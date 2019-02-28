紐約匯市—美中貿易談判烏雲未去 美元避險走強 

由於投資者對美國與中國的貿易談判抱持謹慎態度，美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 於週三 (27 日) 聽證會時表示雙方仍有嚴重問題，需努力達成協議，促使避險美元指數從週三低點回升。

追蹤美元兌一籃子主要貨幣的美元指數 (DXY)，週三 (27 日) 於美股尾盤上漲 0.2%，報 96.166。歐元兌美元跌 0.2%，美元兌日圓升 0.2%。

美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 週三 (27 日) 出席眾議院舉辦的貿易戰聽證會，他表示達成任何的美中貿易協議都將是一個漫長的過程。

此外，鮑爾週三 (27 日) 出席國會聽證會表示，將很快宣布停止 4 兆美元資產負債表縮表計劃過後，美元走強。

道明證券 (TD Securities) 資深外匯策略師 Mazen Issa 表示：「總體而言，外匯市場更為謹慎，雖然美國和中國似乎正在接近某種貿易休戰，但也許只是名義上。」

Issa 認為：「聯準會的言論基調並未給美元帶來太大的動力，美元基本面正在減弱，但很難將資本配置到這一觀點上，因為其他領域的情況不多，可能支撐其他貨幣的情況不多。」

Issa 表示：「美元資產支付的正利率成本很高，使得市場做空美元資產、轉而投資歐洲或日本的負殖利資產。」

凱投宏觀 (Capital Economics) 首席市場經濟學家 John Higgins 認為，今年美元將繼續受益於避險資金的流入，儘管投資者已開始消化到 2020 年降息的預期。

投資者亦密切關注英鎊，英鎊兌美元五個月來首次升破 1.33 美元，美股尾盤升值 0.4％，報 1.3302 美元。

英國首相梅伊提供延遲脫歐的投票機會，提高避免無協議脫歐的可能性。

此前印度與巴基斯坦爆發空戰，相互擊落對方的戰鬥機，促使投資者撤離風險較高的市場，轉投安全資產。美股盤中，日圓和瑞士法郎上漲。