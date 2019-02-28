美國第4季GDP預計將快速放緩 受政府關門和貿易衝突影響

不斷擴大的貿易逆差、疲軟的消費和商業支出，都將影響美國第 4 季經濟成長，經濟學家現在預計 2018 年第 4 季經濟成長率約為 2.3%。

最重要的是，第 1 季的成長看來可能更加弱勢，不到 2%，在第 3 季成長超過 3% 之後，連續兩季的經濟成長似乎已經回落到川普總統入主白宮之前了。

第 4 季 GDP 將於美國東部時間週四 (28 日) 上午 8:30 公佈。

如果該數字與第 4 季 Refinitiv 的共識預測相符，那麼 2018 年全年 GDP 成長將為 2.9%，略低於川普政府鎖定的 3%。經濟學家預計影響它的一些因素只是暫時性的，與政府關門或貿易衝突有關。

經濟學家對週二 (26 日) 2 月消費者信心大幅反彈感到鼓舞，這表明消費者現在可能已不在意政府關門以及 12 月出現大跌的股市。

（圖：美國經濟預測署）

Bank of the West 首席經濟學家 Scott Anderson 表示，「壞消息是稅收改革法案，共和黨人承諾這可永久提升商業投資，讓生產率成長，並讓經濟成長 3% 至 4%，這這些都沒有做到。」「生產率永久提升的說法似乎並沒有發揮出來，因此我們將很快回到原來的狀態，但更糟的是現在我們還將面臨上兆美元的赤字。」

Anderson 表示，他將第 4 季經濟成長預期下調至 2%，之前貿易統計顯示，12 月商品貿易逆差為 795 億美元，較去年同期增加 10%。本月稍早時公佈的 12 月零售銷售意外下降，也使消費量減少至 2.5% 左右。

他說，「房市投資下降約 5% 左右，設備支出可能成長低迷不到 4%。結構性投資、或商業房地產下降 1%，而消費者支出成長 2.5% 相較第 3 季的 3.5% 而言是個很大的滑落。」「貿易統計顯示第 4 季出口將出現負成長或持平。」

Anderson 表示，他預測第 1 季經濟成長僅為 1.5%。

他說，「今年真的別想有 3% 的成長率。財政刺激計劃頂多增加去年的一半，但得不到像去年來自消費者和企業支出的支持。我們預計 2019 年全球成長將放緩。」

CNBC/Moody 的 Analytics Rapid Update 對第 4 季成長預測的共識為 2.3%，第 1 季的預測平均為 1.8%。

花旗集團在週三削減第 4 季成長預測，下調 0.3 個百分點至 2.2%。

花旗個人財富管理公司投資策略主管 Shawn Snyder 說：「這是個充滿了問號的經濟數據，尤其是 12 月的零售銷售數據似乎不同步。」「我們正試圖對 12 月的零售銷售數據作出反應，而且 2 月消費者信心已見增強。」

他說，「一些其他的東西，比如貿易數據，你可以忽視不計，因為其中一些與貿易戰有關。你必須將基本面與其中一些短暫效應區分開來。」

Anderson 表示，其中一個亮點仍是勞動市場，已經顯示出穩健成長，「聯準會表示他們認為工資成長會再上揚，也許還有一些好消息。」「最大的變數是是消費者，數據還會回升嗎？也許會在第 2 季。也可能我們對消費者過於悲觀。」