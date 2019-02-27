陸證監會新主席發布會首秀：科創板進展順利、如履薄冰敬畏風險

履新一個月的中國證監會新任主席易會滿今日召開上任以來的首場新聞發布會。他在會上透露，科創板工作進展順利，相關業務規則正在完善中；證監會並將打通社保基金、保險、企業年金等各類機構投資者的入市瓶頸，吸引更多中長期資金入市。

「上交所正根據徵求意見情況對科創板相關業務規則進行完善，證監會的兩個辦法明天將結束徵求意見，」剛由工商銀行董事長轉任證監會主席一個月的易會滿在發布會上稱。

易會滿就任以來中國股市總市值飛漲約 1 萬億美元。去年 11 月，習近平在中國首屆進博會上提出設立科創板後，於上月正式獲批。如何推動科創板順利啟動並在該板塊內進行註冊制試點，是證券監管部門新任負責人必須面對的考驗。這在散戶占比高、市場波動劇烈的中國股市，並非易事。

易會滿並稱，「科創板與現在主板、創業板、新三板是多層次資本市場的重要組成部分，需要堅決落實穩步推進。」

此前，中國曾考慮在上海證交所推出國際板、戰略新興板等吸引更多元企業上市，去年還為境外上市企業以中國存託憑證 (CDR) 回歸 A 股市場交易出台過方案，但迄今均未順利落地。

敬畏風險

近期中國股市快速上漲，其中也有一些基本面不佳的概念股、題材股甚至虧損股，連續上漲，場外高槓桿配資現象也有抬頭，並引起了中國證監會的關注。

易會滿在會上提出「必須敬畏風險」，堅持精準施策，精準做好股票質押、債券違約、私募基金、場外配資和地方各類交易場所等重點領域風險的防範化解處置工作。

中國證監會在發布會上提供的新聞稿則指出，2018 年以來股票質押風險得到初步緩解，私募基金風險得到初步管控，各類金融亂象得到有效遏制；積極應對交易所債市集中兌付壓力，債券集中違約風險得到有效化解，對個案違約風險通過債轉股、債務重組、司法破產等多種方式進行處置。

「從市場參與者到監管者，角色轉換挑戰很大，我如履薄冰，不敢有絲毫懈怠，」他在開場白中說。

易會滿還在今日的新聞發布會上暢談了促進債市發展、完善融資結構、深化資本市場改革等話題。內容要點包括：