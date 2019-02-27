紐約匯市—延後脫歐有望 英鎊大漲 拉低美元

週二 (26 日) 交易，脫歐事務發展是交易重點，因報導稱，即將到來的脫歐最後期限有可能延後，以及有可能舉行二次公投，這些將英鎊推升至去年 9 月以來未見的最高水準。

Bannockburn 全球外匯公司首席市場分析師 Marc Chandler 表示，「歐洲今天只有一個主題，就是脫歐。」

英鎊是今日 G10 貨幣中表現最強者，報導稱英國首相梅伊 (Theresa May) 將排除無協議脫歐，支撐英鎊初始漲勢，接著一整天，梅伊稱 3 月 12 日將舉行脫歐協議表決，接著倘若該協議仍遭否決，隔日再表決國會是否支持無協議脫歐，倘若國會也否決無協議脫歐，那麼 3 月 14 日國會就表決是否要延後脫歐， (延長現行《里斯本條約》第 50 條》內規定的脫歐期限)。

英國原訂 3 月 29 日脫歐。

ThinkMarkets 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，梅依近日在國會的言論加劇了其脫歐政策的不確定性，「她像旋轉門那樣一直改變方向，她已將這個國家的命運推到了懸崖邊。」

工黨議員 Yvette Cooper 提出，倘若下個月中旬還沒有達成協議，就延長第 50 條的做法，他稱首相已經承認了他提案中大部分想實現的內容。

週一在英國工黨宣布可能支持或提出二次公投的消息後，英鎊兌美元走強。根據當地報導，國會獨立議員團體將向國會提案二次公投，預計週三在下議院進行辯論。

在動蕩的背景下，英鎊兌歐元和美元觸及多個月高點，最後自週一尾盤的 1.3097 美元上漲 1.12% 至 1.3272 美元，盤中高點達 1.3289 美元，根據道瓊市場數據，此為去年 9 月以來未見的水準。

Chandler 表示，如果確定延後脫歐，英鎊兌美元匯率可能朝 1.34 美元至 1.35 美元邁進。

與此同時，歐元兌英鎊下降 0.9% 至 0.8587 英鎊，稍早低點達 0.8562 英鎊，根據 FactSet，此為 2017 年 5 月以降未見的水準。

歐元兌美元則自前一日的 1.1359 美元水準上升至 1.1399 美元。

美元方面，交易員關注 Fed 主席鮑爾的國會證詞，鮑爾在證詞中重申未來會對利率調升更有耐心。

ICE 美元指數下降 0.4% 至 96.002，在鮑爾穩定鴿派的訊息和英鎊強勁的背景下走低。

經濟數據方面，12 月住房開工率和 Case-Shiller 房價指數較先前下降，但建築許可證核發數與先前持平。2 月份消費者信心指數上升至 131.4，打敗預期的 124.7。

日圓方面，週一因中美貿易談判的樂觀情緒，風險偏好大增，美元兌日圓匯率上升至 2 個月高點，但週二下跌 0.5% 至 110.50 日圓。