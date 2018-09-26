〈寶華經濟預測〉憂二大壓力持續擴大 示警「市場再逢風暴前緣」

元大寶華綜合經濟研究院今 (26) 日略上修台灣今年 GDP 0.05 個百分點至 2.6%，不過，對經濟前景態度保守，院長梁國源認為，海嘯過後的金融體系並未真正康復，且新挑戰不斷累加，「市場再逢風暴前緣」，此外，美中貿易戰線不斷延長，恐加重貨幣政策正常化難度，並重創規則導向的全球多邊架構。

梁國源指出，金融海嘯過後各國雖強化金融監理力道，然而，近年 ETF 蓬勃發展，恐弱化市場效率憂心升溫，加大金融監理難度等挑戰，增添金融體系脆弱程度，加上各界擔憂中國債台高築，種種跡象顯示，海嘯後的金融體系，並未真正康復，且新挑戰不斷。

另一方面，梁國源憂心，貿易戰持續升溫，尤其後續發展情境、波及範圍和廠商供應鏈等，如何因應難以捉摸，若貿易戰持久下去，恐為全球帶來停滯性通膨禍患、加重貨幣政策正常化難度，並重創規則導向全球化多邊架構。

而台灣經濟除了受到美中貿易戰干擾，同時還有兩岸關係惡化和年金改革衝擊共三大逆風因素。

另外，對於各界關心的匯率狀況，梁國源認為，今年美元偏強但明年長線美元有下行壓力，主要是因當言美元指數明顯高估，為長線美元指數帶來下行壓力，同時，聯準會升息速度緩步，且歐洲央行明年下半年有調升利率的可能性，也將壓抑明年美元走勢。