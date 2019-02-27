〈元大寶華雙率報告〉人民幣、美元兩大貨幣拉鋸戰 反映台幣後市

元大寶華綜合經濟研究院對於雙率發布最新研究報告，預測今年上半年台幣兌 1 美元僅在 30.7-31 元區間狹幅震盪，原因在於人民幣難轉強，將連帶壓抑台幣走勢，不過，美元也難如同 2018 年強勢，反而有助支撐台幣。

元大寶華指出，美中貿易戰後台幣走勢漸受人民幣匯率的影響，因此，預料未來在美中貿易戰懸而未決、中國經濟不確定性升高下，人民幣匯率不易強勢，進而壓抑台幣。

然而，美國聯準會 (FED) 升息步伐逐漸放緩甚至停滯，壓抑美元表現，使外資不再有大幅回流美元壓力，反而會支撐台幣匯率。

元大寶華進一步說明，從 2014 年 3 月 19 日至 2018 年 6 月 13 日 (美中貿易戰前，且人民幣尚未大幅走貶前)，台幣對美元即期匯率和台灣加權股票指數相關係數為 - 0.8154，呈現高度負相關，以過去經驗來看，每當台幣升值，台股多呈上漲，主因是外資匯入推升台幣和台股。

而自 2018 年 10 月 11 日 (美股道瓊大跌 831.83 點) 迄今，台股跌破萬點後震盪走低，台幣卻未續貶，反而微幅走升，元大寶華發現，這兩段期間台幣和台股的相關係數均不高，相關係數分別為 - 0.326、-0.2572，匯市與股市呈現脫鉤現象，原因或為國際資金觀望美中貿易戰的後續發展，且美元指數尚未見大漲態勢，使在台外資尚未有太大的避險壓力而大幅回流美元。

同時，去年以來台幣和人民幣呈現高度正相關，相關係數高達 0.9499，由於台灣出口和中國出口關係甚密，台幣未來走勢難免受人民幣匯率影響，若美中貿易戰火未熄，人民幣匯率沒有強勢的條件，台幣匯率自然受累。