小摩預警 Q1交易收入估較去年同期下滑

投資銀行摩根大通 JPMorgan (JPM-US) 企業暨投資銀行負責人 Daniel Pinto 表示，由於一系列困難因素，估計第一季交易收入將可能會下降「十幾個」百分比，而財務長也對經濟狀況抱持著較為謹慎之態度。

Pinto 周二 (26 日) 在該銀行的年度投資人日演講中表示，該銀行的「外匯和新興市場債交易業務」本季度表現估較 2018 年同期差。此外，摩根大通的股票服務台則「起步緩慢」。

整體而言，小摩認為，「客戶活動較差」，意味著該銀行的對沖基金和企業客戶本季度並不熱衷於買賣。

由於會計規則的變化，去年一次性增加了 5 億美元的收益，交易收入的下降將處於「十幾個」百分比水平。

JPMorgan 股價趨勢圖

財務長 Marianne Lake 也對於整體經濟持有謹慎態度。她認爲，現在經濟面臨的下行風險比之前來的更高。即將到來的經濟放緩跡象「並沒有閃紅燈，但它們已經開始出現」。全球貿易緊張局勢和英國脫歐的不確定性進一步黯淡了經濟前景。

與此同時，對銀行收益至關重要的未來利率方向尚不清楚。Lake 指出，在 2000 年代中期的最後一次緊縮週期中，即使在美聯準會升息後，存款利率仍在上升，因此即使聯準會暫停升息，摩根大通的存款成本也可能繼續上漲。

摩根大通的核心貸款增長明顯放緩，從過去 5 年的平均 11% 成長至 2018 年的 7%，第四季度僅為 6%。因此，銀行認為未來淨利息收入只會溫和的成長。

高盛 (GS-US) 執行長 David Solomon 也曾表示，他預計交易部門本季度也將比 2018 年同期放緩。