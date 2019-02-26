Alphabet投資光子晶片初創公司 打造下一代超快速AI

波士頓一家初創公司 Lightmatter 的晶片，取得谷歌母公司 Alphabet 旗下創投公司 GV 的投資，因其光學晶片內含稱為 Mach-Zehnder 干涉儀的光學元件，而非常見的 MAC 單元，可以突破現今晶片的限制，利用光子技術實現大量處理能力。

這樣的晶片可望成為一種全新的硬體產品，加速 AI 發展，用於零售和醫療保健等多種領域。

Lightmatter 共同創辦人兼營運長 Thomas Graham 表示，投資者首次聽到這樣的想法時，都會質疑其可行性，「這聽起來事實上更像一場科學項目。」但如今該團隊的技術獲得了谷歌這家全球頂尖科技公司的認證。

摩爾定律結束了

摩爾定律是由英特爾共同創辦人 Gordon Moore 於 1965 年提出，即集成電路上可容納的元器件數量每隔 18 至 24 個月就會增加一倍，性能也將提升一倍。

爾後 50 年，摩爾定律準確的預測了半導體行業的發展趨勢，成為計算機處理器製造的準則，但近年來，關於摩爾定律放緩或者失效的聲音越來越多了。

今年 1 月初外電報導，Nvidia (NVDA-US) 執行長黃仁勛在 CES 大展上表示，「摩爾定律過去是每 5 年增長 10 倍，每 10 年增長 100 倍。而如今，摩爾定律每年只能增長幾個百分點，每 10 年可能只有 2 倍。因此，摩爾定律結束了。」

光子晶片

Lightmatter 公司的執行長兼工程師 Nick Harris 和 Darius Bunanda 於 2014 年在麻省理工学進行博士研究小組工作時，就嘗試將光學技術與量子運算結合起來，2015 年他們開始研究量子運算以外的領域，包括 A.I.。

Harris 表示，「我們持續努力製造能隨插即用的晶片，擁有類似 NVIDIA GPU 的體驗，且確保晶片能與當前流行的 A.I. 軟體搭配使用，如同谷歌支持的開源項目 TensorFlow。」

據報載，LightMatter 最初的銷售目標放在運作大型雲運算數據中心和高性能運算團體的組織、機構。

其他初創 A.I. 晶片公司還包括 Cerebra 和 Graphcore，但 Harris 對自家團隊很有信心，「數據中心有兩件事最重要：吞吐量和效率，前者是指在單位時間內所處理的訊息量，後者是每瓦特每秒可執行多少次操作，我們的系統能提供現有解決方案 10 倍以上的運算能力。」

GV 合夥人 TysonClark 表示，與 LightMatter 合作確實有風險，因為該產品不像傳統半導體技術那樣穩定成熟，但未來這類型的運算能力只增不減。

目前 GV 和 Spark Capital 以及 Matrix Partners 已合作簽約，提供該初創公司 2200 萬美元新資金。