核化措施。北韓將承諾永久停止核武和長程導彈試驗，但美國在拆除寧邊核設施的基礎上，還進一步有所要求 (再做一件事)。

李容浩說：「一旦這種情況發生，很明顯，美國還沒有準備好接受我們的提議。」

北韓外交次長崔善姬提到：「美國對北韓態度非常強硬，不接受我們 (北韓) 的建議，等同於錯過千年一遇的機會。」

崔善姬表示：「金主席不明白美國人的計算方式，我覺得金主席可能已經失去與川普談判的意願。」李容浩堅稱：「北韓的立場永遠不會改變，川金可能很難再次會晤。」

相較於北韓悲觀的發言，美方仍對此次協議結果卻相對樂觀。

川普仍然認為「川金二會」談富有成效，並強調雙方友好的關係，不排除未來的談判 (川金三會)，儘管時間表尚未確定確定。

金正恩近年正積極發展北韓經濟，希望吸引國際社會對該國經濟的關注和支持，改善貧困人民的生活。

川金二會期間，還傳出金正恩有意考察南韓三星電子越南廠，為北韓經濟取經。然而，分析人士認為，北韓仍認為核武器是其生存的關鍵。

市場人士表示，川金二會破局主因出現兩個劇本，究竟是一場誤會？抑或是某方有說謊嫌疑？目前仍不得而知，市場仍靜待美方進一步解釋或說明。