〈美政府重新開張〉儘管美國政府重開 GDP和通膨等關鍵經濟報告不會太快出爐

美國政府長達 35 天的部分關門損及美國經濟發展，也讓投資人無法得知最新的關鍵經濟數據，諸如國內生產總值 (GDP) 和商業投資等。那麼現在政府即將重啟，這些數據會如何發布？

部分經濟報告如 1 月就業數據將如期於下週五 (1 日) 公布。編製該報告的美國勞工部是為數不多的未關門的政府機構之一。

然而，投資人可能對原訂下週公布的其他數據再多等一會兒了，像是第 1 季 GDP、消費者支出和 PCE 通膨數據。這些是由 Bureau of Economic Analysis (BEA) 製作的，而該局是遭關門影響的機構之一。

在川普宣布將重啟政府後，BEA 仍無法回應，只透過自動電郵回覆：「在資金撥款和業務恢復之前，工作人員無法做出回應。BEA 對此真誠地感到遺憾。」

上次美國政府長期關閉是 2013 年的 17 天，政府機構較原訂日期僅延後一些時日，就發布了大多數經濟報告。對於某些數據，甚至同時發布了兩個月的數據。

到目前為止，數據延後發布並未影響投資人。道瓊工業平均指數和標準普爾 500 指數過去一個月內都上漲。

美國政府關門的後續影響仍然不小。（圖: AFP）

與此同時，美國經濟可能會受到超過 80 萬政府工作人員一個月無法支薪的影響。

Amherst Pierpont Securities 首席經濟學家 Stephen Stanley 估計，美國政府關門可能會讓第 1 季 GDP 下降 0.3 個百分點，這是美國經濟的重要指標。即使政府繼續關門下去，似乎也不是那麼糟糕。

《MarketWatch》調查的經濟學者表示，預計今年第 1 季經濟將成長 2.1%。其他經濟學者則預測成長放緩。

可能的好消息是，經濟學者表示，隨著政府工作人員和承包商支領到他們的工資，第 2 季應該可以修復關門對經濟造成的大部分損害。

Capital Economics 首席美國經濟學者 Paul Ashworth 表示，「對整體第 1 季的經濟影響微乎其微」。

但這個假設是建立在川普總統和國會達成長期協議，以避免再次停工的前提上。25 日的協議只為政府提供了為期 3 週的資金，而民主黨人和共和黨人仍為是否興建邊境圍牆問題針鋒對立。