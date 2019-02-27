傳阿聯酋將使用華為設備部署5G網絡

據報導，儘管近期以來美國致力於向盟友國呼籲共同抵制華為，但是本週的全球行動通訊大會 (MWC) 上，華為宣布與阿聯酋達成一項協議，將在該國部署由華為開發的 5G 網絡，無視美國棄用華為的意圖。

總部位於阿布達比的電信運營商 Etisalat 已經與華為達成協議，將在今年於阿聯酋部署 5G 網絡。Etisalat 期望此次的合作夥伴關係能夠通過華為 5G 設備網絡來增強該客戶的數位體驗，並提供創新的解決方案和服務。

Etisalat 計畫在今年上半年於該國建造 300 座 5G 基地台，並於今年將在全國范圍內總更建立 600 個 5G 基地台以實現 5G 全面性的覆蓋。

「5G 被認為是下一代寬頻服務和物聯網的推動主力。物聯網的發展是隨著全球通訊設備的連結而呈指數增長。」Etisalat 行動網絡高級副總裁 Saeed Al Zarouni 在一份聲明中表示。他認為，該項 5G 網路服務將提供超低延遲的高網速，得以無限制地使用各種創新應用和服務，並將提高阿聯酋工業部門大部分工作的效率和生產力。

華為西歐總裁 Vincent Peng 也表示：「Etisalat 與華為合作十多年來，持續致力於推出創新技術和服務。」迄今華為已簽署了 30 份 5G 商業合約，其中有 18 份在歐洲。來自中東的有 9 份，亞太地區則有 3 份。

阿聯酋及沙烏地等中東國家目前正積極吸引中方投資，期望從依賴石油的經濟變得更加多元。儘管目前相關細節尚未透露，此項協議將加強中阿之間的經濟關係，也將對美國造成一大打擊。